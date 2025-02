Dentro de la red de vigilancia de los talibanes monitoreando millones

Mahjooba Nowrouzi

Servicio afgano de la BBC, Kabul

BBC

Ahora miles de cámaras están siendo utilizadas para monitorear los movimientos de los residentes de Kabul.

En un centro de control abarrotado, rodeado de docenas de pantallas de televisión, la fuerza policial de los talibanes muestra orgullosamente su red recién adquirida de 90,000 cámaras de CCTV, utilizadas para vigilar la vida diaria de millones de personas.

"Monitoreamos toda la ciudad de Kabul desde aquí", dice Khalid Zadran, un portavoz del jefe de la policía talibán, señalando una de las pantallas.

Las autoridades dicen que la vigilancia ayudará a combatir el crimen, pero los críticos temen que se use para reprimir la disidencia y para monitorear el estricto código de moral impuesto por el gobierno talibán bajo su interpretación de la ley Sharia.

La BBC es el primer medio de comunicación internacional al que se le permite ver el sistema en acción.

Dentro de la sala de control, los oficiales de policía se sientan en filas viendo las transmisiones en vivo de miles de cámaras, manteniendo un seguimiento de las vidas de los seis millones de personas que viven en Kabul.

Desde placas de matrícula hasta expresiones faciales, todo es monitoreado.

"En ciertos vecindarios, cuando notamos grupos de personas y sospechamos que podrían estar involucradas en el uso de drogas, actividades criminales o algo sospechoso, nos comunicamos rápidamente con la policía local", dice Zadran.

"Ellos llegan rápidamente para investigar la naturaleza de la reunión."

Bajo el gobierno anterior, Kabul era amenazada diariamente con ataques de los talibanes y militantes del Estado Islámico, así como secuestros y robos de autos de alto perfil. Cuando los talibanes retomaron el poder en 2021, prometieron reprimir el crimen.

El aumento dramático en el número de cámaras de vigilancia en la capital es un signo de la creciente sofisticación en la forma en que los talibanes hacen cumplir la ley y el orden. Antes de su regreso, solo había 850 cámaras en la capital, según un portavoz de las fuerzas de seguridad que fueron desplazadas del poder.

Sin embargo, en los últimos tres años, las autoridades talibanes también han introducido una serie de medidas draconianas que limitan los derechos y libertades de las personas, especialmente las mujeres. El gobierno talibán no ha sido reconocido formalmente por ningún otro país.

El portavoz de los talibanes, Khalid Zadran, dice que el sistema de vigilancia se está utilizando para reducir el crimen

El sistema de vigilancia que la BBC muestra en Kabul incluye la opción de rastrear a las personas por reconocimiento facial. En una esquina de una pantalla, aparecen imágenes con cada rostro categorizado por rango de edad, género y si tienen barba o mascarilla facial.

"En días claros, podemos hacer zoom en individuos a kilómetros de distancia", dice Zadran, destacando una cámara posicionada en lo alto que se enfoca en un cruce de tráfico concurrido.

Incluso los talibanes monitorean a su propio personal. En un puesto de control, mientras los soldados abrían el maletero de un auto para inspeccionarlo, los operadores enfocaban sus lentes, haciendo zoom para escrutar el contenido dentro.

El ministerio del Interior dice que las cámaras han "contribuido significativamente a mejorar la seguridad, reducir las tasas de criminalidad y detener rápidamente a los infractores". Agrega que la introducción de cámaras de CCTV y controles de motocicletas ha llevado a una disminución del 30% en las tasas de criminalidad entre 2023 y 2024, pero no se pueden verificar independientemente estas cifras.

Sin embargo, los grupos de derechos humanos están preocupados por quiénes están siendo monitoreados y por cuánto tiempo.

Amnistía Internacional dice que instalar cámaras "bajo el pretexto de la ‘seguridad nacional’ sienta un precedente para que los talibanes continúen con sus políticas draconianas que violan los derechos fundamentales de las personas en Afganistán, especialmente las mujeres en espacios públicos".

Por ley, a las mujeres no se les permite ser vistas fuera de sus casas, aunque en la práctica esto no se está aplicando estrictamente. A las adolescentes se les impide acceder a la educación secundaria y superior. A las mujeres se les prohíbe muchas formas de empleo. En diciembre, mujeres que se estaban formando como parteras y enfermeras dijeron a la BBC que se les había ordenado no volver a clases.

Mientras tanto, las mujeres siguen siendo visibles en las calles de ciudades como Kabul, se les exige llevar un cubrebocas.

Fariba está preocupada de que las cámaras se utilicen para monitorear el cumplimiento de las estrictas reglas sobre cómo se visten las mujeres en público

Fariba, una joven graduada que vive con sus padres en Kabul, no ha podido encontrar trabajo desde que los talibanes llegaron al poder. Ella le dice a la BBC que hay "preocupación significativa de que las cámaras de vigilancia se utilicen para monitorear los hijabs de las mujeres".

Los talibanes dicen que solo la policía de la ciudad tiene acceso al sistema de CCTV y que el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, la policía de moralidad talibanesca, no lo utiliza.

Pero Fariba está preocupada de que las cámaras pongan en peligro aún más a aquellos que se oponen al gobierno talibán.

"Muchas personas, especialmente exmiembros del ejército, defensores de los derechos humanos y mujeres que protestan, tienen dificultades para moverse libremente y a menudo viven en secreto", dice.

"Hay una preocupación significativa de que las cámaras de vigilancia se utilicen para monitorear los hijabs de las mujeres también", dice.

Human Rights Watch, por su parte, dice que Afganistán no tiene leyes de protección de datos para regular cómo se almacena y utiliza el metraje de CCTV recolectado.

La policía dice que los datos se guardan solo durante tres meses y, según el ministerio del Interior, las cámaras no representan una amenaza para la privacidad ya que "se operan desde una sala especial y completamente confidencial por una persona específica y profesional a cargo".

Las cámaras parecen ser de fabricación china. La sala de control y la marca en las transmisiones que vio la BBC llevaban el nombre de Dahua, una empresa vinculada al gobierno chino. Informes anteriores de que los talibanes estaban en conversaciones con Huawei Technologies de China para comprar cámaras fueron negados por la empresa. Los funcionarios talibanes se negaron a responder a las preguntas de la BBC sobre de dónde obtuvieron el equipo.

Algunos de los costos de instalar la nueva red recaen en los afganos comunes que son monitoreados por el sistema.

En una casa en Kabul central, la BBC habló con Shella, a quien se le pidió que pagara por algunas de las cámaras instaladas en las calles cerca de su casa.

"Pedían miles de afghanis de cada hogar", dice. Es una cantidad considerable en un país donde esas mujeres que tienen trabajos pueden ganar solo alrededor de 5,000 afghanis ($68; £54) al mes.

Shella dice que se le pidió que pagara el costo de algunas de las cámaras

La situación humanitaria en Kabul, y en Afganistán en general, sigue siendo precaria después de años de guerra. La economía del país está en crisis, pero la financiación de ayuda internacional se ha detenido en gran medida desde que los talibanes volvieron al poder.

Según las Naciones Unidas, 30 millones de personas necesitan ayuda.

"Si las familias se negaban a pagar [por las cámaras], se les amenazaba con cortes de agua y electricidad dentro de tres días", agrega Shella. "Tuvimos que pedir prestamos para cubrir los costos.

"La gente se está muriendo de hambre, ¿para qué sirven estas cámaras?"

Los talibanes dicen que si la gente no quiere contribuir, pueden presentar una queja oficial.

"La participación era voluntaria, y las donaciones eran en cientos, no en miles", insiste Khalid Zadran, el portavoz de la policía talibán.

A pesar de las garantías, los defensores de los derechos tanto dentro como fuera de Afganistán siguen teniendo preocupaciones sobre cómo se utilizará un sistema de vigilancia tan poderoso.

Jaber, un vendedor de verduras en Kabul, dice que las cámaras representan otra forma en que se hace sentir impotentes a los afganos.

"Somos tratados como basura, se nos niega la oportunidad de ganarnos la vida, y las autoridades nos consideran inútiles", dijo a la BBC.

"No podemos hacer nada."

*Los nombres de las mujeres entrevistadas para este artículo fueron cambiados por su seguridad

Con reportes adicionales de Peter Ball