Derrumbe de hotel en Alemania deja 2 muertos y desata misión de rescate frenética.

Un pequeño hotel en la pintoresca región del Mosela en Alemania colapsó tarde el martes, matando a dos personas y provocando un esfuerzo frenético para rescatar a los huéspedes bajo los escombros, dijeron las autoridades locales. El miércoles por la noche, los equipos de rescate sacaron a la última persona, una mujer, que aún estaba atrapada debajo del edificio derrumbado en Kröv, una pequeña ciudad en el suroeste de Alemania, cerca de la frontera con Luxemburgo, dijeron las autoridades. La mujer estaba siendo trasladada al hospital, agregó la portavoz del distrito de Bernkastel-Wittlich, Stefanie Rodermund. Anteriormente, un portavoz de la policía en Tréveris, una ciudad cercana, dijo que la persona atrapada no parecía estar seriamente herida, y que el equipo de rescate había podido comunicarse con ella a través de teléfonos móviles y micrófonos direccionales. “Es complicado debido al peligro que representan las partes móviles del edificio,” dijo. “Este es el problema. Nuestra prioridad es salvar vidas.” El hotel, que data de cientos de años, colapsó tarde la noche del martes cuando su segundo piso cedió de repente mientras 14 personas estaban dentro, dijo Rodermund. Después de la llegada de los bomberos, cinco huéspedes lograron escapar rápidamente ilesos, mientras que seis fueron luego rescatados, y dos murieron. “El segundo piso colapsó sobre el primer piso, causando que desapareciera el piso intermedio,” dijo Rodermund. Joerg Teusch, el inspector de protección contra incendios y desastres del distrito de Bernkastel-Wittlich, que lideró la operación de rescate, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que los trabajadores habían recuperado el cuerpo de una mujer y aún estaban tratando de recuperar el cuerpo de un hombre que había muerto en el colapso. Rodermund dijo que una de las personas fallecidas era el gerente del hotel, y que parecía que las dos víctimas habían muerto instantáneamente. “La estructura completa del edificio se parece a una casa de naipes,” dijo Teusch. “Si sacas la carta equivocada, el edificio seguramente colapsará.” Rodermund dijo que 250 trabajadores de rescate estaban en la escena el miércoles por la tarde. El sitio del accidente también estaba siendo investigado con drones, agregó. Aún no está claro por qué el edificio colapsó parcialmente. Uno de los rescatados después de quedar atrapado en los escombros sufrió lesiones graves pero no mortales, incluyendo huesos rotos. Una familia holandesa, incluidos los padres y su hijo de 2 años, estaban entre las personas que fueron rescatadas ilesas del hotel colapsado. El hotel Reichsschenke Zum Ritter Götz, nombrado en honor a un popular caballero medieval, está situado en Kröv junto al río Mosela, según el sitio web del hotel. La estructura básica del edificio data al menos del siglo XVIII, aunque se agregaron pisos en la década de 1980, dijo Rodermund. Otras fuentes, incluidas Teusch y los informes de los medios de comunicación, dijeron que el edificio data de al menos del siglo XVII. El fiscal jefe en Tréveris investigará si hubo un fallo en la subestructura del edificio antiguo. Se estaba haciendo trabajo de construcción en el edificio ayer, aunque no estaba claro si ese trabajo estaba relacionado con el colapso. Rodermund dijo que un colapso así es bastante atípico para la zona. “Esto es absolutamente inusual,” dijo. “No hemos tenido un incidente así en mucho tiempo.” Tatiana Firsova y Claire Moses contribuyeron a la información.