Descartar denuncias anónimas de corrupción: orden del MP

BHOPAL: No puedes presentar una denuncia de corrupción de forma anónima contra ningún empleado del gobierno en Madhya Pradesh. En lo que se ve como un intento de callar a los denunciantes, el gobierno de MP emitió recientemente una orden a todos los departamentos para no “entretener quejas anónimas”. Un denunciante debe dar su dirección, si no su nombre, de lo contrario será desechado.

La orden emitida por el departamento de administración general (GAD) pide a todos los departamentos “cerrar” quejas anónimas. Dice: “Si un denunciante desea mantener su nombre en confidencialidad, entonces el nombre debe mantenerse confidencial. Pero será obligatorio dar la dirección correcta para que se pueda hacer correspondencia cuando sea necesario. Si un denunciante anónimo menciona una dirección falsa, debe ser cerrado. “

Funcionarios del GAD dijeron que esta directiva no es nueva y simplemente han reemitido una orden de 2007.

Después de evaluar la naturaleza/gravedad de la queja, y si el denunciante lo desea, pueden ser llamados para proporcionar ‘más datos y hechos’. De lo contrario, se puede tomar medidas para completar la investigación sobre la base de pruebas documentales.

La investigación debe completarse en un mes, en la medida de lo posible y se debe informar al denunciante sobre los hallazgos. Si la queja resulta ser correcta, entonces se deben tomar medidas estrictas contra el funcionario/empleado culpable según las normas del gobierno, dice la orden. El GAD ha escrito a todos los departamentos para una “resolución adecuada” de las quejas anónimas.

