Departamento de Estado Permite Reanudar la Distribución de Medicamentos Contra el VIH – por Ahora

La administración de Trump el martes emitió una exención para medicamentos y servicios médicos salvavidas, ofreciendo un alivio para un programa mundial de tratamiento del VIH que fue detenido la semana pasada.

La exención, anunciada por el Secretario de Estado Marco Rubio, parecía permitir la distribución de medicamentos para el VIH, pero no estaba claro de inmediato si la exención se extendía a medicamentos preventivos u otros servicios ofrecidos por el programa, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA.

Sin embargo, el futuro de PEPFAR sigue en peligro, con consecuencias potenciales para más de 20 millones de personas, incluidos 500,000 niños, que podrían perder acceso a medicamentos salvavidas. Sin tratamiento, millones de personas con VIH en países de bajos ingresos estarían en riesgo de desarrollar SIDA y de muerte prematura.

“Podemos regresar muy rápidamente a una explosión de la pandemia, como en los años 80,” dijo el doctor Steve Deeks, un experto en VIH en la Universidad de California, San Francisco.

“Esto realmente no puede suceder,” dijo.

El lunes, la administración de Trump ordenó a organizaciones de salud en otros países detener de inmediato la distribución de medicamentos para el VIH comprados con ayuda de EE.UU. La directiva se derivó de una congelación, que puede volverse permanente, de las actividades de PEPFAR, un programa de $7.5 mil millones supervisado por el Departamento de Estado.

Desde que comenzó en 2003, se estima que PEPFAR ha salvado más de 25 millones de vidas; más de 5.5 millones de niños han nacido libres de VIH que de otra manera se habrían infectado.

Solo en Sudáfrica, el cierre de PEPFAR agregaría más de medio millón de nuevas infecciones por VIH y más de 600,000 muertes relacionadas en la próxima década, según una estimación.

La organización emplea a 270,000 médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros trabajadores de la salud. Se les ha pedido que no se presenten a trabajar ni atiendan a pacientes.

El fin de PEPFAR “creará inestabilidad y potencialmente colapsará los programas de SIDA de varios países que serán difíciles de reparar, si y cuando la financiación de PEPFAR vuelva a estar disponible,” dijo el doctor Salim Abdool Karim, un epidemiólogo de enfermedades infecciosas en la Universidad de KwaZulu-Natal en Durban, Sudáfrica.

El Dr. Abdool Karim dijo que los países deberían dejar de depender de PEPFAR y apoyar a sus propios ciudadanos, un objetivo hacia el cual el personal y los socios del programa habían estado trabajando. Pero idealmente, ese cambio debería ocurrir gradualmente, durante años en los que PEPFAR entrenaría a trabajadores de la salud locales y los prepararía para la transición, dijo.

“Esta no es una mala oportunidad para que los países asuman una mayor responsabilidad,” dijo. “Pero creo que no pueden hacerlo si se hace de esta manera desordenada y no planificada.”

Esto es lo que él y otros esperan de la pausa inesperada de PEPFAR.

Paradas repentinas en el tratamiento del VIH pueden volverse rápidamente peligrosas.

Cada día, más de 220,000 personas recogen medicamentos para el VIH en clínicas financiadas por PEPFAR; el número incluía más de 7,400 niños menores de 15 años, según datos publicados el martes por AMFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA.

Los medicamentos funcionan suprimiendo el VIH en el cuerpo. Cuando los pacientes dejan de tomar los medicamentos, el virus aprovecha la oportunidad para volver a crecer, rápidamente. En una semana, los niveles de VIH aumentarán desde niveles indetectables a más de 100,000 copias por mililitro de sangre.

“Ese puede ser un momento en el que estás en riesgo de transmitir el virus a otros,” dijo la doctora Sallie Permar, pediatra y experta en VIH en la Escuela de Medicina Weill Cornell.

Después, el virus comenzará a atacar un cierto tipo de célula inmunitaria, debilitando la capacidad del cuerpo para defenderse de otras infecciones, incluida la tuberculosis, que frecuentemente acompaña a la infección por VIH.

Los niveles de VIH aumentados al principio pueden causar síntomas similares a los de la gripe, incluido dolor de garganta, glándulas hinchadas y fatiga. Es probable que el sistema inmunitario reúna suficiente fuerza para suprimir temporalmente el virus, pero el VIH es experto en esconderse hasta que encuentra la oportunidad adecuada para reaparecer.

Cuando esa ocasión llega, “pueden desarrollar SIDA y progresar”, dijo el Dr. Deeks.

Los niños pueden ser de los más afectados.

PEPFAR es mejor conocido por financiar programas de tratamiento del VIH, pero sus fondos también se destinan a medicamentos para prevención, alcance y pruebas, y para apoyo a huérfanos y mujeres que sufren violencia de género.

La pérdida de recursos para cada uno de estos esfuerzos desviará la lucha contra el SIDA, dijo la doctora Glenda Gray, una experta en VIH pediátrico en la Universidad de Wits en Sudáfrica.

“Si las pruebas de VIH se descuidan, es poco probable que podamos diagnosticar a las personas que necesitan tratamiento,” dijo.

Si una mujer embarazada o lactante tiene VIH pero no se le hace la prueba y no se le trata, puede transmitir el virus a su hijo. Cuanto mayor sea su carga viral, más probable es que esto ocurra.

Los niños con VIH tienen menos probabilidades de ser diagnosticados que los adultos, y es posible que no reciban tratamiento hasta que el virus los enferme gravemente. Esta progresión puede ser mucho más rápida en los niños que en los adultos, dijo la Dra. Gray, “y evidentemente, los niños no tratados tienen muchas probabilidades de morir.”

El tratamiento inconsistente conduce a la resistencia a los medicamentos.

A medida que las personas pierden acceso a medicamentos, pueden intentar espaciar el suministro alternando días o compartir sus píldoras con otras personas. Si el virus se replica en personas con solo protección parcial, puede aprender a evadir esas defensas y volverse resistente a los medicamentos.

Las personas que viven con el virus luego pueden transmitir el virus resistente a otros.

“Eso se convierte en un gran problema, porque ahora, de repente, nuestros medicamentos de primera línea baratos podrían no funcionar cuando tengamos que reiniciar el tratamiento,” dijo el Dr. Abdool Karim.

Un virus que es resistente a los tratamientos también será mejor evadiendo a los candidatos a vacunas que se están probando.

“No solo estamos viendo más resistencia a los medicamentos, sino que estamos perdiendo cualquier capacidad que teníamos para hacer una vacuna efectiva,” dijo la Dra. Permar.

El fin de PEPFAR puede afectar también a los estadounidenses.

Más de un millón de estadounidenses viven con el virus, y más de 30,000 se infectan cada año. Si el VIH se vuelve resistente a los medicamentos disponibles, es poco probable que permanezca en países de bajos ingresos. Los estadounidenses, también, estarán en riesgo.

También pueden enfrentar daños indirectos por el fin de PEPFAR. Crear grandes poblaciones de personas inmunocomprometidas puede significar que otros patógenos tengan la oportunidad de propagarse. Por ejemplo, se cree que variantes peligrosas de Covid, incluido Omicron, evolucionaron en personas inmunocomprometidas con VIH.

Al mismo tiempo, personas de todo el mundo se han beneficiado de ensayos clínicos realizados bajo el auspicio de PEPFAR, mostrando la importancia de tratar el VIH temprano, demostrando que las mujeres embarazadas pueden amamantar de manera segura siempre y cuando estén tratadas y que las infecciones por VIH se pueden prevenir con medicamentos de acción prolongada.

“América ha recibido una cantidad increíble de amor en todo el mundo debido a lo que ha hecho,” dijo el Dr. Deeks.

“Desde una perspectiva humanitaria, no puedo imaginar que alguien realmente quiera seguir este camino,” agregó. “Esto no tiene sentido en ningún nivel.”