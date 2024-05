Derrumbe sepulta aldea en Papúa Nueva Guinea, dejando al menos 3 muertos.

Un deslizamiento de tierra masivo devastó un pueblo remoto en Papua Nueva Guinea durante la madrugada del viernes, matando al menos tres personas y dejando muchas más desaparecidas, ya que al menos 100 hogares resultaron dañados y el agua, la electricidad y una carretera importante quedaron bloqueadas, según informaron funcionarios de las Naciones Unidas. No se había publicado un número oficial de muertos hasta el viernes por la tarde. Testigos dijeron que el deslizamiento golpeó a Yambali, un pueblo de alrededor de 3.900 habitantes al pie de una montaña en la provincia de Enga, mientras la gente dormía y que las rocas habían sepultado varias casas en una parte del pueblo. Tres cuerpos habían sido recuperados para el viernes por la tarde, pero los esfuerzos de búsqueda se retrasaron por la carretera bloqueada y el tamaño de las rocas caídas, dijo un funcionario de la ONU, Serhan Aktoprak, jefe de misión de la oficina de la Organización Internacional para las Migraciones en Papua Nueva Guinea. Después de que el deslizamiento ocurriera a las 3 a. m., los habitantes del pueblo pasaron el viernes escalando rocas más grandes que contenedores de envío, buscando cuerpos, dijo Benjamin Sipa, un asistente de proyecto senior de la agencia de la ONU que estaba en el pueblo evaluando los daños. “Sabemos que hay mucha gente allí, pero realmente no pudimos contar a todos”, dijo. Kenneth Londe, un profesor de escuela primaria en Yambali, dijo que vio que más de 10 casas habían sido enterradas en escombros de piedra caliza, que aplastaron familias, ganado, huertos y tiendas en un tramo de seis millas. “Las casas son completamente invisibles ahora”, dijo en una entrevista. “Ni siquiera podemos encontrar un solo techo”. Uno de los muertos era su hermano menor, que tenía 25 años, dijo el Sr. Londe. Su cuerpo fue encontrado en la casa de su hermano mayor, que vivía al pie de la montaña. El hermano mayor y su familia no pudieron ser encontrados, dijo el Sr. Londe. “No podíamos creer lo que había sucedido realmente”, dijo desde su casa, que está a alrededor de una milla de distancia y fue salvada. “Todavía estamos perdidos.” El área afectada por el deslizamiento de tierra albergaba varios clanes, formados principalmente por agricultores de subsistencia y personas que gestionan pequeños negocios como licorerías y comercian con oro de una mina cercana, según el Sr. Sipa. Horas después del deslizamiento, las rocas continuaron deslizándose por la colina, dificultando las labores de socorro, dijo el Sr. Sipa. Las rocas bloquearon tres arroyos que se usaban como agua potable y interrumpieron la Carretera Porgera, una vía vital para la zona circundante, dijo el Sr. Aktoprak. Algunas de las personas desplazadas por el deslizamiento se estaban refugiando en una iglesia local, agregó. Un equipo de alrededor de 50 oficiales militares, autoridades provinciales y miembros de la agencia de migración de la ONU fueron enviados desde Wabag, la capital provincial a unas dos horas en coche, el viernes por la tarde, dijo el Sr. Aktoprak. Evaluarán los daños y entregarán suministros, como agua, alimentos, refugio, kits de higiene, utensilios de cocina y mantas, dijo. “Todos están buscando desesperadamente a familiares desaparecidos”, dijo. “Mi temor es que el número de muertos podría ser muy alto.”