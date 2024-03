Dentro de Moscú mientras Rusia vota en elecciones sin oposición a Putin

MOSCÚ, Rusia — Un flujo constante de votantes llegó a un centro de votación en el corazón de la capital de Rusia temprano en este día soleado de viernes para emitir sus votos en una elección presidencial de tres días.

Con el ganador fuera de duda, el Kremlin estará observando la participación como medida del apoyo público al mandato extendido de Vladimir Putin en este vasto país.

Los moscovitas ingresaron a esta escuela convertida en centro de votación tan pronto como se abrieron las puertas a las 8 a.m. hora local. A la entrada, se encontraba una gran pancarta con la letra “V” en los colores de la bandera rusa y enunciando las fechas de esta elección de viernes a domingo.

Las autoridades han utilizado las letras latinas “V” y “Z” como símbolos no oficiales de su guerra en Ucrania, que ha entrado en su tercer año con el avance del ejército del país en el campo de batalla.

El control ampliado del Kremlin sobre la vida rusa significa que no hay una verdadera oposición a Putin, ya que los otros tres hombres en la boleta representan partidos leales a Putin que apenas hicieron campaña.

Aún así, algunos votantes dijeron que no necesitaban una alternativa.

Nina Kisileva, de 90 años, le dijo a NBC News al salir de la estación que salió temprano para votar por otros seis años de Putin. “Porque confío en él. Realmente confío en él”, dijo Kisileva, agregando que ha vivido a través de una serie de líderes soviéticos, incluido Josef Stalin. “Recuerdo cuando murió Stalin, su funeral en 1953, lo recuerdo bien. Y ahora solo confío en Putin”, dijo.

Svetlana Kulikova dijo que votó en la estación electrónicamente, una opción por primera vez este año.

Al igual que Kisileva, ella también dijo que votó por Putin. “Vivimos bien, estamos satisfechos con todo y, bueno, estamos muy satisfechos con nuestro presidente”, dijo Kulikova, de 59 años.

Denis Babushkin, que trabaja en construcción de carreteras, dijo que Putin era el único candidato “adecuado” entre los cuatro, por lo que votó por él. “Es la única persona que ha hecho que otros respeten a Rusia como país recientemente”, dijo Babushkin, de 39 años. Aunque dijo que no estaba contento con todo lo que está sucediendo en el país, afirmó que los aspectos positivos superan a los negativos.

Votantes de Moscú elección general rusa (NBC News)

La medición de la opinión pública se ha vuelto casi imposible desde el inicio de la guerra, ya que muchas personas temen expresarse libremente en medio de la represión a la disidencia. Pero la aprobación de Putin sigue siendo alta en un 86%, según el centro de encuestas independiente Levada Center.

NBC News también vio a un grupo de 15 trabajadores municipales llegar como un grupo organizado para votar y salir juntos. Las autoridades rusas han enfrentado acusaciones en el pasado de obligar a empleados estatales a participar en las elecciones.

No hay mucho suspenso en esta ocasión, ya que se ha prohibido la participación de dos candidatos con posturas anti-guerra, y hay poco monitoreo independiente del proceso de votación.

Pero una gran participación sería vista como la legitimación de la guerra y ayudaría a solidificar la idea de que el país está unido en torno a su presidente, que ya es el líder del Kremlin con más tiempo en el poder desde Stalin. En 2018, el 67% de los votantes elegibles salieron a votar, y el Kremlin querrá presumir que ha superado ese número para el lunes.

En la víspera de la elección, Putin, de 71 años, apeló a los sentimientos de patriotismo y deber en un mensaje de video especial, alentando a la gente a votar y mostrar unidad.

Los esfuerzos del Kremlin para fomentar la participación fueron evidentes en toda Rusia el viernes, con videos que mostraban a celebridades actuando dentro de los centros de votación y una región que incluso permitía al público tomarse fotos con un recorte de cartón de Tucker Carlson, el comentarista conservador que recientemente entrevistó a Putin y se ha convertido en una personalidad estadounidense favorita aquí.

Elecciones presidenciales rusas en Moscú (NBC News)

Pero los medios estatales rusos también informaron sobre algunos incidentes de interrupción, incluyendo varios casos de personas vertiendo tinte de colores dentro o sobre las urnas y otros usando cócteles molotov para incendiar los centros de votación.

La oposición del país, diezmada por una represión y la muerte de su líder Alexei Navalny, se ha dividido en cómo los rusos deben tratar la elección. Algunos han llamado a un boicot; otros han instado a la gente a anular sus votos o votar por cualquier candidato que no sea Putin.

La protesta más probable se centrará en pedir a los rusos que acudan en masa a los centros de votación al mediodía del domingo en las 11 zonas horarias del país, en una demostración silenciosa de su descontento.

Algunos votantes en el centro de votación de Moscú dijeron a NBC News que sabían acerca de la convocatoria de esta protesta.

Elena, que no quiso revelar su apellido, dijo que sabía que tendría lugar el domingo, pero tuvo la oportunidad de votar hoy.

“Creo que para tener su propia opinión y tener una actitud hacia algo, uno no necesita necesariamente venir al mediodía del domingo”, dijo Elena, de 24 años, que trabaja como economista y no quiso decir por quién votó. “De lo contrario, vendrás por tu propio pie, pero tal vez no salgas por tu propio pie.”

Eso fue probablemente una indirecta a la represión por parte de las autoridades, que ha dejado a muchos rusos temerosos de ser arrestados y reacios a dar sus apellidos a los medios extranjeros.

Quizás lo más problemático para el Kremlin, esta semana ha visto un aumento en los ataques de drones ucranianos en grandes partes de Rusia, y intentos de una incursión terrestre en las dos regiones fronterizas de Belgorod y Kursk que parecen continuar después de varios días de enfrentamientos.

Los gobernadores de las regiones urgieron a la gente a votar el viernes, pero también compartieron advertencias sobre amenazas de misiles y sugirieron votar electrónicamente si es necesario dadas las posibles amenazas para las personas que salen de sus hogares.

En una reunión del consejo de seguridad en el día de las elecciones, Putin prometió venganza por lo que calificó como un esfuerzo “criminal” ucraniano “para interrumpir el proceso de votación e intimidar a la gente”.

Elección en Rusia en el centro de votación de Moscú (Natalia Kolesnikova / AFP – Getty Images)

Esta es la primera elección presidencial en la que las personas pueden votar electrónicamente, lo que plantea preocupaciones sobre falsificaciones y fraudes, que han plagado históricamente las elecciones rusas. El ministerio de desarrollo digital de Rusia dijo que 1.6 millones de personas ya habían votado electrónicamente el viernes por la mañana, informó la agencia estatal de noticias Tass.

Un observador del partido Comunista, Konstantin Shavlak, dijo que mientras podían monitorear posibles violaciones con las papeletas de papel, la votación electrónica era un poco un misterio sobre el cual no tenían control. “Este es nuestro problema”, dijo Shavlak, de 44 años. “Siempre alentamos a la gente a votar de la manera antigua, usando papeletas de papel. Esa es la forma más confiable, la forma más honesta.”

Más de 114 millones de rusos son elegibles para votar en la elección, incluyendo casi 2 millones en el extranjero. Por primera vez, las personas en las cuatro regiones ocupadas de Ucrania anexionadas por Rusia también serán incluidas, en violación del derecho internacional en una medida condenada por Kiev y sus aliados occidentales.

Se espera que los resultados comiencen a llegar el domingo por la tarde, con una victoria aplastante para Putin esperada a anunciarse el lunes.

Keir Simmons y Natasha Lebedeva informaron desde Moscú. Yuliya Talmazan informó desde Londres.

Este artículo fue publicado originalmente en NBCNews.com