Descargas eléctricas y crucifixión atada: La vida de un trabajador de estafa en la fábrica.

El anuncio de trabajo prometió un salario grueso en una metrópolis moderna. Ρero, a Fisher, un etíope de 27 años que había estudiado ingeniería eléctrica, convenció a su padre para vender la tierra de la familia, donde las generaciones habían cultivado mangos, aguacates y teff, un grano antiguo, para pagar un boleto a Bangkok. El viaje en coche a su nuevo lugar de trabajo, supuestamente un brillante centro informático en Tailandia, duró unas ocho horas. El Sr. Fisher, que está siendo identificado por un apodo debido a problemas de seguridad, empezó a preocuparse. Por el camino, le dieron una pata de pollo frita, con ajo y buena, una comida que recuerda por lo que pasó después. Al caer la noche, el Sr. Fisher fue llevado a toda prisa por la ribera de un río hasta una pequeña barcaza. Unos cuantos remos más tarde, aterrizó en un nuevo país, Myanmar. Destrozado por la guerra y fracturado por grupos armados rivales, Myanmar es ahora el crisol de una industria de ciberfraude dirigida por sindicatos del crimen chinos que usan personas traficadas de todo el mundo para estafar decenas de miles de millones de dólares a otras personas de todo el mundo. Agotado por el viaje, el Sr. Fisher fue llevado a un edificio de torres recién pintado de blanco. En una gran sala llena de otros etíopes y algunas personas de Laos, le dieron un ordenador de sobremesa y le ordenaron empezar una nueva carrera como estafador. El Sr. Fisher, que había tenido un trabajo gubernamental en Etiopía, se negó. Su rebelión le valió tiempo en una cámara de tortura, dijo, atado durante más de un día en una posición de crucifixión, con agua sucia vertida sobre él cuando estaba cerca de dormirse. Testigos y otras víctimas del fraude dijeron que vieron o experimentaron el mismo abuso. Roto, el Sr. Fisher dijo que se sometió al trabajo. Su estafa utilizaba compras de TikTok, dirigiéndose a objetivos en Irak, Turquía, Azerbaiyán, Rusia, Kazajistán y Uzbekistán. “Estamos robando al mundo”, dijo. El Sr. Fisher dijo que le habían prometido un salario mensual de $2,000 por un buen trabajo. Pero nunca pudo alcanzar el objetivo: $10,000 al mes en estafas exitosas. Por fallar, sufrió descargas eléctricas de un bastón. O tuvo que realizar saltos de rana o flexiones con cuatro jefes chinos empujándolo. Grupos de ayuda dijeron que otros rescatados del mismo recinto de estafas también informaron de malos tratos. “Todo lo que hacía era estafar y dormir”, dijo el Sr. Fisher, de sus turnos de 18 horas. A los trabajadores solo se les daba arroz, excepto un día en que un guardia les dijo que una fiesta china significaba una golosina: un trozo de pollo. El cuerpo de Fisher se consumía. A menudo estaba enfermo. Todo en el recinto, dijo, estaba en chino, hasta los relojes, que estaban en hora de Pekín, y las linternas rojas colgadas del edificio lujoso donde vivían los jefes chinos. Algunos de los parques de estafas en las fronteras de Myanmar son tan grandes como ciudades, sus rascacielos ensombrecen el desarrollo más modesto en el lado tailandés. A mediados de febrero, después de ocho meses de esclavitud, el Sr. Fisher fue rescatado del molino de estafas. Fue uno de los miles liberados en una serie de redadas este mes, principalmente chinos pero también paquistaníes, malasios y kenianos, entre muchas otras nacionalidades. Fisher recibió pollo, la primera proteína que había saboreado en meses. Ahora está en un campamento militar en Tailandia, esperando una repatriación que teme porque no tiene ganancias que llevar de vuelta a Etiopía. Vender la tierra de la familia fue una pérdida, dijo. “Por favor, no quiero volver a mi tierra natal”, dijo. “Pero no quiero volver al lugar donde me torturaron”. Selam Gebrekidan contribuyó con la información desde Hong Kong.