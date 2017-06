Descargar Snapchat: Instalar y descargar la última versión

Los amantes de las redes sociales, quieren tener las aplicaciones del momento y por ello, buscan formas de descargar Snapchat en su dispositivo móvil, la cual a pesar de ser una aplicación relativamente nueva entre las ya existentes, ha tenido un gran éxito y posee millones de usuarios a nivel mundial.

Si eres de las personas que les gustan las noticias en tiempo real, pues la aplicación de Snapchat va a ser de tu agrado. En ella, puedes compartir tanto fotos como vídeos con la posibilidad de agregar etiquietas, textos y efectos en cualquier momento del día.

Tus fotos y vídeos serán publicados durante un período de 24 horas, y luego de pasar este tiempo, simplemente desaparecerán y no serán guardados a menos de que le hagan capture o graben la pantalla con alguna otra aplicación. Por otra parte, también podrás agregar amigos, ver sus estados, etiquetarlos y más.

Sin embargo, no todos los dispositivos Android pueden tener esta aplicación y en caso de ello, no todos pueden llevar un sistema fluido con ella instalada. Por ello, es bueno que sepas los requisitos que pide esta aplicación para poder ser ejecutada sin que provoque inconvenientes en el dispositivo.

¿Qué tiene Snapchat de interesante?

Cabe destacar que, Snapchat fue una de las primeras aplicaciones en hacer lo que hoy en día vemos en muchas aplicaciones como las “historias”; las cuales son tomas con el teléfono, ya sean fotos o vídeos, y desaparecen en un periodo de tiempo, en este caso 24 horas.

Gracias a esta novedad, la aplicación se hizo con miles de usuarios a lo largo de su debút y hoy en día son millones los que la usan. Llegando a ser tan representativa como Instagram o WhatsApp, está sumergida mucho en lo que es la publicidad de personas, artista, grupos musicales, entre otros.

En ella, puedes publicar contenido que no viole los términos de políticas y privacidad de la aplicación, tus estados pueden recibir “me gusta”, mensajes privados, puedes agregar a otros usuarios para ser amigos y básicamente la aplicación se basa en fotos y vídeos.

Además que, para los estados se pueden agregar etiquetas, emojis, atuendos, decoraciones y demás ítems que agregan personalidad y originalidad.

Otra de las cosas que llamaron mucho la antención la mencionamos en un artículo y trata sobre los Snaptacles, los cuales básicamente son unos interesantes lentes de sol desarrollados por esta compañía donde obviamente se pueden subir snaps, es algo muy parecido a los Google Glass, pero cada uno se enfoca a un sector diferente.

¿Cómo puedo descargar Snapchat?

Primero, debemos saber que esta aplicación se encuentra disponible para Android y iOS, hasta los momentos oficialmente Windows Phone no dispone de la aplicación creada por el equipo de Snap Inc. a pesar de que en la Microsoft Store se hayan visto aplicaciones de Snapchat estas fueron hechas por desarrolladores ajenos a los creadores oficiales y fueron retiradas de la tienda.

Si posees un dispositivo con iOS, puedes descargar esta aplicación directamente desde la App Store, la versión actual es la 10.6.2.0 y fue actualizada el 17 de este mes. Con un peso de 186 Mb y una variedad de idiomas podemos obtenerla de manera gratuita en la tienda. Es compatible con iPod, iPad y iPhone con iOS 9.0 y posteriores. O, simplemente haz clic en el enlace de la App y podrás descargarla.

Si dispones de un dispositivo Android, puedes obtenerlo por medio de la Google Play Store, su última actualización en este sistema operativo fue el 19 de este mes llegando a su versión 10.6.6.0 y posee un tamaño de 48.60 Mb, este va a expandirse al instalarse dependiendo de los datos del usuario. Con más de 500 millones de descargas, lo puedes bajar a tu dispositivo con Android 4.0 en adelante y, del mismo modo que con la versión de Apple, a continuación tendrás el enlace de la app.

Si tienes una versión de sistema operativo menor a las mencionadas respectivamente, es posible que no consigas la última versión de la aplicación y quizá ni si quiera puedas descargarla. Esto se debe porque a causa de las actualizaciones, la aplicación se vuelve más pesada y a los dispositivos con pocos recursos se les hace difícil manejarlas.

Por ello, en muchas ocasiones cuando la aplicación requiere una versión de sistema operativo en adelante, para los anteriores ya no están disponibles. También entra en juego que dichos equipos no pueden desplegar las funciones en su totalidad y vuelve lento al sistema.

¿Qué necesito para ejecutar Snapchat sin problemas?

Un requisito fundamental es el espacio de almacenamiento, como los que habíamos mencionado anteriormente para cada sistema operativo. A la hora de ejecutarse en la memoria virtual, esta puede llegar a consumir más de 40 Mb, por ello, para un buen funcionamiento del equipo, se recomienda instalar en equipos con memoria RAM superior a 1 GB.

Otro punto fuerte es el procesador del dispositivo, este debe ser mínimo un procesador de dos núcleos con velocidad de 1 GHz. Esto interfiere en la velocidad con la que se va a desenvolver la aplicación y va de la mano con la capacidad de memoria RAM.

¿Qué ocurre si tengo Windows Phone?

Lamentablemente, la aplicación oficial de Snapchat no está disponible para este sistema operativo. Anteriormente se había insertado una aplicación “Snapchat” a la Microsoft Store pero no pertenecía al grupo de Snap Inc., por lo que no iba a ser compatible con los “Snapchatters” de iOS y Android.

Todo estaba normal hasta que la aplicación violó unos derechos de autor de Snap Inc. y esta fue retirada de la tienda rápidamente. Sin embargo, se sabe que se está trabajando para que la aplicación llegue a esta plataforma de Windows Phone desde la versión 8.0 en adelante.

Así que, por los momentos, no puedes optar por utilizar esta aplicación si tienes un smartphone de Microsoft o con sistema operativo Windows Phone, pero es una pena que en Windows no se lo tomen a prioridad el desarrollo de aplicaciones, porque a pesar de que existen pocos usuarios en comparación con iOS y Android, es un buen sistema operativo y sus usuarios merecen aplicaciones, al menos las de grandes compañías.

¿La cámara interfiere con la aplicación?

Básicamente, el fundamento de Snapchat es utilizar la cámara, por lo que tu dispositivo debe tener al menos una cámara principal ubicada en la parte posterior. Independientemente de la cantidad de megapíxeles que tenga, es necesaria si quieres utilizar la app en todo su esplendor.

Un inconveniente con la cámara es que si esta por condiciones de avería no funciona, se cierra sola o arroja un error al intentar abrirla. Este problema podría reflejarse en la aplicación cuando intentes publicar algo, pero esto ya es problema interno del teléfono.

¿Snapchat es el mismo para todos los equipos?

Las actualizaciones de la aplicación son frecuentes, pero estas llegan a los dispositivos dependiendo de la marca del mismo. Quizá para unos llegue en una fecha pero para otros se tarde más de lo esperado, es tarea de la tienda estar pendiente de la actualización más reciente.

Otro elemento que interfiere es la versión del sistema operativo, por lo general las actualizaciones llegan a los de la última versión y tarda un poco más para las versiones más antiguas. Esto ligado al tipo de teléfono (el cual ciertamente varía en Android) hace que se tengan versiones diferentes de la aplicación en distintos equipos y por consecuencia que no sean iguales.