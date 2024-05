Denuncia de modelo de violación en grupo en tren en movimiento | Noticias de la India

THANE: Una modelo de 31 años de Madhya Pradesh ha presentado una queja de haber sido drogada y violada por hombres no identificados que también grabaron el acto dentro de un tren en marcha entre Kurla y Kalyan en marzo, dijeron los funcionarios. La mujer, oriunda de Gwalior y trabajando en Mumbai como modelo, le dijo a la policía ferroviaria que había abordado un tren fuera de la estación Kurla LTT por la mañana temprano. “La demandante nos dijo que viajaba sola en el tercer vagón de la tercera clase de Tulsi Express a su lugar de origen cuando fue drogada y violada dentro del vagón. El acto completo también fue filmado por los acusados. El incidente ocurrió dentro de los 40 minutos de que el tren saliera de la estación LTT”, dijo un funcionario de la policía, citando a la demandante. Se supo que la mujer bajó del tren en Jhansi, tras lo cual se acercó a la policía estatal de ferrocarriles de Gwalior casi 39 días después del incidente. La policía de Gwalior alertó a sus contrapartes en Mumbai después de otros 21 días, tras lo cual se presentó una denuncia en la comisaría de policía ferroviaria de Thane bajo las secciones pertinentes del Código Penal, dijo un policía ferroviario de Thane. La policía de ferrocarriles de Thane ha iniciado investigaciones. La policía dijo que no tienen imágenes de CCTV de la estación LTT ya que las imágenes se graban solo por un número limitado de días. Ahora están confiando en la experiencia técnica. La mujer no ha podido presentar su boleto o numero de vagón y se ha negado a someterse a pruebas médicas, informó un funcionario. “Hemos escaneado la lista de pasajeros de todos los vagones, incluidos los de litera y los de AC, pero no hemos encontrado su nombre en ninguno de los listados”, dijo Archana Dusane, inspectora principal de la policía de ferrocarriles de Thane.

