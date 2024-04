DeSantis corteja a donantes en el sur de la Florida – y guarda su fuego contra TrumpTranslation: DeSantis seduce a los donantes en el sur de Florida y retiene su fuego contra Trump

HOLLYWOOD, Florida — Ron DeSantis se está reconciliando con sus donantes más leales y, al menos durante el fin de semana, ignoró a Donald Trump.

En un retiro en el sur de Florida para los donantes del gobernador que incluyó golf, puros y tiempo de spa, y apenas se mencionó al nominado presunto del Partido Republicano, DeSantis agradeció y cortejó a las personas que más apoyaron su candidatura presidencial. Parte del fin de semana también se dedicó a idear cómo mantener a Florida en primer plano en el movimiento conservador con más de dos años y medio como gobernador.

Robert Salvador, un donante de DeSantis, recordó que el equipo del gobernador “dijo, probablemente unas 10 veces, que todavía tenemos tres años aquí para hacer todo esto. Tenemos tres años para hacer de esto un faro de libertad y mantenerlo como un faro de libertad.”

Sin embargo, durante todo el fin de semana no se mencionaron las ambiciones de DeSantis para otra candidatura presidencial y apenas hubo alguna mención sustancial por parte del gobernador sobre Trump, su rival en un momento por la nominación republicana que también celebraba un recaudación de fondos masiva en la casa de un multimillonario de Palm Beach a poco más de una hora en coche. Trump aún reside en Florida y a menudo sigue siendo la noticia más destacada del día.

Mientras DeSantis cumplió su promesa de respaldar a Trump inmediatamente después de abandonar la carrera presidencial, no ha hecho un esfuerzo agresivo por argumentar que Trump necesita vencer al presidente Joe Biden en noviembre. De hecho, ha sido lo contrario: En entrevistas anteriores y reuniones virtuales previas con donantes, DeSantis criticó a Trump por usar “política de identidad” para elegir a su compañero de fórmula y por sus vulnerabilidades en la elección general. Trump y su campaña han respondido burlándose de DeSantis de manera brutal y personal.

Pero durante el fin de semana en el evento celebrado en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, DeSantis se abstuvo de criticar al presidente y pareció estar más enfocado en los pocos años restantes de su administración.

La campaña de Trump se negó a hacer comentarios para esta historia, pero el momento de la campaña molestó a algunos republicanos, que quisieran ver a DeSantis abrazar a Trump más fuertemente, ya que el ex presidente intenta cerrar la brecha de recaudación de fondos con Biden. Dennis Lennox, un operador republicano que ayudó a organizar una carta en nombre de legisladores republicanos del estado de Michigan para que DeSantis se postule a presidente, dijo que la coincidencia de tiempo del retiro, que coincidió en parte con el evento de Trump, “alimenta una narrativa de que está socavando a Trump”.

Otro operador de GOP veterano, que se le concedió el anonimato para discutir el evento sin represalias, dijo que el evento de DeSantis daba una mala impresión mientras los republicanos de arriba a abajo trabajaban para vencer a los demócratas, especialmente con una prohibición de aborto de seis semanas que DeSantis firmó en ley en Florida a punto de entrar en vigencia en menos de un mes, un tema que los demócratas planean utilizar en contra del GOP.

“La óptica es ridícula,” dijo la persona, que no está asistiendo al retiro. “Tenemos una elección presidencial en marcha. [DeSantis] ¿no podía esperar hasta después de noviembre? Está empezando su campaña presidencial en medio de una campaña presidencial. Otra decisión tono sorda.”

DeSantis dijo en una conferencia de prensa reciente que planea ayudar a los republicanos en todo EE.UU., pero no especificó en qué carreras. El sábado, DeSantis dijo a la audiencia que estarían recaudando fondos para los republicanos, incluida la carrera presidencial. El Representante Chip Roy (R-Tex.), quien respaldó a DeSantis para presidente, también habló en un panel el sábado y dijo que querían que Trump venciera a Biden en noviembre.

El retiro, planeado hace meses, no era oficialmente sobre DeSantis postulándose a presidente en 2028, aunque el gobernador dijo que no lo ha descartado y los asistentes al retiro reconocieron ampliamente que les gustaría ver al de 45 años buscar nuevamente la Casa Blanca. Hasta entonces, ven una oportunidad para que lidere a los conservadores como gobernador.

“El gobernador DeSantis puede liderar con ideas y legislaciones a nivel estatal, marcando el rumbo para otros estados y el resto del país,” dijo Roy Bailey, quien fue uno de los tres directores financieros de la campaña presidencial de DeSantis, antes del retiro.

En un discurso a los donantes el viernes por la noche, DeSantis volvió a tocar temas familiares, jactándose de los impuestos bajos de Florida, la “libertad” y el “estado de derecho”, según varios donantes que asistieron. Funcionarios estatales llevaron a cabo un panel sobre las políticas de Florida, cubriendo desde vales escolares hasta las leyes electorales. El comité de acción política Fight Right, que surgió al final de la campaña e organizó el retiro, organizó sesiones de trabajo con los donantes y el personal de campaña presidencial.

“He estado un poco sorprendido por la falta de atractivo,” dijo un asistente al retiro, al que se le concedió el anonimato para discutir el evento, que fue a puerta cerrada a los medios. La persona dijo que en el grupo de discusión del sábado por la mañana, donde estuvo presente DeSantis, los asistentes discutieron principalmente sobre política y cuánto debería hablar el gobernador sobre Florida y si DeSantis debería enfocarse en tratar de difundir su mensaje conservador de manera más amplia.

“El 2028 no ha sido discutido en absoluto, lo cual me sorprendió,” agregó la persona.

Los donantes alentaron a DeSantis a estar más disponible para la prensa, algo que el gobernador también expresó lamentar. Tanto seguidores como críticos han expresado muchas opiniones sobre lo que DeSantis hizo mal durante su breve carrera presidencial, incluido presionar demasiadas políticas de derecha que alejarían a los votantes, usar personal de campaña inexperto, mala gestión de sus fondos y una incapacidad general para conectar con los votantes.

Los partidarios no están de acuerdo sobre si atacó demasiado a Trump o no lo suficiente, y les preocupa que le haya dado a Never Back Down, el principal Comité de Acción Política detrás de su campaña presidencial, demasiado poder sobre las operaciones tradicionales de la campaña.

Pero a pesar de las críticas bien trilladas a su campaña, DeSantis ha regresado a Florida y ha mantenido una agenda ocupada firmando leyes, viajando por el estado para promocionar su agenda y retomando las actividades cotidianas. Incluso la primera familia de Florida habla de conseguir un segundo perro para la residencia del gobernador para acompañar al rescate que trajeron poco después de que DeSantis fuera derrotado por Trump en Iowa.

El viernes por la noche, DeSantis se mezcló con los 150 invitados al retiro que asistieron luciendo relajado, amistoso y en su elemento, dijeron los donantes. DeSantis ha hecho acercamientos a los donantes desde que abandonó la carrera presidencial en enero, después de cultivar una reputación de no darles la muestra de agradecimiento y atención que usualmente reciben de los políticos.

“Ya no está en la campaña electoral,” dijo el donante de Miami, George Heisel. “Simplemente está sirviendo a Florida.”

