Denuncia presentada contra Sonia, Rahul y Priyanka Gandhi por comentarios sobre el Presidente Murmu

NUEVA DELHI: Se ha presentado una queja contra los líderes del Congreso Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y Priyanka Gandhi Vadra por comentarios sobre la Presidenta Droupadi Murmu. La queja, presentada por el abogado de Muzaffarpur Sudhir Ojha, los acusa de faltarle el respeto a la máxima autoridad constitucional de la India y busca acciones legales bajo la Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS). El caso será escuchado en un tribunal de Bihar el 10 de febrero.

La controversia estalló después del comentario de Sonia Gandhi tras el discurso del Presidente ante el Parlamento antes de la sesión del Presupuesto. Hablando con los reporteros, la ex jefa del Congreso comentó, “La Presidenta estaba muy cansada al final… apenas podía hablar, pobre cosa.” Rahul Gandhi, en un clip separado, desestimó el discurso como “aburrido”, mientras que Priyanka Gandhi Vadra también estaba presente durante el intercambio.

El Rashtrapati Bhavan respondió con fuerza, calificando los comentarios de “inaceptables” y afirmando que Murmu no estaba cansada. En un comunicado oficial, la oficina del Presidente declaró, “Algunos líderes prominentes del partido del Congreso han hecho comentarios que claramente dañan la dignidad del alto cargo y, por lo tanto, son inaceptables.” La declaración aclaró además que Murmu estaba completamente compuesta durante su discurso y que hablar en nombre de las comunidades marginadas “nunca puede ser agotador.”

Los comentarios desencadenaron una fuerte reacción política, con el BJP lanzando un ataque total contra el Congreso. El Primer Ministro Narendra Modi acusó al “shahi parivar” del partido (familia real) de insultar a Murmu, una líder tribal. Hablando en un mitin en Delhi, dijo, “Un miembro llamó su discurso ‘aburrido’, y otro fue más lejos, llamándola ‘pobre’ y ‘cansada.’ Esto es un insulto a 10 crore hermanos y hermanas tribales y a cada persona pobre que ha surgido de la tierra.” El jefe del BJP JP Nadda también criticó la elección de palabras de Sonia Gandhi, calificándolas de “profundamente irrespetuosas.”

Varios ministros de la NDA exigieron una disculpa de Sonia Gandhi, con el Ministro de Asuntos Parlamentarios Kiren Rijiju a la cabeza. “El Congreso debe disculparse ante la nación y la Presidenta por este insulto,” dijo Rijiju.

Los líderes del Congreso, sin embargo, defendieron a Sonia Gandhi, alegando que el BJP estaba tergiversando sus palabras por ganancia política. El presidente del partido Mallikarjun Kharge contraatacó señalando que el gobierno había faltado al respeto a la Presidenta Murmu al no invitarla a la inauguración del nuevo edificio del Parlamento y del templo de Ram en Ayodhya. “El BJP había mantenido deliberadamente alejados a nuestra actual Presidenta y a la Presidenta anterior de estos momentos históricos,” dijo Kharge.

Priyanka Gandhi también salió en defensa de su madre, insistiendo en que Sonia Gandhi tenía un “máximo respeto” por Murmu y que sus comentarios estaban siendo tergiversados. “Mi madre simplemente dijo que la Presidenta debió haber estado cansada después de un discurso tan largo. Es lamentable que los medios hayan tergiversado sus palabras,” declaró.

A medida que la tormenta política se intensifica, la decisión del tribunal de Bihar el 10 de febrero determinará el curso de acción legal contra los líderes del Congreso. Mientras tanto, la controversia sigue siendo un punto focal en la campaña en curso del BJP contra la oposición.