Dentro de la primera sala de emergencia por golpe de calor en la India

Hace 10 minutos por Soutik Biswas, @soutikBBC, corresponsal de India EPA

Un trabajador de la construcción bebe agua durante la ola de calor en Delhi

En uno de los mayores hospitales de la capital de la India, Delhi, un médico dice que nunca ha visto algo así antes.

“Esta es una ola de calor sin precedentes. En mis 13 años trabajando aquí, no recuerdo haber firmado un certificado de defunción por golpe de calor. Este año, he firmado varios”, dice Ajay Chauhan del Hospital Ram Manohar Lohia (RMLH).

Desde que el hospital de Dr. Chauhan en Delhi abrió una clínica de golpe de calor a finales de mayo, siete personas han muerto de golpe de calor y más de 40 han sido tratadas por dolencias relacionadas con el calor.

La mayoría eran hombres que trabajaban al aire libre y en pequeñas fábricas no reguladas con malas condiciones, soportando una exposición extrema al calor. Para estar seguro, la ola de calor no se limita a Delhi: docenas han muerto por enfermedades relacionadas con el calor desde marzo, con más de 50 muertes en solo tres días a principios de junio en los estados de Uttar Pradesh y Odisha.

En la clínica RMLH, posiblemente la primera de su tipo en India, el esfuerzo por salvar a los pacientes de golpe de calor subraya el desafío que plantean las emergencias climáticas y de salud rápidas.

Hace unos días, un hombre fue ingresado con una temperatura corporal que alcanzaba los 42C. La temperatura central normal de un cuerpo es de 37-38C. Estaba sufriendo un golpe de calor.

En esta temperatura, el cuerpo humano comienza a apagarse, las células se deterioran y existe riesgo de fallo orgánico. La sudoración cesa cuando el flujo sanguíneo a la piel se detiene, dejándola fría y húmeda.

En la clínica, los médicos sumergieron al paciente en las aguas heladas de una bañera de cerámica de 250 litros donde la temperatura oscila entre 0 y 5C. (La clínica está equipada con dos bañeras de cerámica, una máquina de hielo de 200 kg, termómetros rectales, cajas de hielo y bañeras inflables.) El paciente tardó unos 25 minutos en enfriarse y comenzar a recuperarse antes de ser trasladado a la sala para recibir más tratamiento.

Un paciente que sufre de agotamiento por calor siendo ingresado en un hospital en Ahmedabad

“Enfriar temprano salva vidas. Cada segundo cuenta,” dice el Dr. Chauhan. Una demora puede resultar fatal o dejar al paciente sangrando, o con riñones y hígado dañados.

No es difícil enfermarse en Delhi. La vida es dura. Un tercio de los residentes viven en viviendas deficientes y congestionadas. Los más de 6,400 barrios marginales de la ciudad, que albergan a más de un millón de hogares, carecen de refrigeración adecuada y enfrentan crisis laborales estacionales. Los hombres se enferman trabajando al aire libre; las mujeres se enferman después de pasar períodos prolongados en entornos de cocina con estufas tradicionales.

Los espacios verdes son escasos. En pleno verano, la ciudad se convierte en un horno sofocante, atrapada entre el calor abrasador desde arriba y la tierra ardiente debajo.

Anjana Kumari, la esposa de un trabajador diario ingresado en RHML con golpe de calor, le dijo a The Indian Express que el único ventilador de su chabola de barrio no funcionaba debido a un corte de energía. Su esposo, agotado de trabajar todo el día el lunes, no pudo dormir y luego sufrió convulsiones, vómitos y diarrea. Ella lo llevó de urgencia al hospital por la noche. “Los médicos me han dicho que no podrá caminar durante algún tiempo y necesitará mucha atención,” dijo la Sra. Kumari.

Aquellos que trabajan al aire libre sufren más. Una gran mayoría de los encuestados en una nueva encuesta de Greenpeace sobre cómo el calor afecta a los vendedores ambulantes en Delhi reportaron problemas de salud debido al clima caliente. La irritabilidad fue la más común (73.44%), seguida de dolores de cabeza, deshidratación, quemaduras solares, fatiga y calambres musculares. La mayoría enfrentó desafíos para acceder a atención médica debido a la falta de dinero.

En la clínica de golpe de calor de Delhi, los pacientes son sumergidos en bañeras de cerámica de agua helada

“El calor aumenta cada día. Estamos viviendo bajo el cielo abierto. ¿Qué recursos puedo reunir? Si es posible, debería haber algunos árboles y plantas cerca, para que el aire fresco siga soplando y el cuerpo obtenga algo de alivio,” dijo Guddi, una vendedora de jugo de caña de azúcar que opera una trituradora manual, a Greenpeace.

“Después de estar expuesta al sol todo el día, no tengo ganas de cenar por la noche. Todo en lo que puedo pensar es en estirar las piernas y acostarme”, dijo.

Y en toda la India, la gente se está enfermando debido al calor. Una nueva encuesta nacional del Centro de Información Rápida (CRI) ofrece algunas ideas sorprendentes sobre cómo las olas de calor dañan a las personas y paralizan la productividad.

Mostró que el 45% de los hogares contactados reportaron que al menos un miembro se enfermó por el calor el mes pasado.

De entre los afectados, más del 67% tuvieron miembros del hogar enfermos durante más de cinco días.

Este impacto fue particularmente grave entre los más pobres. Específicamente, el 32.5% de los hogares con motocicletas y el 28.2% sin vehículos tuvieron miembros enfermos durante más de cinco días; la cifra fue más baja, del 21.8%, para los hogares con automóviles.

Hay más de 200,000 personas sin hogar en Delhi, muchas de las cuales viven en albergues congestionados en el calor sofocante

Tres cuartos de los trabajadores de la India trabajan en puestos expuestos al calor como la construcción y la minería. Esto se agrava durante las olas de calor, ya que hay menos horas de trabajo seguras y productivas durante el día. Un estudio de The Lancet informó de una pérdida de 167.2 mil millones de horas laborales potenciales en India debido al calor excesivo en 2021.

“La pérdida de productividad es abrumadora,” dice Neelanjan Sircar, director de CRI.

Las olas de calor mataron a más de 25,000 personas entre 1992 y 2019, según cifras oficiales. Dado que India no recopila datos de mortalidad de manera adecuada, los expertos calculan que la cifra real sería mucho más alta.

Los planes de acción contra el calor de India tampoco están funcionando bien, según encontró un estudio. Significativamente, el 68% de los vendedores en Delhi ni siquiera habían oído hablar de las olas de calor, según el estudio de Greenpeace. No es de extrañar entonces que la emergencia de calor no figure en el discurso político.

“Muchos ven una ola de calor como un acto duradero de la naturaleza, con pocas expectativas de que el gobierno intervenga. Refleja un problema más amplio de bajas expectativas en India,” dice el Sr. Sircar.

Las cosas parecen sombrías en Delhi. En 2022, India registró 203 días de olas de calor, la cifra más alta registrada, con Delhi experimentando alrededor de 17 de ellos. Marzo marcó el mes más caluroso registrado por el departamento de meteorología de India, mientras que Delhi tuvo su segundo abril más caluroso en 72 años.

“Esto va a empeorar. Necesitamos tener mucho cuidado,” dice el Dr. Chauhan.