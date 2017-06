Descargar Google Play Store APK

La grandiosa tienda de Google siempre se está actualizando de manera constante, por ello, mucha gente busca cómo descargar Play Store 2017. Y no es para menos, pues Play Store es la mejor tienda de aplicaciones disponible en Android, debido a lo simple que es y el gran catálogo de aplicaciones que ofrece.

La importancia de la Play Store de Google es que ya todas las aplicaciones contenidas en ella cuentan con la certificación de la compañía para que puedan ser usadas en dispositivos Android, tanto teléfonos como tablets, además que, debido a la protección que se les brinda a los usuarios, estas vienen libres de virus o malware.

Pero existen casos en los que tu dispositivo no tenga la aplicación de la tienda, es cuando tienes que recurrir a medios externos para poder obtenerla e instalarla. El uso de los archivos APK es muy común en los equipos Android y afortunadamente, se pueden encontrar con frecuencia.

¿Por qué razón no tendría la tienda de aplicaciones?

Por lo general, cuando decides eliminar la aplicación de la tienda, el sistema ofrece primero borrar las actualizaciones y después inhabilitar a la misma, sin embargo, hay ocasiones donde sale la opción de eliminar permanentemente; luego de realizar esta desinstalación no hay manera propia del sistema para recuperarla.

Por otra parte, hay veces en que los equipos por alguna razón de error no tienen la tienda instalada, algo muy común que pasa en esos equipos que son copias o plagios de otros, y por no tener la debida autorización de Google, no pueden ejecutar las aplicaciones de la compañía aparte de la tienda como lo son Gmail, Google Maps, entre otros.

¿Cómo descargo el archivo APK?

Sabemos que para muchas personas podría causar confusión el hecho de que existen muchas versiones, por ello, en cronicaweb tenemos para ti la versión actual 😉 Lo puedes hacer desde el teléfono así como desde la computadora, la única diferencia es que desde la computadora luego tendrás que transferir el archivo al teléfono vía USB, Bluetooth o Wi-Fi.

Lo bueno de mantener Play Store actualizada es que se puede contar con las últimas funciones, mejoras y arreglo de problemas de la misma. Además, así podrás disfrutar de las categorías y listas actualizadas con las últimas aplicaciones introducidas.

Si realizas la descarga directamente desde el navegador del teléfono es más simple y solo tendrás que ubicar el APK a través del administrador de archivos o por medio del aviso en el panel de notificaciones cuando la descarga se haya completado.

¿Qué necesito para tener la Play Store en mi teléfono?

Una de las facilidades de usar la Play Store de Google es que todas sus aplicaciones cuentan con la correcta certificación de la compañía para ser ejecutada en sus dispositivos, por lo que, se consideran de fuente confiable y este no tiene inconvenientes al instalarlas.

La pequeña desventaja de un archivo APK es que no se sabe de donde proviene y por lo tango Android tiene un mecanismo de seguridad el cual no permite instalar aplicaciones con orígenes desconocidos. Sin embargo, esta opción se puede desactivar en las configuraciones de seguridad del dispositivo.

Después de activar la instalación de aplicaciones con orígenes desconocidos, queda por responsabilidad del usuario cualquier problema que esta traiga. Pero debido a que descargaste el APK desde acá, no debes tener miedo de ello.

El espacio de almacenamiento es muy importante, ya que la tienda no solo va a pesar lo que pesa el archivo APK. Al instalarse, esta expande su tamaño debido al despliegue de funciones e información del usuario la cual involucra todas sus actividades de la cuenta de Google.

Otro requisito es la versión de Android que tienes instalada, esta debe ser de la 4.0 en adelante. Esto se debe a que ya las versiones anteriores a estas no pueden contar con todas las funciones de la tienda, por ende, tampoco disponen de las versiones actuales de las aplicaciones. Además de que los pondría más pesados a nivel de desenvolvimiento de sistema.

Para poder ejecutar la tienda en su totalidad, debes tener instalado los servicios de Google, lo cual a la larga te permitirá también ejecutar aplicaciones de Google como Play Music, Gmail, YouTube, entre otras. De lo contrario, incluyendo que la hayas instalado no vas a poder entrar después de un previo aviso que diga que necesitas dichos servicios para ejecutarla. ¿No sabes dónde descargar Google services? Pues, hoy es tu día ya que también te lo ofrecemos en este enlace. 😀

¿Es necesario tener la Google Play Store?

Hay varias razones para no tener la tienda de Google en el teléfono, debido a la capacidad de almacenamiento de algunos dispositivos, esta podría representar una gran carga a la hora de instalar aplicaciones. Y por lo general, eliminarla es a causa de querer desinstalar los servicios de Google que hace una de las mayores cargas en aplicación de todo el sistema.

Pero la mayoría de aplicaciones requieren de estos servicios para poder ser ejecutadas. Una de las ventajas de tener la tienda instalada es que esta te mantiene las aplicaciones en su última versión debido a su sistema de búsqueda de actualizaciones.

De no tenerla, queda en responsabilidad del usuario buscar las últimas versiones de las aplicaciones en páginas por medio de archivos APK. Lo cual podría tener inconvenientes como que el archivo APK de una página en específico tenga algún problema que nos de errores en el teléfono cuando estemos usando dicha aplicación.

Actualmente, para Android existen varias tiendas aparte de la Play Store, muchas de estas tienen bastante popularidad pero sus aplicaciones no poseen la mencionada certificación de Google y se corre el mismo riesgo que tener que instalarlas a través de archivos APK a pesar de que estas brinden el sistema de actualización común de la Play Store.

Por otra parte, la cantidad de aplicaciones que se encuentran en estas tiendas alternas es muy pequeña en comparación a la Play Store y esto se debe a que la mayoría de desarrolladores apuntan primero a participar en proyectos de software que involucran a Google.

¿Por qué razones fallaría la tienda de un archivo APK?

La Play Store es una aplicación también que se actualiza frecuentemente, por lo general, esta se actualiza automáticamente cuando las nuevas funciones ya fueron certificadas y los errores provocados fueron corregidos, pero no sucede lo mismo con los archivos APK.

Como dato interesante, los archivos APK que disponen de estas funciones apenas son siquiera propuestas, pero la desventaja es que los posibles errores que puedan dar con un teléfono en específico no han sido corregidos. Por lo que, un inconveniente con la tienda después de instalarla, ya sea que no se quiera ejecutar o se cierre a mitad de uso, podría ser que el archivo APK esté fallando.

De igual forma, son muchos los motivos por los que Play Store podría fallar, más allá de que haya sido instalada mediante un archivo APK o no, puedes darle un vistazo a este artículo donde hay más soluciones a los problemas de Play Store. 😉

Por suerte, esto puede ocurrir en un APK en específico, por lo que si es tu caso, podrías optar por descargar una versión un poco más antigua (que ya haya superado la versión de prueba) y así vas realizando las pruebas pertinentes con tu dispositivo móvil.

Otro caso, pero poco frecuente, es la versión de Android del equipo y que no sea compatible con la versión del archivo APK que hayas descargado.