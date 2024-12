Dentro de la prisión siria en el corazón del estado policial de Assad

“

Cada noche durante los últimos 13 años, Rana Aankir ha soñado con su hijo Raed, sus delicados ojos caídos sonriendo mientras camina por la puerta principal de la casa en Homs.

En sus sueños, lleva la misma sudadera roja que se puso antes de salir corriendo a una protesta, algo que ella descubrió solo semanas después cuando él nunca volvió a casa.

Raed tenía solo 16 años cuando las fuerzas de seguridad del estado lo capturaron en su represión contra la revuelta popular contra el régimen de Bashar al-Assad, que se convirtió en una brutal guerra civil. A lo largo de los años, su madre vendió la mayoría de sus pertenencias para sobornar a los funcionarios por información sobre en qué de las vastas red de prisiones del régimen se encontraba. Pasaron seis años antes de que supiera que estaba en la más famosa de todas: Saydnaya.

“He estado buscándolo durante 13 años. Él es mi mundo entero, es mi vida”, dijo Aankir, que vagaba por los pasillos de la prisión saqueada el lunes, buscando desesperadamente entre montones de papeles y cuadernos con apariencia oficial un rastro de su hijo desaparecido desde hace mucho tiempo. “Necesito saber qué le pasó. Necesito encontrarlo.”

La caída de Assad el domingo provocó jubilo a lo largo de Damasco. Sin embargo, las escenas solo un día después en Saydnaya capturaron la desesperación y devastación dejadas en medio de la euforia. Aankir estaba entre miles atraídos al edificio fuertemente fortificado en las afueras de la ciudad, buscando a los fantasmas de los seres queridos que los han atormentado desde sus desapariciones forzadas. Con Assad fuera, esperaban que finalmente encontraran respuestas a años de dolor en los laberintos de su estado policial.

Al igual que la mayoría que se presentó desesperada a la prisión, ella no encontró a Raed. En cambio, pasó el día recogiendo papeles esparcidos por todo el complejo de la prisión en busca de pistas — “esperando quizás poder leer su nombre en alguna parte y saber si está vivo”, dijo.

El domingo por la noche, una facción rebelde de la provincia sureña de Deraa, el Comando de Operaciones del Sur, llegó a las prisiones y comenzó a liberar a los primeros detenidos en Saydnaya, replicando lo que los rebeldes habían hecho en instalaciones de detención en todo el país.

Los videos compartidos ampliamente en las redes sociales mostraban escenas impactantes: prisioneros, demacrados y pálidos, algunos descalzos en el frío invierno y envueltos en mantas raídas, asombrados de ser liberados. Los rebeldes en la prisión el lunes dijeron que algunos de los hombres liberados la noche anterior ni siquiera sabían que el padre de Bashar, el ex dictador Hafez al-Assad, había muerto — un evento que tuvo lugar hace casi 25 años.

“Un hombre me dijo que no sabía a dónde ir ahora. Esta prisión ha sido su hogar durante 30 años y no recuerda dónde vive su familia”, dijo un combatiente rebelde.

Grupos de derechos humanos, denunciantes y ex detenidos dicen que la tortura era sistemática en las prisiones del régimen de Assad, con ejecuciones secretas rampantes. Pero Saydnaya, también conocida como “la Casa de la Masacre Humana”, ocupaba un lugar especialmente oscuro en la imaginación siria: una instalación de crueldad industrializada, desde hace mucho sinónimo de tortura, muerte y desesperación.

En un informe de 2017, Amnistía Internacional encontró que muchos de los decenas de miles de personas que han sido detenidas allí durante décadas estaban encerradas por delitos tan simples como congregarse en pequeños grupos durante las revueltas de 2011 que derivaron en guerra. Fueron sometidos a golpizas rutinarias por parte de los guardias de la prisión que incluían brutales agresiones sexuales, descargas eléctricas, aplastamiento de huesos y más.

Grupos de derechos humanos dicen que docenas de personas eran ejecutadas en secreto cada semana en Saydnaya, con Amnistía estimando que hasta 13,000 sirios fueron asesinados allí entre 2011 y 2016. Se estima que 20,000 personas fueron detenidas en la prisión, según dijo.

