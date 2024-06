Dentro de una biblioteca distópica rusa.

Justo ahora

Steve Rosenberg, Editor de Rusia, en Ivanovo

BBC

La propaganda rusa le dice a la gente que el país está avanzando hacia el éxito económico y militar

Si los carteles en Ivanovo se pueden creer, Rusia realmente está yendo a lugares.

“¡Cosecha récord!”

“¡Más de 2000 km de carreteras reparadas en la Región de Ivanovo!”

“¡Cambio para mejor!”

En esta ciudad, a cuatro horas en coche de Moscú, una gigantesca pancarta glorificando la invasión de Ucrania por parte de Rusia cubre toda la pared de un viejo cine. Con imágenes de soldados y un lema:

“¡Hacia la Victoria!”

Estos carteles presentan un país avanzando hacia el éxito económico y militar.

Pero hay un lugar en Ivanovo que pinta una imagen muy diferente de la Rusia actual.

Estoy parado afuera de él. También hay un póster aquí. No de un soldado ruso, sino de un novelista británico. El rostro de George Orwell mira fijamente a los transeúntes.

El letrero encima de él dice La Biblioteca George Orwell.

La pequeña biblioteca tiene libros sobre totalitarismo y mundos distópicos

En el interior, la pequeña biblioteca ofrece una selección de libros sobre mundos distópicos y los peligros del totalitarismo.

Hay múltiples copias de la novela clásica de Orwell “Mil novecientos ochenta y cuatro”; la historia en la que el Gran Hermano siempre está vigilando y el estado ha establecido un control casi total sobre el cuerpo y la mente.

“La situación ahora en Rusia es similar a Mil novecientos ochenta y cuatro”, me dice la bibliotecaria Alexandra Karaseva. “Control total por parte del gobierno, del estado y de las estructuras de seguridad.”

En Mil novecientos ochenta y cuatro, el Partido manipula la percepción de la realidad de las personas, de modo que los ciudadanos de Oceanía creen que “la guerra es paz” y “la ignorancia es fuerza”.

Rusia hoy tiene una sensación similar. Desde la mañana hasta la noche, los medios estatales aquí afirman que la guerra de Rusia en Ucrania no es una invasión, sino una operación defensiva; que los soldados rusos no son ocupantes, sino liberadores; que Occidente está haciendo guerra a Rusia cuando, en realidad, fue el Kremlin el que ordenó la invasión a gran escala de Ucrania.

“He conocido a personas enganchadas a la televisión que creen que Rusia no está en guerra con Ucrania y que Occidente siempre ha querido destruir a Rusia”, dice Alexandra.

“Eso es como Mil novecientos ochenta y cuatro. Pero también es como la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. En esa historia, la esposa del héroe está rodeada de paredes que son básicamente pantallas de televisión, cabezas parlantes que le dicen qué hacer y cómo interpretar el mundo.”

Alexandra Karaseva piensa que la novela de Orwell es ahora la realidad en Rusia

Fue un empresario local, Dmitry Silin, quien abrió la biblioteca hace dos años.

Un crítico vocal de la invasión rusa de Ucrania, quería crear un espacio donde los rusos pudieran “pensar por sí mismos, en lugar de ver televisión”.

Dmitry luego fue procesado por “desacreditar a las fuerzas armadas rusas”. Fue acusado de escribir “¡No a la guerra!” en un edificio. Negó los cargos. Desde entonces ha huido de Rusia y es buscado por la policía.

Alexandra Karaseva me da un recorrido por la biblioteca. Es un tesoro de titanes literarios, desde Franz Kafka hasta Fyodor Dostoevsky. También hay no ficción; historias de la Revolución Rusa, de las represiones de Stalin, la caída del comunismo y de los intentos fallidos de la Rusia moderna por construir democracia.

Los libros que puedes tomar prestados aquí no están prohibidos en Rusia. Pero el tema es muy delicado. Cualquier discusión honesta sobre el pasado o el presente de Rusia puede traer problemas.

Aunque no están prohibidos, el contenido de los libros en la biblioteca puede traer problemas

Alexandra cree en el poder de la palabra escrita para provocar un cambio. Por eso está decidida a que la biblioteca siga abierta.

“Estos libros muestran a nuestros lectores que el poder de los regímenes autocráticos no es para siempre”, explica Alexandra. “Que cada sistema tiene sus puntos débiles y que todos los que entienden la situación que les rodea pueden preservar su libertad. La libertad del cerebro puede dar la libertad de la vida y del país.”

“La mayoría de mi generación no tuvo experiencia con la democracia desde abajo”, recuerda Alexandra, que tiene 68 años. “Ayudamos a destruir la Unión Soviética pero no logramos construir democracia. No teníamos la experiencia para saber cuándo mantenernos firmes y decir ‘no debes hacer esto’. Tal vez si mi generación hubiera leído Mil novecientos ochenta y cuatro, habría actuado de manera diferente.”

Dmitry Shestopalov, de dieciocho años, ha leído Mil novecientos ochenta y cuatro. Ahora es voluntario en la biblioteca.

“Este lugar es sagrado”, me dice Dmitry. “Para los jóvenes creativos es un lugar al que pueden venir para encontrar ciudadanos afines y para alejarse de lo que está sucediendo en nuestro país. Es una pequeña isla de libertad en un entorno no libre.”

En cuanto a las islas, es, de hecho, pequeña. Alexandra Karaseva es la primera en admitir que la biblioteca tiene pocos visitantes.

Por el contrario, encuentro una gran multitud en el centro de Ivanovo. No es al Gran Hermano a quien la gente ha dejado de escuchar. Es una Gran Banda.

Bajo un brillante sol, una orquesta está tocando melodías clásicas soviéticas y la gente comienza a bailar con la música. Hablando con la multitud me doy cuenta de que algunos rusos están más que dispuestos a creer lo que los carteles les están diciendo, que Rusia está en alza.

“Estoy contento con la dirección en la que se dirige Rusia”, me dice el pensionista Vladimir. “Nos estamos volviendo más independientes. Menos dependientes del Occidente.”

“Estamos progresando”, dice una joven llamada Natalya. “Como ha dicho Vladimir Putin, ha comenzado una nueva etapa para Rusia.”

Pero ¿qué hay de la guerra de Rusia en Ucrania?

“Trato de no ver nada al respecto ya”, me dice Nina. “Es demasiado angustiante.”

De vuelta en la Biblioteca George Orwell están organizando un evento. Un psicólogo local está terminando una charla sobre cómo superar la “indefensión aprendida” y creer que tienes el poder de cambiar tu vida. Hay diez personas en el público.

La propaganda a favor de la invasión es un hecho de la vida diaria en Rusia ahora

Cuando termina la charla, la bibliotecaria Alexandra Karaseva da la noticia.

“El edificio se ha puesto a la venta. Nuestra biblioteca tiene que mudarse. Necesitamos decidir qué hacer. ¿A dónde vamos desde aquí?”

A la biblioteca se le han ofrecido locales más pequeños al otro lado de la ciudad.

Casi inmediatamente una mujer ofrece su furgoneta para ayudar con la mudanza. Otra miembro de la audiencia dice que donará un proyector de video para ayudar a la biblioteca. Otros sugieren ideas para recaudar dinero.

Esto es la sociedad civil en acción. Ciudadanos que se unen en tiempos de necesidad.

Admitido, la escala es pequeña. Y no hay garantía de éxito. En una sociedad con cada vez menos espacio para “pequeñas islas de libertad”, el futuro a largo plazo de la biblioteca es incierto.

Pero no se rinden. Todavía no.