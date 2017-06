Descargar WhatsApp Plus e instalar la versión 2017

¿Quieres añadir más funcionalidades y mejoras a Whatsapp? Te presentamos nuestra una guía completa para descargar Whatsapp Plus e instalar esta grandísima aplicación. Además te explicaremos cuáles son los beneficios, características, mejoras, funcionalidades y mucho más que trae consigo Whatsapp+.

WhatsApp es la aplicación más popular para mensajes de chat y llamadas de voz. Se convirtió en el más popular debido a su fácil conectividad con amigos y familiares. Algunas personas usan esta aplicación para administrar su trabajo de oficina creando un grupo para su personal de oficina, y si se están leyendo estas palabras, posiblemente también estés usando esta aplicación llamada Whatsapp en tu teléfono móvil.

WhatsApp se inició en julio de 2009 por uno de los empleados de yahoo, Jan Koum. Pero, hace un par de años fue comprado por Mark Zukerberg al pagar miles de millones de dólares por la app.

Ahora, WhatsApp Plus posee un montón de excelentes características para mejorar Whatsapp, aunque es lo mismo que la aplicación oficial WhatsApp. A continuación, se mencionarán todas las características de la version de 2017 de esta maravillosa aplicación.

¿Qué se puede hacer con WhatsApp Plus?

El usuario puede hacer muchas cosas con esta aplicación de Whatsapp plus que no se puede hacer en la aplicación oficial de Whatsapp. En el último apk de WhatsApp plus se puede ocultar la última vista, ocultar la escritura, ocultar el estado en línea e incluso puede enviar varios archivos grandes y modificados a diferencia de la versión actual de Whatsapp.

Publicidad

Ahora, hablaremos de las características de WhatsApp Plus más las añadidas en la última versión para así tener una mejor idea de lo que se está hablando. 😉

El apk de WhatsApp Plus viene en azul por defecto , cosa que hace distinguirlo más fácil del original, pero más adelante está la posibilidad de cambiar el color a gusto.

, cosa que hace distinguirlo más fácil del original, pero más adelante está la posibilidad de cambiar el color a gusto. Como sabemos, en la aplicación de WhatsApp por defecto, no podemos enviar cualquier vídeo que esté por encima de 15 MB . Pero en esta aplicación de WhatsApp Plus, puedes enviar archivos de vídeo de 50MB, por lo que, esta será la mejor característica para aquellos que quieren enviar archivos grandes en WhatsApp, o al menos la que resaltará con mayor facilidad.

. Pero en esta aplicación de WhatsApp Plus, puedes enviar archivos de vídeo de 50MB, por lo que, esta será la mejor característica para aquellos que quieren enviar archivos grandes en WhatsApp, o al menos la que resaltará con mayor facilidad. En la aplicación original, no se puede seleccionar ni enviar más de 10 archivos, pero en la versión plus si se pueden seleccionar más de 10 imágenes a la vez y se puede enviar a cualquiera de una sola vez , haciendo el proceso más llevadero y veloz.

, haciendo el proceso más llevadero y veloz. En la última versión de WhatsApp plus se puede cambiar el fondo de Whatsapp chat, color de fondo de notificación, etc. Por lo que se puede hacer el fondo de acuerdo a su elección.

En WhatsApp oficial cada vez que enviamos una imagen, se reduce el tamaño de la misma, pero en este apk de WhatsApp Plus, se puede enviar el tamaño de archivo original de las imágenes a cualquiera, esto significa que se puede enviar cualquier tipo de documentos importantes a cualquier persona sin perder la calidad de las imágenes.

También, se pueden modificar los colores y el tema de la interfaz de usuario según su elección, lo que no es posible en la aplicación oficial de WhatsApp, así que es otro punto extra para la versión Plus.

Esta aplicación también proporciona algunos de los mejores temas pagos. Adicionalmente, en WhatsApp plus se puede establecer el estado de manera individual para diferentes contactos, eso significa que se puede establecer el estado normal para los miembros de su familia, y en un momento, establecer el estatus romántico de su pareja. Esta es la característica perfecta para los contactos molestos. 😉

En la versión oficial, cuando se quiere ver el estado de sus amigos, se debe abrir su perfil, pero, aquí se ve directamente en sus fotos de perfil mientras se habla con cualquiera de ellos. Además, se puede incluso cambiar el estilo de la burbuja según su opción y necesidades.

La versión más reciente es compatible con Android Marshmallow y tiene una protección ‘anti prohibición’ que aplica WhatsApp cuando detecta esta app. Por este motivo, no hay necesidad de preocuparse por el ban, ya que esta se ha librado por completo de ella, pero de antemano, el cambio es total y hay muchas más características, las cuales se verán y notarán después de descargarlo e instalarlo en su smartphone.

Ahora, vamos a compartir la descarga gratuita de whatsapp plus con instrucciones sobre cómo instalar y usar esta aplicación en su dispositivo Android. Es importante resaltar que esta aplicación sólo funciona en dispositivos Android, y aquí se explicará cómo descargarlo, ya que es la última versión puede que algunos usuarios puedan confundirse en algún paso.

Hay un montón de sitio web y blogs disponibles en internet que proporcionan el apk de WhatsApp Plus que a veces no funciona o está desactualizado, por lo que es recomendable encontrar el apk en alguna página de confianza, y acá lo puedes descargar gratis. 😉

Descargar WhatsApp Plus 2017

Ahora, empezando con el tutorial, vamos a explicar el cómo descargar el apk de WhatsApp Plus.

IMPORTANTE!!! Lo primero, es descargar el APK de Whatsapp Plus que podrás descargar a continuación… aunque para que lo puedas descargar sólo te pedimos que le des a Me Gusta, Twittees o le des un +1 🙂

Luego, viene la etapa de pre-configuración para instalar el apk, por lo que se necesita habilitar la opción de fuentes desconocidas en su móvil android. Sin esto, no se podrá instalar WhatsApp Plus en su dispositivo Android. Para hacerlo, solo tienes que seguir este camino Configuración -> Seguridad -> Fuente desconocida y comprobarlo y guardarlo.

Para instalar WhatsApp Plus 2017, se tendrá que abrir el archivo apk descargado y luego instalarlo en su dispositivo Android. Cuando lo ejecute, se obtendrá una pantalla negra que preguntará si se desea instalar, después de instalar el apk, ábralo. Pedirá su número para verificar la cuenta y allí, ingrese su número haga clic en el botón Verificar número.

Después de ingresar el número móvil, la aplicación WhatsApp Plus enviará un mensaje OTP a su móvil, por lo cual, se debe copiar ese código OTP y pegarlo en la aplicación para verificarlo.

De este modo, ha instalado correctamente la última versión de WhatsApp Plus en su dispositivo Android para así disfrutar de las funciones ilimitadas de esta aplicación. 😉

Últimas actualizaciones

Recientemente, han habido diversos cambios en WhatsApp Plus, los cuales han alegrado mucho a la comunidad y a continuación veremos por qué. 🙂

WhatsApp Plus 6.60

En cuanto a la versión 6.35, aquí ya se tenía opciones de poder compartir la música con tan solo un toque. Arreglándose el inconveniente del envío de imágenes que antes se enviaban automáticamente con una resolución muy menor a la real, así como el arreglo de otros mods donde ya podrían aparecer los iconos de Stock.

A partir de esta versión, los anuncios fueron eliminados y también la temática de color negro ahora también se puede encontrar en tono gris. Así como la hora corregida en el backup y poder colocarle colores a las fechas de imágenes y vídeos.

Enlace: Descargar

WhatsApp Plus 6.55

Publicidad

Por su parte, la versión 6.40 debutó con la opción de eliminar las confirmaciones de lecturas, los pequeños checks azules que aparecían cuando alguien leía tu mensaje o viceversa. Pero, fue una versión donde se incluyeron muchos mods para la aplicación, los cuales permitían dar color al icono de imagen y vídeo que aún no eran abiertos en el chat, así como para los que ya estaban abiertos.

Además, su base estaba actualizada en la última versión del Play Store (2.11.432).

Enlace: Descargar

WhatsApp Plus 6.47

La última actualización de Whatsapp Plus llegó el mes pasado con su versión 6.47, en las que se incluyen más funciones de las antes vistas. El hecho de enviar archivos multimedia que llegasen hasta los 50 MB de tamaño máximo, así como un aumento en las opciones de privacidad dando la oportunidad de ocultar el estado “en línea” y eliminar la opción de la confirmación de lectura.

En esta, también se puede cambiar la imagen de agenda de los contactos de la libreta telefónica del móvil por la que tiene el contacto en Whatsapp Plus. Agregando que, esta versión posee un servidor base oficial que evita que los desarrolladores de la aplicación de WhatsApp eliminen tu cuenta por el uso de aplicaciones clones.

Enlace: Descargar

Última versión

Entre las novedades más relevantes de la versión 6.47, los usuarios ya no tienen que preocuparse de pasar del WhatsApp original al Whatsapp Plus. Anteriormente, la aplicación original de icono verde detectaba a WhatsApp Plus como una aplicación clon y de vez en cuando hacían baneo a dichas cuentas de usuarios negándoles la oportunidad de instalar WhatsApp hasta por 24 horas.

Esta era una resolución de un informe oficial de WhatsApp y estaba aprobado, pero ahora tenemos que esta versión no está afectada por él. El desarrollador de WhatsApp Plus hizo uso del servidor oficial de WhatsApp como base de creación para la versión Plus, lo que hace que los datos de usuarios lleguen directamente al servidor único como si se estuviese tratando de la aplicación original de WhatsApp, esto resulta conveniente ya que no le están quitando usuarios a la app.

Publicidad

Así que, no debe haber preocupación en pasar al característico WhatsApp de icono azul. Por otra parte, entre tantas novedades se solucionaron los errores de traducción de la versión turca, en los grupos ya existe la opción de no aparecer como “escribiendo” y errores corregidos con respecto al desenvolvimiento de la app.