Dentro de cómo los podcasters movieron la aguja de votación con los jóvenes antes de la masiva victoria de Trump

WEST PSAM BEACH, Fla. – El presidente electo Trump recurrió a podcasts durante el ciclo electoral de 2024, reuniendo apoyo especialmente entre los jóvenes hombres que han tendido hacia la derecha en los últimos años y ayudaron a lograr la masiva victoria de Trump.

“Quiero agradecer a algunas personas muy rápido”, declaró el CEO de UFC Dana White desde el podio de la noche electoral después de la victoria de Trump, agradeciendo a una lista de podcasters que hablaron con Trump en la campaña. “Quiero agradecer a Nelk Boys, Aidan Ross, Theo Von, Boston, Bussin with the Boys, y por último, pero no menos importante, el poderoso y poderoso Joe Rogan.”

Antes de que el presidente Biden se retirara de la carrera, y antes de enfrentar dos intentos de asesinato y dedicar horas de trabajo en siete estados clave de la batalla y más allá, Trump se unió al popular podcast “Full Send”, también conocido como los “Nelk Boys”, para una entrevista en marzo de 2022. Esta entrevista marcó su entrada en el mundo de los podcasts mientras apelaba a un grupo de votantes de hombres jóvenes. Trump discutió no solo sus políticas y visión para los EE. UU., sino también su familia y deportes, y permitió a los votantes echar un vistazo a su vida más allá de la política.

Kid Rock, Dana White y Elon Musk acompañan al presidente electo Trump mientras saluda durante UFC 309 en el Madison Square Garden, sábado 16 de noviembre de 2024, en Nueva York. (AP Foto/Evan Vucci)

La entrevista de Nelk Boys tocó el juego de golf de Trump, sus canciones favoritas, como “YMCA” y “Hold on I’m Coming”, para jugar en la campaña, así como sus pensamientos sobre el manejo de COVID y Rusia por parte de la administración de Biden.

Nelk Boys asisten al estreno en Los Ángeles de la película “Bad Boys: Ride Or Die” de Columbia Pictures en el TCL Chinese Theater el 30 de mayo de 2024 en Hollywood, California. (Eric Charbonneau/Getty Images para Sony Pictures)

“Si pones toda esta entrevista, veamos qué sucede cuando Instagram y Facebook y Twitter y todos los demás la eliminan”, bromeó Trump durante el podcast, solo para que la entrevista luego fuera eliminada de YouTube, desencadenando una lluvia de condenas de Trump.

La victoria de TRUMP DEMUESTRA LA IMPORTANCIA DE LOS PODCASTS SINCEROS Y DE FORMATO LARGO COMO PLATAFORMA QUE MOSTRÓ EL ‘LADO HUMANO’ DE UN CANDIDATO

“¿Qué le pasó a la libertad de expresión en nuestro país? Increíblemente, pero no sorprendentemente, los lunáticos de la tecnología gigante han eliminado mi entrevista con los muy populares NELK Boys para que nadie pueda verla o escucharla de ninguna manera”, dijo el 45º presidente en una declaración lanzada por su PAC Save America en ese momento.

“En las 24 horas que estuvo arriba, estableció todos los récords para ellos, por muchas veces”, continuó. “Curiosamente, en el programa les dije que esto sucedería porque la tecnología gigante y los medios de comunicación falsos temen la verdad, temen las críticas sobre Biden y, sobre todo, no quieren hablar sobre la Elección presidencial. 2020 amañada, todos los temas discutidos”.

Avanzando rápidamente hacia 2024, Trump nuevamente se unió a Nelk Boys y a una multitud de otros podcasts mientras trabajaba para reunir apoyo entre los hombres jóvenes, incluido Joe Rogan, quien tiene el podcast más popular en los EE. UU. con 14,5 millones de seguidores solo en Spotify y quien respaldó a Trump justo un día antes de la elección.

Joe Rogan saluda al presidente electo Trump durante el evento UFC 309 en el Madison Square Garden el 16 de noviembre de 2024. (Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images)

En agosto de este año, los Nelk Boys estrenaron Send the Vote en su podcast, que fue una masiva iniciativa de votantes no partidistas dirigida a los jóvenes, especialmente a los hombres jóvenes.

“Hacer una publicación en Instagram o hacer un tweet, eso está bien”, dijo Kyle Forgeard, uno de los Nelk Boys, en un video promocional en agosto, informó el Wall Street Journal. “Pero cada uno de ustedes necesita registrarse para votar y necesita hacer oír su voz. No sean flojos, envíen su boleta por correo, hagan lo que sea necesario, planifiquen en torno a eso.”

JOE ROGAN DICE QUE LA ENTREVISTA CON HARRIS FUE CANCELADA DESPUÉS DE QUE LA CAMPAÑA LE DIJERA QUE “SOLO QUERÍA HACER UNA HORA”

Con un presupuesto de unos $20 millones, Send the Vote realizó compras de anuncios dirigidos a 1,1 millones de votantes masculinos registrados inactivos entre las edades de 18-34 para votar. Los anuncios llegaron a más de 35 millones de personas, informó Fox News Digital, mientras que incontables otros también vieron los anuncios a través de las cuentas de redes sociales de Nelk Boys.

SendTheVote.com tuvo más de 2 millones de visitantes, mientras que 210,000 votantes por primera vez que vieron los anuncios y posteriormente votaron, y 110,000 personas que visitaron el sitio solicitaron que se les recordara votar.

TRUMP HABLA SOBRE COCAÍNA, BIDEN Y CUIDADO DE LA SALUD EN ENTREVISTA CON EL COMEDIANTE THEO VON

Send the Vote llegó a más de 140 millones de personas a través de influencers, casi 1 millón en contenido transmitido en vivo, y casi 7 millones de personas a través de podcasts específicamente, según Fox Digital. Los anuncios de Send the Vote se mostraron en otros podcasts muy populares, incluidos en programas cómicos como KillTony, Theo Von, Tim Dillon, así como en el podcast orientado a los deportes “BS with Jake Paul”, y en el podcast viral de TikTok de la celebridad Hailey Welch “Talk Tuah”.

El presentador del podcast Joe Rogan le dijo al ex presidente Trump que se ha vuelto tan popular entre los estadounidenses debido a las “locuras” que dice. (Capturas de pantalla/The Joe Rogan Experience)

Send the Vote lanzó eventos de prepartido durante el juego de Penn State vs. Wisconsin en octubre, que llamó la atención de los jóvenes votantes en dos estados clave de la batalla. Los voluntarios tocaron puertas de fraternidades y celebraron un concierto de registro de votantes en Atlanta con el rapero partidario de Trump Waka Flocka Flame.

“Demasiadas personas en nuestro país sintieron que su voz no importaba y que las barreras para lograr un cambio real son demasiado grandes para superarlas. El objetivo de Send the Vote era derribar esas barreras y recordarles a nuestra audiencia que publicar en redes sociales no cuenta como voto y que necesitan aparecer físicamente para votar. ¿Harto de lo mucho que cuestan las cosas? Vota. ¿Cansado de guerras innecesarias? Vota, no es tan difícil como lo hacen parecer”, dijo John Shahidi, cofundador de “Full Send”, a Fox News Digital.

Trump inclinándose hacia los podcasts en este ciclo electoral, en lugar de entrevistas en medios tradicionales, dio sus frutos entre los hombres de la Generación Z y los millennials. La Encuesta de Votantes de Fox News publicada a principios de este mes encontró que los hombres de 18 a 44 años apoyaron a Trump en un 53% en comparación con el 45% de la Vicepresidenta Kamala Harris.

TRUMP APARECIÓ EN EL PODCAST DE JOE ROGAN DURANTE CASI TRES HORAS: AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES MOMENTOS

Además de los Nelk Boys y otros podcasters que destacaron a Trump, el respaldo de Rogan al 45º presidente fue visto como un gran éxito. El presidente saliente y entrante se unió a Rogan en su podcast para una entrevista de tres horas antes de la elección. A Harris se le ofreció la misma entrevista, pero Rogan rechazó las solicitudes de su campaña de acortar la entrevista y sacarla del estudio, según dijo anteriormente.

Trump asistió a una pelea de la UFC en la ciudad de Nueva York después de la elección y se le vio abrazando a Rogan en un video viral.

JIMMY KIMMEL SE BURLA DE LOS NELK BOYS POR LA ENTREVISTA A TRUMP, UNO RESPONDE LLAMANDO AL PRESENTADOR DE NOCHE TARDE “OBSELETO”

En la noche electoral cuando se proyectó a Trump como el ganador, el presidente de la UFC, Dana White, celebró a los podcasters que destacaron a Trump ante sus audiencias, agregando que la “karma” alcanzó a los demócratas.

“Nadie merece esto más que él, y nadie merece esto más que su familia”, dijo White en la noche electoral. “Esto es lo que sucede cuando la máquina viene por ti. Lo que has visto en los últimos años, esto es lo que parece. No pudieron detenerlo, sigue adelante, no se rinde, es el hombre más resiliente y trabajador que he conocido en mi vida, su familia son personas increíbles.

“Esto es karma, damas y caballeros. Se lo merece. Lo merecen como familia.”

