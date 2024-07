Derrotado por la IA, una Leyenda en el Juego de Mesa Go Advierte: Prepárate para lo que viene.

Lee Saedol era el mejor jugador de Go de su generación cuando sufrió una derrota decisiva, vencido no por un oponente humano, sino por inteligencia artificial.

El Sr. Lee fue derrotado por AlphaGo, un programa de computadora de inteligencia artificial desarrollado por la unidad DeepMind de Google. La impresionante sorpresa, en 2016, hizo titulares en todo el mundo y parecía ser una clara señal de que la inteligencia artificial estaba entrando en una nueva era, profunda y perturbadora de.

Al vencer al Sr. Lee, campeón mundial 18 veces venerado por su estilo de juego intuitivo y creativo, AlphaGo había resuelto uno de los mayores desafíos de la informática: enseñarse a sí mismo la estrategia abstracta necesaria para ganar en Go, ampliamente considerado como el juego de mesa más complejo del mundo.

“Estoy muy sorprendido porque nunca pensé que perdería”, dijo el Sr. Lee en ese momento en una conferencia de prensa posterior al partido. “No sabía que AlphaGo jugaría un Go tan perfecto”.

Pero las implicaciones de su derrota fueron mucho más allá del juego en sí, en el que dos jugadores compiten por territorio colocando piedras negras y blancas en un tablero enrejado compuesto por 19 líneas por 19 líneas. La victoria de AlphaGo demostró el potencial desenfrenado de la inteligencia artificial para alcanzar una maestría sobrehumana en habilidades que una vez se consideraron demasiado complicadas para las máquinas.

El Sr. Lee, ahora 41 años, se retiró tres años después, convencido de que los humanos ya no podían competir con las computadoras en el Go. La inteligencia artificial, dijo, había cambiado la naturaleza misma de un juego que se originó en China hace más de 2,500 años.

“Perder contra IA, en cierto sentido, significaba que todo mi mundo se estaba derrumbando”, dijo en una reciente entrevista con The New York Times.

A medida que la sociedad lucha con lo que la IA tiene reservado para el futuro de la humanidad, el Sr. Lee ahora insta a otros a evitar ser sorprendidos desprevenidos, como él lo fue, y a familiarizarse con la tecnología ahora. Imparte conferencias sobre I.A., tratando de dar a otros el aviso previo que desearía haber recibido antes de su partido.

“Me enfrenté a los problemas de la IA temprano, pero sucederá para otros”, dijo recientemente en una feria de educación comunitaria en Seúl a una multitud de estudiantes y padres. “Puede que no sea un final feliz”.

Desde su derrota, el Sr. Lee se ha convertido en una especie de obsesionado por la IA, siguiendo con atención, aunque inquieto, mientras la inteligencia artificial entrega un avance tras otro.

La IA ha ayudado a que los chatbots mantengan conversaciones casi indistinguibles de la interacción humana. Ha resuelto problemas que han desconcertado a los científicos durante décadas, como predecir formas de proteínas. Y ha difuminado las líneas de la creatividad: escribir música, producir arte y generar videos.

El Sr. Lee no es un agorero. En su opinión, la IA puede reemplazar algunos trabajos, pero también puede crear otros. Al considerar el alcance de la IA en Go, dijo que era importante recordar que los humanos crearon el juego y diseñaron el sistema de IA que lo dominó.

Lo que le preocupa es que la IA pueda cambiar lo que los humanos valoran.

“La gente solía estar maravillada por la creatividad, la originalidad y la innovación”, dijo. “Pero desde que llegó la IA, mucho de eso ha desaparecido”.

El Sr. Lee comenzó a jugar al Go a los 5 años bajo la guía de su padre, un maestro de escuela y entusiasta del juego. Su familia vivía en Bigeumdo, una isla de la costa suroeste de la península coreana habitada por alrededor de 3,600 personas.

Su inmenso talento era evidente desde el principio. Rápidamente se convirtió en el mejor jugador de su edad no solo localmente sino en todo Corea del Sur, Japón y China. Se convirtió en profesional a los 12 años.

Para cuando tenía 20 años, el Sr. Lee había alcanzado el nivel 9-dan, el más alto de dominio en Go. Pronto, estaba entre los mejores jugadores del mundo, descrito por algunos como el Roger Federer del juego.

“Era un ídolo, era una estrella”, dijo Lee Hajin, exjugador profesional de Go. “Todos los miraban hacia arriba”, agregó la Sra. Lee.

A medida que la posición del Sr. Lee iba creciendo, Go comenzó a llamar la atención de una nueva audiencia: los científicos de la computación.

Go planteaba un desafío tentador para los investigadores de IA. El juego es exponencialmente más complicado que el ajedrez, y a menudo se dice que hay más posiciones posibles en un tablero de Go (10 con más de 100 ceros después, por muchas estimaciones matemáticas) que átomos en el universo.

El avance vino de DeepMind, que construyó AlphaGo usando redes neuronales: sistemas matemáticos que pueden aprender habilidades analizando enormes cantidades de datos. Comenzó alimentando a la red 30 millones de movimientos de jugadores de alto nivel. Luego, el programa jugó juego tras juego contra sí mismo hasta que aprendió qué movimientos eran exitosos y desarrolló nuevas estrategias.

A finales de 2015, AlphaGo había vencido a un campeón de Go europeo tres veces consecutivas en una partida a puerta cerrada.

Luego, el Sr. Lee fue abordado por la Sra. Lee, la exjugadora profesional que trabajaba en la Federación Internacional de Go, con una propuesta para una partida pública, con un premio de $1 millón por vencer a AlphaGo.

El Sr. Lee dijo que aceptó la oferta sin pensarlo mucho, pensando que sería “divertido”.

“Pero divertido con la suposición de que iba a ganar”, dijo. “La posibilidad de perder no se me ocurrió”.

La partida al mejor de cinco, jugada en Seúl, fue un espectáculo. En Corea del Sur, donde millones de personas juegan al Go y el Sr. Lee es una celebridad, el enfrentamiento llevó a transmisiones televisivas nocturnas. Más de 200 millones de personas lo vieron, con grandes audiencias en China y Japón.

Durante las partidas, un ingeniero de DeepMind se sentó frente al Sr. Lee y colocó las piedras según lo trasmitido por AlphaGo. El Sr. Lee dijo que no tener un verdadero oponente humano era desconcertante. AlphaGo jugaba un estilo que nunca había visto, y se sintió raro no intentar descifrar lo que su oponente estaba pensando y sintiendo. El mundo observaba con asombro mientras AlphaGo empujaba al Sr. Lee a las esquinas e hiciera movimientos impensables para un jugador humano.

“No pude acostumbrarme”, dijo. “Pensé que la IA vencería a los humanos algún día. Solo que no pensé que ya estuviera aquí”.

AlphaGo ganó 4 de 5 partidas. Lee Sang Hoon, su hermano mayor y jugador profesional de Go, recordó haber pensado: “Esto no puede ser”.

“Fue impactante”, dijo su hermano, quien sigue jugando como profesional. Como otros profesionales, ahora entrena con sistemas de IA que siguen aprendiendo y mejorando.

“Los jugadores profesionales están estudiando cómo funcionan estos algoritmos y tratando de cerrar la brecha”, dijo su hermano. “Pero estamos lejos.”

La victoria de AlphaGo “fue un momento crucial en la historia de la IA”, dijo Demis Hassabis, director ejecutivo de DeepMind, en una declaración escrita. Mostró lo que las computadoras que aprenden por sí mismas a partir de datos “realmente eran capaces de hacer”, dijo.

El Sr. Lee tuvo dificultades para aceptar la derrota. Lo que consideraba una forma de arte, una extensión de la personalidad y el estilo de juego de un jugador, ahora estaba descartado por la eficiencia despiadada de un algoritmo.

“Ya no podía disfrutar del juego”, dijo. “Así que me retiré”.

El Sr. Lee ha mantenido un pie en el mundo del Go. Ha escrito varios libros, incluyendo una autobiografía y una serie sobre sus famosos partidos. Ha creado juegos de mesa inspirados en el Go. Fundó una academia de Go para niños con alrededor de una docena de sucursales en todo el país.

Pero la IA domina sus pensamientos, en parte por la ambivalencia que siente sobre los pros y los contras, pero también porque es un tema que le afecta personalmente.

Su hija de 17 años está en su último año de escuela secundaria. Cuando discuten qué debería estudiar en la universidad, a menudo consideran un futuro moldeado por la IA.

“A menudo hablamos sobre elegir un trabajo que no sea fácilmente reemplazable por la IA o menos afectado por la IA”, dijo. “Es solo cuestión de tiempo antes de que la IA esté presente en todas partes”.

Cade Metz contribuyó con la información de San Francisco.