Dentro de unos años, desearás haber comprado esta acción subvaluada.

¿Estás buscando una selección infravalorada a largo plazo que no necesitas vigilar constantemente? Eso es algo difícil de encontrar en estos días. Muchas de las acciones más atractivas o no tienen un futuro claramente alcista a largo plazo, o requieren monitoreo constante, o ambas cosas.

Sin embargo, hay algunas perspectivas que cumplen con estos requisitos y también serían adecuadas para la mayoría de las carteras. Uno de los mejores nombres de este tipo está escondido a simple vista. Se trata de la compañía automotriz Toyota Motor (NYSE: TM), que Wall Street dice que está más de un 30% infravalorada en su precio actual.

Enfrentando el viento en contra

¿Sorprendido? Probablemente lo estarías un poco si no lo estuvieras. La marca fue un titán dentro de la industria automotriz desde la década de 1980 hasta la de 2000. Luego el negocio cambió. Los competidores mejoraron sus juegos. Los autos, incluidos los de Toyota, comenzaron a durar más tiempo, alcanzando recientemente una edad promedio récord de 12.6 años en los Estados Unidos, según datos de S&P Global Mobility. El advenimiento del vehículo eléctrico también ha alterado el mercado automotriz global. Estas son todas razones por las cuales Toyota Motor ya no es la sensación que solía ser.

Sin embargo, eso no tiene que ser necesariamente una condición permanente. Esta empresa automotriz puede restaurar su antigua estatura, y lo merece. De hecho, ya lo está haciendo. Para el año fiscal que finalizó en marzo, Toyota fabricó un récord de 10.3 millones de autos solo para satisfacer la creciente demanda. Para el período de tres meses que finalizó en junio, el gigante automotriz reportó un récord (para ese trimestre en particular del año fiscal) de $8.9 mil millones.

Por supuesto, las circunstancias ayudaron. El yen está débil, por ejemplo, lo que exagera los ingresos y las ganancias en el extranjero de la empresa japonesa. Y para muchas personas en todo el mundo, la compra de un automóvil ya no se puede posponer más.

En general, sin embargo, el rendimiento reciente de Toyota supera más desafíos que no. Los precios de los autos nuevos siguen en niveles muy altos y Toyota no fabrica vehículos eléctricos puramente alimentados por batería en los Estados Unidos a pesar del interés del consumidor en ellos. De hecho, Toyota sigue invertido en motores de combustión tradicionales, en Estados Unidos y en el extranjero, con solo alrededor de un tercio de su producción no siendo automóviles impulsados por combustión.

La cuestión es que, en retrospectiva, ser lento en adoptar los automóviles alimentados por batería parecía haber sido la mejor opción para Toyota.

Los híbridos, no los vehículos eléctricos puros, son el futuro real

No se puede negar que los vehículos eléctricos tienen su lugar en el panorama automotriz. Pero no es exactamente el que se imaginó inicialmente.

En cuanto a los desafíos logísticos y de costos de propiedad de los vehículos alimentados por batería, una encuesta realizada recientemente por el NORC Center for Public Affairs Research y el Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago sugiere que solo cuatro de cada diez conductores estadounidenses tienen la intención de comprar un vehículo eléctrico cuando buscan su próximo auto. En una línea similar, McKinsey informa que el 46% de los propietarios globales de vehículos eléctricos probablemente comprarán un auto a gasolina la próxima vez que estén en el mercado para un vehículo nuevo.

¿Sus principales quejas? A nivel mundial, la falta de comprensión de cómo funcionan los vehículos eléctricos, y su costo neto de propiedad. La falta de autonomía y la incapacidad para cargar sus vehículos en casa también estaban en lo alto de la lista de preocupaciones de los conductores.

En este contexto, el compromiso de Toyota con los vehículos eléctricos híbridos, que funcionan con baterías pero también pueden ser alimentados por gasolina, tiene sentido. De hecho, los planes tentativos de la compañía de fabricar y comercializar una versión híbrida (e incluso quizás solo una versión híbrida) de cada uno de sus autos dentro de los Estados Unidos son, en opinión de muchos, brillantes. Es una opción intermedia que la mayoría de los consumidores pueden aceptar.

Y ya lo están haciendo. Durante el primer trimestre fiscal que finalizó en junio, las ventas de la versión híbrida del Toyota Camry aumentaron casi un 143% respecto al año anterior, en comparación con un crecimiento del 18.6% en las ventas totales del Camry. Esa subida sigue a un aumento del 65% en las ventas de híbridos en los Estados Unidos solo en 2023, frente a un aumento más modesto del 46% en las ventas de vehículos eléctricos no híbridos. Estamos viendo la misma dinámica en el extranjero también.

Espera más de lo mismo en el futuro, también. La firma de investigación de mercado Prescient and Strategic Intelligence predice que el mercado global de híbridos crecerá a un ritmo anualizado del 14.9% hasta 2030.

Es difícil imaginar a una marca poderosa como Toyota no liderando esta carga, una vez que ha dominado el arte de fabricar y comercializar vehículos híbridos.

Luego está el motor de hidrógeno que Toyota ha estado desarrollando durante años. Es un reemplazo potencialmente más limpio para los trenes de potencia híbridos. Pero, primero lo primero.

Abundante valor duradero

El telón de fondo es alcista, sin duda, pero ¿la acción de Toyota está realmente infravalorada y lista para ganancias a largo plazo? Lo está.

Esa es la opinión de Wall Street, de todos modos. El precio objetivo consensuado actual de los analistas es de $240.81, lo que es más del 30% mejor que el precio actual de la acción. La mayoría de estos analistas consideran también que la acción de Toyota es una compra fuerte en este momento, con varios de estos expertos aumentando su calificación tras la caída de la acción desde su pico en marzo.

Incluso sin el respaldo alcista de los analist, Toyota es una inversión atractiva en este momento. La acción -un American Depository Receipt, o ADR, para ser más preciso- tiene un precio de poco más de ocho veces sus ganancias proyectadas. Eso es muy barato. La acción también tiene un rendimiento de dividendos proyectado del 2.2%. Puedes encontrar rendimientos más altos. Pero no los encontrarás con acciones de un perfil de riesgo y crecimiento a largo plazo similar.

Así que, no pienses mucho en esta. Las acciones de esta maravillosa compañía automotriz han bajado casi un 30% en solo los últimos cinco meses, a pesar de que siguen haciéndolo bien, y a pesar de todas las razones para creer que su futuro es al menos tan brillante como su pasado.

James Brumley no tiene ninguna posición en ninguno de los valores mencionados. The Motley Fool no tiene ninguna posición en ninguno de los valores mencionados. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Dentro de unos años, desearás haber comprado esta acción infravalorada fue publicado originalmente por The Motley Fool

