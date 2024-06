Desconocidos recaudan $54,000 para una madre de 22 años con cáncer terminal que necesita más tiempo con su bebé.

Rachel Burns, 22, y su hija Raeya, 1 – recuperadas de GoFundMe

Una mujer norirlandesa pudo ver a su hermosa y saludable niña celebrar su primer cumpleaños justo antes de recibir la noticia esperada: solo le quedaban 4 meses, más o menos, en esta Tierra.

Después de experimentar mareos persistentes e irritación ocular, a Rachel Burns le dijeron que tenía un tumor cerebral en etapa avanzada con una mutación rara y agresiva, y probablemente no más de 4 meses para vivir.

Apenas con 22 años, uno apenas puede imaginar lo que la joven madre debió de sentir, siendo que su hija, Raeya, acababa de cumplir 1 año, se mantuvo escribiendo tarjetas de cumpleaños para todos los cumpleaños que presumió que estaría perdiéndose.

“Salí de esa cita sin mucha esperanza y no sabía cómo decirles a mi madre y al resto de la familia, no quería que se pusieran tristes. Sentí que todo me lo habían quitado en ese momento”, contó Burns a Belfast Live.

Pero si queda una pequeña esperanza de esquivar la muerte, es porque Burns y su pareja actuaron rápido: estableciendo un GoFundMe para pagar un viaje a Alemania para un tratamiento experimental llamado ONC201.

Descubierto en la última década cuando los científicos buscaron compuestos que inducirían la expresión del gen que codifica el factor de necrosis tumoral TRAIL en los tumores y así causaría una muerte autocrina o paracrina en las células tumorales, ONC201 puede darle a Burns años más para vivir.

Los resultados fueron inmediatos y dramáticos – en tan solo 24 horas, la recaudación de fondos había acumulado £30,000, y seis días después las donaciones han seguido llegando.

Hasta ahora, la pareja ha reunido £48,000 de su objetivo de £60,000.

MÁS HISTORIAS DE FUERZA: El amor de una madre ayuda a una mujer a despertar de un coma después de cinco años.

“Hablé con el médico ayer y ahora podemos empezar a hacer planes para ir”, dijo Burns.

“Belfast es un lugar tan pequeño pero nunca piensas que la gente de todas partes mostraría tanta amabilidad como lo han hecho por mí y mi familia. Es un momento aterrador para estar pasando por todo esto pero esto me ha dado más esperanza de que pueda pasar más tiempo con mi familia.”

MÁS HISTORIAS DE ESPERANZA: Tratamiento Experimental Contra el Cáncer Da a una Madre de Nueva Jersey la Oportunidad de Tener un Segundo Hijo: ‘Decidí intentarlo’

“Solo quiero agradecer a cada persona que ha donado hasta ahora, no sabes la diferencia que ha hecho en mí y mi familia”.

Los lectores pueden donar a la familia en esta hora desesperada en su página de GoFundMe aquí.

COMPARTA Esta Situación Impensable De Esta Mujer En Las Redes Sociales…