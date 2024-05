Denunciantes israelíes acusan abuso de palestinos en la base militar de Sde Teiman: CNN

Según un informe de CNN, denunciantes israelíes alegaron abusos contra palestinos en una base militar en Sde Teiman que también sirve como centro de detención.

Tres individuos israelíes que trabajaron en la base, donde los palestinos son detenidos en medio de la guerra en Gaza, alegaron que en la instalación, los médicos a veces han amputado las extremidades de los prisioneros y han realizado procedimientos médicos para los que no estaban calificados.

Los médicos amputaron las extremidades de los prisioneros debido a lesiones por el constante esposamiento, según los denunciantes.

La instalación se compone de dos partes: una tiene recintos donde se colocan alrededor de 70 detenidos palestinos en una fuerte restricción física. La otra es un hospital de campaña, donde los detenidos heridos están atados a camas, usando pañales y son alimentados con pajitas, según el informe.

“Los despojaron de todo lo que se parece a seres humanos”, dijo uno de los denunciantes que trabajó en el hospital de campaña, según CNN.

Otro denunciante dijo que “los golpes no se dieron para obtener inteligencia”.

“Se hicieron por venganza”, continuó el segundo denunciante, según CNN. “Fue castigo por lo que hicieron los palestinos el 7 de octubre y castigo por el comportamiento en el campo”.

Hamas, un grupo militante palestino, llevó a cabo los ataques del 7 de octubre contra Israel, que dejaron más de 1,100 muertos.

En respuesta al informe de CNN, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron al medio que “garantizan una conducta adecuada hacia los detenidos bajo custodia”.

“Cualquier denuncia de mala conducta por parte de los soldados de las IDF es examinada y tratada en consecuencia”, dijo las IDF, según CNN. “En casos apropiados, se abren investigaciones del MPCID (División de Investigación Criminal de la Policía Militar) cuando hay sospecha de mala conducta que justifique tal acción”.

“Los detenidos son esposados ​​según su nivel de riesgo y estado de salud”, continuaron las IDF. “No se conocen incidentes de esposamientos ilegales por las autoridades”.

The Hill se ha comunicado con las IDF.

