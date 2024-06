Derek Guy, experto en moda masculina de Twitter, ofrece sus mejores consejos de moda para hombres en el lugar de trabajo

“

Derek Guy, mejor conocido como el “hombre de la moda masculina” en Twitter, prefiere que los hombres usen “trajes de pollo” en el trabajo en lugar de la actual tendencia casual de negocios: camisa de vestir azul, chinos ajustados a la cintura baja, un chaleco de Patagonia y un par de deportivas de vestir.

“Es un estética realmente fea”, dijo Guy a Fortune.

El conjunto—al que algunos han llamado el “atuendo de los brokers de finanzas”—es soso, muestra poca personalidad y no es favorecedor para el cuerpo, agregó.

Quienes han pasado tiempo recientemente en X (antes Twitter) podrían no sorprenderse inicialmente por la opinión de Guy. El bloguero de moda nacido en Canadá y radicado en California ha acumulado casi 1 millón de seguidores en X al criticar a políticos y celebridades por sus elecciones de moda. Muchos usuarios de X, más allá de los críticos de moda típicos, han leído los consejos de vestimenta de Guy después de su repentina viralidad el año pasado.

Sin embargo, Guy no es el hater obsesionado con la formalidad que sus críticos aseguran que es. Más bien, quiere que los hombres usen prendas que los hagan sentir satisfechos y bien, en lugar de ponerse el mismo uniforme para trabajar todos los días.

“Vivimos en una época donde hay más opciones y más libertad que nunca”, dijo. “Es solo que muchos hombres no lo aprovechan”.

La mayoría de los brokers de finanzas no disfrutan sus camisas y chinos ajustados, cree Guy, porque no están destinados a verse bien; es solo el atuendo por cumplir, algo que te pones para lucir respetable. Los hombres temen que salirse de esas normas podría llevar a burlas, verse poco profesionales o parecer demasiado formales o engreídos.

Guy rechaza esos miedos. En la era post-trabajo desde casa, donde la cultura de oficina está navegando por nuevas normas de informalidad, hemos llegado a la versión “más fea” de la estética casual de negocios, dijo. Los hombres aún quieren lucir formales, pero temen sobresalir.

“Prefiero que te pongas algo de ropa y digas, ‘Me siento increíble’”, dijo Guy.

¿Cómo deben los hombres navegar por la nueva cultura de oficina casual, al mismo tiempo que lucen bien? La respuesta, según Guy, comienza con un saco deportivo a medida.

Comienza formal y luego baja

“Intenta incorporar un saco deportivo a medida en tu atuendo”, dijo Guy. La pieza proporciona a los hombres una silueta con hombros más anchos y una cintura más delgada, lo que es favorecedor, agregó.

¿Cómo se estiliza un saco deportivo? Los hombres deben probar un atuendo formal clásico de trabajo y luego ajustar elementos del atuendo según la cultura de la oficina, dijo Guy.

El atuendo clásico que sugiere es una camisa Oxford de tela, combinada con un saco deportivo azul marino, con pantalones grises de lana y zapatos de vestir de cuero.

Muchos hombres pueden encontrar eso demasiado formal para la oficina, dijo Guy. Por lo tanto, intercambia los pantalones por chinos. Si eso sigue siendo demasiado elegante, prueba con vaqueros, un polo de manga larga y zapatillas blancas simples en lugar de zapatos de vestir.

Si el saco deportivo sigue sintiéndose demasiado formal, prueba con una camisa con algo de textura. En invierno, un suéter texturizado: de lana irlandesa, trenzado o de Shetland. En verano, un polo de cuello Johnny, camisa de cuello camp o una camiseta con un cárdigan es “mucho más interesante” que una camisa de vestir.

Los hombres pueden encontrar inspiración en marcas o en otros hombres de negocios que tengan buen estilo, dijo Guy. Marcas clásicas como J.Crew, Todd Snyder y Buck Mason se destacan al proporcionar alternativas a las camisas de vestir, notó.

Un hombre que ha dominado el buen estilo casual de negocios es Adam Mosseri, jefe de Instagram, añadió. Luciendo cárdigans, polos y camisetas con un saco deportivo, Mosseri es el ícono de estilo de Guy para el nuevo regreso a la moda masculina del trabajo.

Sin embargo, si después de probar las nuevas camisas, no se sienten tan bien como la camisa de vestir—bien, dice Guy, pero al menos asegúrate de que te quede bien. Recomienda la tienda en línea Proper Cloth, que diseña camisas de vestir a medida ordenadas que son caras, pero valen la pena para sentirse bien.

Deja de usar chinos ajustados

Piensa en cómo vestir para favorecer mejor tu tipo de cuerpo, dijo Guy.

“Muchos chicos se están metiendo en estos chinos muy ajustados que no los favorecen”, señaló. “Eso no significa que nadie deba usar pantalones ajustados, pero los pantalones ajustados deben funcionar con la estética, y realmente no funcionan con una estética de negocio-profesional”.

Apunta a un pantalón con un ajuste ligeramente más holgado, para que tu silueta se vea más equilibrada, dijo Guy.

Es fácil probar si tus pantalones son demasiado pequeños, agregó Guy. Mírate en el espejo y si los bolsillos de tus caderas están abriéndose, los pantalones son demasiado ajustados en tus caderas. Si los pantalones están arrugándose en tu regazo, pueden ser demasiado ajustados en tus piernas. Si descubres un espejo en tres direcciones, mira cómo te quedan los pantalones en tus piernas. Si están causando ondulaciones en la parte de atrás, ese es otro signo de que los pantalones son demasiado pequeños.

“Cuando logras que el ajuste sea correcto y las cosas se abracen bien, lucen mejor”, dijo Guy. “En lugar de que los chicos se metan en estas camisas apretadas, terminan restringiendo, y no te favorece, y no te sientes cómodo”.

Sobre todo, usa la chaqueta de cuero, o lo que sea que te haga sentir mejor

Hay otra ruta que Guy preferiría que siguieran los brokers de finanzas: Usar lo que quieras, incluida una chaqueta de cuero, al estilo de Jensen Huang, el CEO de Nvidia.

“Huang se viste bastante elegante”, dijo Guy.

Si permitiéramos una verdadera casualidad en la oficina, que podría incluir chaquetas de camionero o de cuero, “sería mejor que obligar a todos a este casual de negocios, que ni tiene los efectos favorecedores del tallaje ni la expresión creativa posible para la ropa casual”, agregó.

En un mundo de camisetas de Bill Gates y chaquetas de cuero de Huang—un mundo en el que hemos renunciado a las antiguas nociones de respetabilidad—podríamos avanzar más allá de juzgar a las personas por su ropa, dijo. En el lugar de trabajo, se espera que alguien que use una camiseta haga el mismo trabajo de calidad que alguien en un traje.

“Muchos chicos tienen tanto miedo de explorar, que asumen que si usan la chaqueta incorrecta, algo malo va a pasar”, dijo Guy. “No creo que el mundo sea tan malo”.

