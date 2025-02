Departamento de Justicia de EE. UU. ordena a fiscales abandonar el caso de Eric Adams.

El Departamento de Justicia de los EE.UU. ha ordenado a los fiscales que abandonen el caso de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.”Actuando en calidad de Fiscal General Adjunto Emil Bove, nombrado por el presidente Donald Trump, instruyó a los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York a poner fin al caso.”Alegó que la acusación podría afectar a las próximas elecciones para alcalde y dijo que había dañado la capacidad de Adams para abordar la “inmigración ilegal y la delincuencia violenta”.Adams fue acusado de aceptar fondos de campaña ilegales y regalos de empresarios turcos a cambio de su influencia como alcalde. Se declaró no culpable de cinco cargos de soborno, conspiración y violaciones de financiamiento de campaña en septiembre.”Se le ordena, según lo autorice el Fiscal General, descartar los cargos pendientes,” dice el memorando de Bove a los fiscales. Deja abierta la oportunidad para que el caso sea revisado nuevamente después de las elecciones para alcalde de noviembre de 2025, pero dice que no se deben tomar más “pasos de investigación” hasta entonces. También dice que los fiscales deben “tomar todas las medidas a su alcance para que se restablezca la autorización de seguridad del alcalde Adams”.Los fiscales no han indicado si tienen la intención de abandonar el caso como se solicita. Cualquier decisión al respecto deberá presentarse formalmente al tribunal y ser aprobada por un juez.El memorando siguió a una reunión reportada entre los abogados de Adams y los fiscales federales en Nueva York. Adams, un demócrata, ha establecido recientemente una relación más estrecha con Trump y su administración. Asistió a la investidura presidencial el mes pasado y también voló a Florida para una reunión. Adams ha dicho que nunca ha hablado con el presidente Trump sobre su caso de corrupción.S3nces esas reuniones, Adams ha dirigido a las fuerzas del orden de la ciudad a cooperar con las autoridades federales de inmigración en redadas en la ciudad de Nueva York. Los críticos dicen que esto socava las leyes locales de la ciudad de Nueva York sobre ciudades santuario, que indican a los líderes de la ciudad que no cooperen con las autoridades a menos que estén tratando de arrestar a criminales peligrosos. Bove enfatiza la necesidad de que Adams coopere más y alega que el caso de corrupción ha restringido la capacidad del alcalde para cumplir con “los objetivos de inmigración establecidos por el presidente Trump”.El memorando también alega que Adams fue blanco del Departamento de Justicia bajo el ex presidente Joe Biden por las críticas pasadas de Adams a las políticas de inmigración del gobierno anterior de Trump. Bove no proporcionó ninguna evidencia para respaldar esta afirmación.Bove, quien alguna vez trabajó como fiscal en el Distrito Sur y más recientemente como abogado defensor de Trump durante el juicio criminal del presidente el año pasado, deja en claro que el Departamento de Justicia quería que el caso se desestimara “sin evaluar la fuerza de la evidencia o las teorías legales en las que se basa el caso”.Bove escribe en el memorando que esta orden no es un desafío al caso, sus méritos o la integridad de los fiscales o la oficina. En cambio, enfatiza la importancia de las órdenes ejecutivas de Trump con respecto a la presunta “armamentización del gobierno federal” y la inmigración ilegal, y alega que el caso de Adams afecta a ambas órdenes.