Dentro de unos años, desearás haber comprado esta acción de alto rendimiento subvalorada.

Enbridge (NYSE: ENB) no es una empresa emocionante, pero en realidad esa es una de las mayores atracciones aquí. Eso y un rendimiento de dividendos ultra alto de alrededor del 7.4%. Pero para apreciar realmente por qué estarás contento de haber comprado esta acción dentro de unos años, necesitas sumergirte más en su negocio y en cómo devuelve valor a los inversores con el tiempo.

Enbridge es más que un gigante de la infraestructura energética

El sector energético es conocido por ser volátil, pero no todas las empresas en la industria merecen esa etiqueta. Los negocios aguas arriba (perforación) y aguas abajo (refinación y químicos) a menudo son bastante volátiles, pero las empresas de infraestructura intermedia como Enbridge no suelen serlo. Esto se debe a que las empresas intermedias son propietarias de la infraestructura energética (como tuberías) que conecta el aguas arriba con el aguas abajo, y el resto del mundo, y en su mayoría cobran tarifas por el uso de sus activos.

Enbridge es, básicamente, un cobrador de peaje. Y dado que el petróleo y el gas natural son vitales para el funcionamiento del mundo de manera suave, la demanda tiende a mantenerse fuerte incluso cuando los precios de la energía son bajos. Los oleoductos representan alrededor del 50% del beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (BAIIA) mientras que los gasoductos de gas natural representan aproximadamente el 25%. Es aquí donde surge el siguiente dato interesante sobre Enbridge.

El resto del negocio del gigante energético proviene de servicios públicos de gas natural regulados (22% del BAIIA) e inversiones en energía renovable (3%). El gas natural es más limpio que el carbón o el petróleo y se considera un combustible de transición. Enbridge acordó recientemente comprar tres servicios públicos de gas natural a Dominion Energy, lo que aumentó su exposición a este nicho energético del 12% a más del 22%. Los activos de servicios públicos regulados reciben un monopolio en las regiones que sirven a cambio de tener que obtener las tarifas y los planes de inversión aprobados por el gobierno. Esto tiende a conducir a un crecimiento lento y constante con el tiempo. En resumen, el negocio de Enbridge es aún más confiable gracias a esta inversión.

Luego está el negocio de energía renovable, que es bastante pequeño en comparación con el resto de la empresa. Pero la energía limpia sigue siendo una parte relativamente pequeña de la torta energética mundial, también. El hecho de que Enbridge esté expandiéndose en este espacio es básicamente un intento de utilizar sus beneficios de combustible fósil para cambiar junto con el mundo a medida que la energía limpia se vuelve más importante con el tiempo. Representa una cobertura, por así decirlo, para los inversores que no están listos para saltar a la energía renovable pero reconocen su papel creciente en el mundo.

¿Qué pueden esperar los inversores de Enbridge?

Así que Enbridge es una empresa intermedia aburrida que lentamente está cambiando su negocio en una dirección más limpia. Esa no es exactamente una historia emocionante hasta que consideras el enorme rendimiento de dividendos del 7.4%. La mayoría de los inversores esperan que el mercado de valores en su conjunto proporcione rendimientos de aproximadamente el 10% al año, por lo que solo el dividendo de Enbridge te acerca a aproximadamente tres cuartos del camino.

Ese dividendo, por otro lado, está respaldado por un balance con calificación de inversión. Y la proporción de pago de flujo de efectivo distribuible está justo en el medio del rango objetivo del 60% al 70% de la administración. El dividendo también se ha aumentado anualmente durante 29 años consecutivos. Esta es una acción de dividendos confiable y no hay razón para creer que el dividendo esté en riesgo. De hecho, parece muy probable que el crecimiento del dividendo lento y constante en los dígitos bajos sea una expectativa razonable.

Entonces, si el dividendo crece aproximadamente en línea con la inflación, alrededor del 3%, el rendimiento total que pueden esperar los inversores probablemente sea de alrededor del 10%, sumando el rendimiento actual del 7% más el aumento del dividendo de alrededor del 3%. Normalmente, las acciones suben junto con sus dividendos con el tiempo para mantener el rendimiento constante, por lo que obtener rendimientos similares al mercado de esta acción de alto rendimiento no es una expectativa poco realista. Eso es difícil de criticar, especialmente si reinviertes tus dividendos, lo que permite que se compongan con el tiempo.

El escenario base para Enbridge es bueno

Parece probable que Enbridge pueda seguir avanzando haciendo lo que está haciendo. Eso será suficiente para proporcionar sólidos retornos a los inversores, como se señaló anteriormente. Pero lo interesante aquí es que el rendimiento de dividendos de Enbridge es históricamente alto en la actualidad. Entonces, en realidad parece que podría estar operando a un precio deprimido.

Es totalmente posible que esta situación no cambie y que el rendimiento simplemente haya subido a un nuevo rango para reflejar el negocio de Enbridge tal como está hoy. Sin embargo, si Wall Street de repente se interesa más en la empresa, los inversores que compren hoy obtendrán un impulso debido al aumento de la demanda de las acciones. El escenario base es que el aburrido negocio de Enbridge produzca rendimientos aproximadamente iguales al mercado, mientras que el potencial al alza podría ser mucho mayor. Eso parece un equilibrio atractivo entre riesgo y recompensa del que te arrepentirás de no haber subido a bordo pronto.

