Descargo de responsabilidad del thriller psicológico en Apple TV+ protagonizado por Blanchett, Kline

Parece que Cate Blanchett podría probar de su propia medicina a manos de Kevin Kline en el próximo thriller psicológico Disclaimer, según un “primer vistazo” de la serie limitada que Apple TV+ lanzó el martes. Eso podría ser horror en la cara de la ganadora del Oscar en la nueva imagen, arriba.

Cabe destacar que el cinco veces ganador del Premio de la Academia Alfonso Cuarón creó y dirigió el programa. Basada en una novela superventas, se estrena en Apple TV+ el 11 de octubre.

Cate Blanchett y Kevin Kline protagonizan la serie de thriller psicológico Disclaimer en Apple TV+

La nueva serie de siete episodios Disclaimer cuenta con una sólida calidad. Después de todo, viene de Cuarón, quien ha ganado cinco premios Oscar. Y cuenta con las estrellas ganadoras del Oscar Blanchett y Kline. Y la historia pasa de la página a la pantalla desde la exitosa novela de Renée Knight del mismo nombre.

Así describe Apple el “atractivo thriller psicológico en siete capítulos”, que también cuenta con Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Kodi Smit-McPhee, Louis Partridge, Leila George y Hoyeon:

La aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Blanchett) construyó su reputación revelando las fechorías y transgresiones de los demás. Cuando recibe una novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora es el personaje principal en una historia que expone sus secretos más oscuros. Mientras Catherine corre para descubrir la verdadera identidad del escritor, se ve obligada a confrontar su pasado antes de que destruya tanto su vida como sus relaciones con su esposo, Robert (Baron Cohen), y su hijo, Nicholas (Smit-McPhee).

Por cierto, Apple TV+ también deslizó una pista ingeniosa hacia el final de su comunicado de prensa:

DISCLAIMER*

*Cualquier parecido con personas vivas o muertas no es una coincidencia.

Otros impresionantes credenciales

Esperanto Filmoj y Anonymous Content producen el programa. Cuarón se desempeña como productor ejecutivo junto a Gabriela Rodriguez, David Levine y Steve Golin. Knight se desempeña como co-productora ejecutiva.

El ganador del Oscar Emmanuel Lubezki (Gravity, Birdman, The Revenant) y el nominado al Oscar Bruno Delbonnel (The Tragedy of Macbeth, Inside Llewyn Davis, Darkest Hour) se desempeñan como directores de fotografía y productores ejecutivos. El ganador de múltiples premios Oscar y Grammy Finneas O’Connell (Barbie, No Time to Die) compone la banda sonora.

