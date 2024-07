Dentro de la Euro 2024 de Inglaterra: sorpresas en la selección, miedo, euforia y desconsuelo final.

Era pasada la medianoche en Berlín y, en las entrañas del Olympiastadion, uno tras otro, los jugadores de Inglaterra salieron del vestuario en un silencio impasible. Algunas cabezas estaban inclinadas, algunas capuchas estaban levantadas. Allí va Harry Kane. Allí va Jude Bellingham. Allí va Phil Foden. Allí va Declan Rice.

Fue una noche de largas caminatas para los jugadores de Inglaterra. Primero, el miserable paseo hasta el podio, donde el trofeo del Campeonato de Europa estaba adornado con cintas rojas y amarillas; míralo si quieres, pero sigue caminando. Luego, por las escaleras hasta el vestuario, donde se derramaron lágrimas. Ahora esto: una ruta sinuosa hacia la salida, donde un autobús esperaba para llevarlos a la noche, sus sueños de gloria nuevamente frustrados en una derrota por 2-1 ante España.

Pocos estaban dispuestos a charlar. Uno que lo hizo fue John Stones, quien describió sus emociones como “tortura mental”. “Piensas, ‘¿Podría haber hecho esto? ¿Podría haber hecho aquello? ¿Y si esto hubiera pasado?'”, dijo el defensor del Manchester City, reflexionando sobre el gol tardío del ganador de Mikel Oyarzabal. “Puedes jugar tantos escenarios en tu cabeza.”

Pero la derrota había estado llegando. Había habido momentos de euforia mientras Inglaterra avanzaba por la fase de eliminación directa, pero de alguna manera, fue la menos convincente de sus cuatro grandes torneos bajo Gareth Southgate. Pasaron más tiempo tambaleándose al borde de la calamidad que de la gloria.

Cambia el trofeo, que ahora pertenece a España.

Era una extraña campaña en muchos aspectos. Southgate habló repetidamente sobre el “ruido” que era tan difícil de superar, pero al final, había silencio. El único ruido era la fiesta que venía de la sala de vestuarios de España al final del pasillo.

Stones habló del orgullo en todo lo que los jugadores de Inglaterra habían hecho en Alemania, “cómo nos comportamos, cómo le dimos a todos estos recuerdos”, pero dijo que al final, “es simplemente triste”. Se sintió así mirándolos irse, especialmente a los jóvenes como Kobbie Mainoo y Cole Palmer, que no habían experimentado la decepción como esta antes.

Para Southgate, Kane y otros, el largo y solitario paseo era desgarrador.

Para contar esta historia del verano de Inglaterra, The Athletic ha pasado el último mes hablando con varias personas cercanas al equipo, muchas de las cuales han elegido permanecer en el anonimato para proteger sus relaciones.

Cinco semanas y media antes de la final, Kane y Southgate salieron a dar otro paseo. Este fue en el campo de entrenamiento del Tottenham Hotspur, donde Inglaterra se había reunido antes de su último partido de calentamiento previo al torneo.

Kane estaba preocupado. Él y algunos de sus compañeros de equipo estaban en estado de shock después de que Southgate, después de haber dejado a Jordan Henderson y Marcus Rashford fuera de su plantel previo al torneo, omitió a Harry Maguire y Jack Grealish del grupo final de 26.

Southgate no había disfrutado de informar a los jóvenes James Trafford, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah y Curtis Jones que se habían perdido el corte final, pero siempre tenían la esperanza de ser incluidos en lugar de esperarlo. James Maddison sabía que la escritura estaba en la pared. Dejar fuera a Maguire y Grealish iba a ser mucho más difícil.

Maguire sabía que enfrentaba una carrera contra el tiempo, después de haberse perdido las últimas semanas de la temporada del Manchester United con una lesión en la pantorrilla. Pero incluso después de un ligero contratiempo, el defensor sintió que estaría en forma para el tercer partido de grupo de Inglaterra. Se sorprendió cuando Southgate le dijo que estaba fuera del plantel final. Maguire insistió en que estaría en forma. Southgate le dijo que no podía correr el riesgo.

Grealish estaba igualmente sorprendido. Había tenido un impacto positivo desde el banquillo en el amistoso contra Bosnia y Herzegovina tres días antes y esperaba estar involucrado en el último partido de calentamiento contra Islandia en Wembley, pero también fue convocado por Southgate y se le dijo que no había hecho el corte.

Maddison abandonó el campamento casi de inmediato. Maguire y Grealish se quedaron aquí, todavía sorprendidos. En ambos casos, ese sentido de sorpresa fue compartido por compañeros de equipo. Algunos visitaron a Grealish en su habitación, expresando incredulidad. Rice dijo en una conferencia de prensa que estaba “destrozado” de que Maddison y Grealish, “dos de mis mejores amigos en el equipo”, hubieran quedado fuera.

Más allá de los sentimientos personales, algunos jugadores simplemente sintieron que Grealish debería haber sido incluido por su calidad y experiencia en grandes partidos. Apenas había figurado en las últimas semanas de la temporada en el Manchester City, pero había comenzado ambos partidos de una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en abril. Si Pep Guardiola estaba dispuesto a confiar en él en grandes partidos, ¿por qué de repente era excedente para los requisitos de Southgate? ¿Fue personal? ¿Algo más?

Grealish deseó buena suerte a todos sus compañeros de equipo antes de irse del campamento, pero no estaba de humor para amabilidades con Southgate. Estaba sorprendido y profundamente apenado. Dejó una sensación agridulce entre algunos de los jugadores mientras recibían la confirmación de sus convocatorias. Para muchos, no fue un campamento feliz esa noche.

Kane estaba ansioso por discutir el asunto con Southgate para poder entender mejor la decisión y transmitir los pensamientos del manager al resto del equipo. En ese paseo, Southgate intentó explicar su razonamiento.

La noche siguiente, Inglaterra fue vencida por Islandia en Wembley en su último partido de calentamiento. Hubo abucheos al final del tiempo reglamentario por parte de aquellos que se quedaron el tiempo suficiente. Inglaterra solo tuvo un disparo a portería en toda la noche.

Por primera vez bajo Southgate, el estado de ánimo dentro y fuera del equipo estaba lejos de ser óptimo cuando se dirigieron a un torneo importante.

No se había dejado piedra sin remover por parte de la FA y el personal en su base en Blankenhain, en la antigua Alemania del Este, a poco más de 60 millas de la frontera con la República Checa.

El Spa & GolfResort Weimarer Land tenía desde una pista de baloncesto, una pista de pádel y una sala de juegos, hasta piscinas de spa, baños de hielo, cápsulas de relajación y cámaras de crioterapia. Había dos campos de golf de 18 hoyos, para la alegría de Kane y otros, así como simuladores de golf y conducción. La habitación de cada jugador estaba decorada con comodidades del hogar, fotografías familiares y cartas escritas por seres queridos. Se encargó arte de las mascotas de varios jugadores, algunas de ellas usando camisetas de Inglaterra.

Las comidas eran preparadas por Danny Schwabe, el chef con estrella Michelin del resort. Incluso olía a hogar; los funcionarios de la FA habían traído difusores de St. George’s Park, su base de entrenamiento inglesa, para hacer sentir a los jugadores más como en casa.

Hubo un cambio de dinámica en este equipo: sin Raheem Sterling, sin Henderson, sin Sterling, sin Maguire, sin Rashford, sin Grealish.

Algunas de las personalidades dentro del equipo estaban bien establecidas: Kane era un líder tranquilo, Jordan Pickford exuberante, Rice tan entusiasta fuera del campo como en él, Bellingham exudando energía alfa, Bukayo Saka el “niño estrella” universalmente amado. Otros surgirían a medida que avanzara el torneo, especialmente “Tío” Marc Guehi, maduro más allá de sus 24 años, y jóvenes como Palmer y Mainoo.

El pasatiempo favorito era “Werewolf”, del cual la serie de televisión “The Traitors” está adaptada. Trent Alexander-Arnold y Bellingham, ferozmente competitivos en todo lo que hacen, eran los jugadores principales, algo que referenciaron con su celebración cuando Bellingham marcó contra Serbia para comenzar la campaña de Inglaterra con una victoria.

Pero su actuación ese día en Gelsenkirchen no fue convincente. Inglaterra no comenzó de la manera en que lo habían hecho Alemania y España. Después de una primera media hora dominante, con gol de Bellingham, tuvieron apenas el 44 por ciento de la posesión y solo lograron dos disparos más a portería.

Había otras preocupaciones. El uso de Alexander-Arnold por parte de Southgate en un papel de centrocampista desconocido no había dado resultado. El equilibrio no era el correcto. El entrenador expresó preocupaciones después sobre la condición física de sus jugadores.

A continuación vino un empate 1-1 con Dinamarca en Frankfurt. Una vez más, hubo una falta de fluidez y cohesión. Alexander-Arnold fue sustituido nuevamente, esta vez solo 10 minutos en la segunda mitad. Southgate parecía haber dado por terminado ese experimento y estaba listo para probar a Conor Gallagher en su lugar.

Los niveles de energía del equipo eran ahora una verdadera preocupación. Southgate habló de “limitaciones” en su capacidad de presionar debido al “perfil físico del equipo”. Kane, por su parte, dijo que los jugadores de Inglaterra no estaban “seguros de cómo poner presión y quién debería ir” cuando el oponente tiene el balón.

Un día después, surgió un informe en el London Times que detallaba las preocupaciones del cuerpo técnico sobre las deficiencias en el juego de presión del equipo, pero específicamente sobre Kane. El informe detallaba conversaciones que el cuerpo técnico de Southgate había tenido anteriormente con Kane, explicándole que al presionar a un oponente, tiene que estar a máxima velocidad cuando llega a ellos. Kane, decía el informe, “nunca ha podido hacer esto. Se mueve a medio paso hacia su oponente, disminuyendo la velocidad a medida que llega”.

El informe fue de David Walsh, quien escribió un libro con Southgate hace dos décadas y fue presentado recientemente como “el periodista que mejor lo conoce”. La línea sobre la presión de Kane podría haber sido histórica o no haber venido de Southgate, pero fue sorprendentemente específica.

Kane terminó el torneo con tres goles, compartiendo el premio de la Bota de Oro, pero se veía incómodo en todo momento. A menudo se sugería que estaba luchando con la lesión de espalda que acortó su temporada en el Bayern de Múnich, pero públicamente, insistía en que estaba en forma.

Los problemas se acumulaban, pero el más grande de ellos, según Southgate, fue el que se amplificó en los días siguientes.

Tanto como Southgate estaba preocupado por los niveles de energía de su equipo, su falta de cohesión, su falta de chispa creativa y las luchas de Kane, lo que más le preocupaba tras Dinamarca era lo que llamó un “entorno inusual”.

Esta era su cuarta Eurocopa como entrenador de Inglaterra y era la primera vez que sentía tensión en el aire. Habló de “ruido” y de la dificultad que tenían los jugadores para tratar de ignorarlo.

Aún había una calidez en las interacciones con los medios en la base del equipo en Blankenhain, construidas en torno al ya tradicional desafío diario de dardos jugador-contra-reportero, pero algunos jugadores sentían que estaban bajo ataque de ex jugadores de Inglaterra, incluido Gary Lineker, quien, en su podcast The Rest Is Football, calificó la actuación contra Dinamarca de “mala”.

Kane respondió a los analistas, diciendo que tenían una “responsabilidad” de considerar el impacto de sus palabras en un grupo de jugadores, algunos de ellos en su primer torneo, que ya estaban bajo una intensa presión.

En este punto, hubo rumores desde dentro del campamento sobre si Southgate había cometido un error al dejar a Henderson, Maguire y otros atrás. Incluso si no iban a tener mucho tiempo en el campo, algunos jugadores se preguntaban si sus personalidades y experiencia podrían haber ayudado a llevar una sensación de calma.

Según las personas informadas sobre el asunto, un jugador le dijo a un miembro del personal de Southgate que “nunca había experimentado nada similar” a las críticas que enfrentó el equipo después del empate con Dinamarca, particularmente en redes sociales. Hubo una reacción hostil después de los empates 0-0 contra Escocia en la Eurocopa 2020 y Estados Unidos en el Mundial de 2022, pero nada de esta magnitud. Kane estaba recibiendo críticas, pero también lo estaban Bellingham, Rice, Foden, Kyle Walker, Kieran Trippier y otros.

También hubo inquietud cuando un periódico acompañó a la ex amante de Walker, la madre de su hijo de 10 meses, al partido contra Dinamarca. El matrimonio de otro jugador también fue objeto de especulaciones mediáticas.

Los jugadores siempre esperan pasar tiempo con sus familias el día después de un partido, pero Kane dijo que algunos de ellos sintieron que un “día de diversión” de siete horas, con castillos hinchables y toboganes inflables para los niños, había sido “un poco demasiado largo”. “Podríamos reducir eso en el futuro”, dijo él, ¡y lo hicieron!

En los días posteriores al partido contra Dinamarca, Southgate mostró a sus jugadores algunas imágenes del pitido final en Fráncfort. Desafió abiertamente a los jugadores por su lenguaje corporal, diciéndoles: “Ellos (Dinamarca) tienen dos puntos, nosotros tenemos cuatro. Están celebrando con sus fanáticos, nosotros estamos de rodillas”.

Southgate sentía que su reacción, sintomática de ese “entorno inusual”, había alimentado una percepción externa de una campaña fracasada. Pero el entorno empeoró antes de mejorar.

Primero vinieron los abucheos e insultos. Luego, cuando Southgate se tomó un momento para aplaudir a los aficionados al final de un triste empate 0-0 contra Eslovenia en Colonia, llegó una lluvia de insultos mientras el ambiente se torcía. Finalmente, hubo vasos de cerveza de plástico arrojados en dirección al entrenador, lo que lo sorprendió.

El lugar de Inglaterra en la fase de eliminación directa ya estaba asegurado antes de que dieran una patada a una pelota contra Eslovenia, pero el estado de ánimo se oscureció al final del partido. Se dirigió principalmente a Southgate, pero los jugadores también lo sintieron. Ezri Konsa le dijo a los reporteros que algunos familiares de los jugadores habían sido “golpeados con algunas bebidas. Mi hermano fue golpeado, y algunos otros. Venía de todos lados”.

También llegaron las críticas. El equipo simplemente no funcionaba. Bellingham, Saka, Foden y Kane estaban luchando. Rice llevaba una carga pesada en el mediocampo. Había problemas con el equilibrio del equipo: la mezcla en el mediocampo, la falta de anchura en el ataque, la ausencia de un lateral izquierdo especialista con Luke Shaw aún marginado; pero lo que más preocupaba a Southgate sobre todo era lo que nuevamente se refería como un “entorno inusual”.

Se reflejó después del partido contra Eslovenia que la diferencia en el estado de ánimo probablemente era “por mí” y que ahora esto “estaba creando un problema para el grupo”.

Algunos jugadores que sentía que tenía que llevar aparte. Incluían a Alexander-Arnold, a quien habían descartado después de dos partidos en el mediocampo, y a Gallagher, quien estaba profundamente decepcionado por haber sido sustituido al medio tiempo contra Eslovenia. Southgate aseguró a ambos jugadores que aún tendrían contribuciones importantes que hacer, incluso si eran desde el banquillo. Estaba satisfecho con la respuesta de ambos jugadores durante el resto del torneo.

Pero Southgate detectó una angustia subyacente dentro del grupo. Él no entró en detalles en ese momento, pero dos semanas después, habiendo dado un giro, estaba dispuesto a reconocerlo públicamente.

“He hablado con muchos psicólogos a lo largo de los años y una de las cosas que los ser