Denunciante de Enron: Informar sobre fraudes financieros todavía es demasiado difícil

Veintitrés años después de que Enron declarara quiebra, poco ha cambiado en cuanto a la cultura de la denuncia y la denuncia de fraudes internos. A pesar de que el 56% de los profesionales de las finanzas informan haber detectado o sospechado fraude dentro de sus organizaciones, la mayoría (81%) se mantiene en silencio.

Como se ha visto en relación con el reciente escándalo de Boeing, los denunciantes de hoy en día siguen enfrentando una presión inmensa, tribulaciones y oposición por contar la verdad, y en casos extremos esta presión lleva a consecuencias verdaderamente trágicas para los individuos.

En 2001, me convertí en denunciante, advirtiendo al CEO de Enron sobre actividades contables sospechosas. Al hacerlo, expuse uno de los mayores fraudes corporativos de la historia. No esperaba una medalla de oro, solo estaba haciendo mi trabajo, pero terminé poniendo en peligro no solo mi empleo, sino mi carrera, sustento y reputación. Como resultado de mi decisión de hablar, fui acusado de intentar destruir Enron, llamado alborotador y despojado de todas las tareas laborales. A pesar de hacer lo correcto, más tarde descubrí que los ejecutivos de la empresa habían intentado despedirme después de alertarles por primera vez sobre los problemas. Posteriormente, fui marginado por mis colegas y etiquetado como un “chivato”.

Intimidación a los denunciantes

Cuando se busca el término denunciante en el diccionario, los sinónimos incluyen traidor, chivato, rata y delator, todos términos negativos para describir a alguien que hizo lo correcto pero difícil. Y tristemente, esta es una representación precisa de cómo no solo se perciben, sino se trata a los denunciantes. Datos de Medius, una empresa de software de detección de fraudes con la que me he asociado, muestran que aproximadamente un tercio (32%) de los profesionales de las finanzas han visto de primera mano cómo se insulta a los denunciantes debido a sus informes. Los insultos son solo un ejemplo del acoso y las represalias a las que se enfrentan los denunciantes, y una de las muchas razones por las que los profesionales de las finanzas tienen miedo de denunciar fraudes internos.

Todos saben que lo correcto suele ser lo más difícil de hacer, y casi nunca es fácil o directo. La denuncia implica una dinámica de poder que favorece a la organización sobre el individuo, agravando el problema y dificultando aún más que los empleados hablen. Esta situación se ve empeorada por las culturas performáticas dentro de las organizaciones modernas que protegen a los denunciantes en teoría, pero no una vez que un denunciante se presenta para informar realmente.

A partir de mi propia experiencia, y ahora habiendo hablado con muchas personas con experiencias similares, cuando un empleado se entera por primera vez de algo sospechoso o fraudulento, se encuentra frente a un precipicio mientras considera si informar al respecto. Los miedos al aislamiento y a no ser creído vienen inmediatamente a la mente, haciendo que los empleados se pregunten si es mejor simplemente “ser un jugador de equipo”, mantener la cabeza baja y, en última instancia, ignorar sus preocupaciones para mantenerse a salvo.

Aunque un temor común que consume a quienes consideran denunciar es la represalia en el lugar de trabajo, no se detiene ahí. Casi la mitad (48%) de los empleados dicen que el sistema legal simplemente no protege adecuadamente a los denunciantes.

Empoderar a los denunciantes—de verdad

Para que los individuos se sientan seguros al hablar, las organizaciones deben valorar a los denunciantes, fomentar una cultura de protección y brindar una comunidad de apoyo. También es fundamental que los denunciantes se sientan empoderados para informar y tengan pruebas tangibles para respaldar el fraude que han detectado o sospechan. Un rotundo 93% de los profesionales financieros informaron que se sentirían más seguros y cómodos al denunciar fraudes si tuvieran pruebas. Estas pruebas pueden provenir de herramientas de inteligencia artificial que analizan miles de transacciones anteriores para identificar anomalías que puedan representar actividades sospechosas o fraudulentas.

En los años desde que me convertí en denunciante, he dedicado mi carrera a abogar por los denunciantes, construir comunidades y alentar a los profesionales a hablar y hacer lo correcto. Por eso he dedicado mi carrera a crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan los denunciantes y los obstáculos que las organizaciones pueden tener en su lugar que crean un entorno difícil para que los empleados se presenten. Si bien los denunciantes pueden sentirse solos, son parte de un poderoso movimiento.

Sherron Watkins es una defensora de la ética y el liderazgo y es conocida como la denunciante de Enron. Es una oradora reconocida internacionalmente en temas de ética, gobierno corporativo, comportamiento organizacional y la etiqueta tóxica de denunciante.

Las opiniones expresadas en los artículos de opinión de Fortune.com son únicamente las opiniones de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones y creencias de Fortune. Aprenda cómo navegar y fortalecer la confianza en su empresa con The Trust Factor, un boletín semanal que examina lo que los líderes necesitan para tener éxito. Regístrese gratis.