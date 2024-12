Dentro de cómo ha cambiado la Policía del Capitolio desde el 6 de enero de 2021.

A medida que el Congreso se prepara para certificar otra elección el 6 de enero, la Policía del Capitolio de los Estados Unidos parece ser una agencia muy diferente a lo que era antes del ataque al Capitolio hace cuatro años. Los funcionarios de seguridad en el Capitolio fueron ampliamente criticados por la falta de preparación antes de la intento de insurrección, lo que llevó a múltiples renuncias de alto nivel en las semanas siguientes. Una crítica frecuente fue que los funcionarios deberían haber solicitado ayuda antes del ataque, dadas las señales claras de que habría una gran protesta en la zona con el potencial de volverse violenta. Estos problemas coincidieron con un aumento pronunciado en las amenazas violentas contra miembros del Congreso. Con ello en mente, el Jefe de la Policía del Capitolio, Tom Manger, ha buscado cambiar la identidad de la agencia de una fuerza policial tradicional con enfoque en el Capitolio a una “fuerza protectora” centrada en la recopilación de inteligencia, evaluación de amenazas y ejerciendo su autoridad y jurisdicción a nivel nacional. Ahora cuenta con una oficina de inteligencia con docenas de agentes, así como oficinas de campo en Florida y California, con más posibles en Massachusetts, Wisconsin y Texas. Sin embargo, esos cambios tienen un costo. La Policía del Capitolio opera ahora con un presupuesto de $791.5 millones, más de un 70 por ciento más que antes del ataque al Capitolio. Incluso teniendo en cuenta la inflación, eso es más de siete veces el presupuesto de la era posterior al 11 de septiembre. El gasto total se espera que alcance los $1 mil millones en los próximos años, con los funcionarios solicitando un aumento del 14 por ciento para el presupuesto del próximo año. “Si todo lo que tuviéramos que hacer fuera proteger a los miembros del Congreso en el Capitolio, nuestro presupuesto sería una fracción de lo que es”, dijo Manger en una entrevista reciente. “Tenemos que proteger a los miembros del Congreso en todo el país. Eso ha llevado a algunas preguntas de los legisladores sobre la supervisión. Si bien el Congreso es el que aprueba ese financiamiento, hay un conflicto inevitable dado los temores aumentados de los miembros por su propia seguridad. Ningún legislador critica públicamente a la USCP por sus esfuerzos adicionales para proteger a los miembros, una tarea difícil y compleja, pero a algunos les gustaría ver una mayor transparencia a medida que más dinero fluye hacia el departamento, preguntándose si el aumento de dinero realmente se ha traducido en un aumento de la seguridad. “Creo que necesitamos mucha supervisión de los procesos de la Policía del Capitolio de los Estados Unidos, y eso incluye el presupuesto”, dijo el Representante Morgan Griffith (R-Va.), que forma parte del Comité de Administración de la Cámara. “Necesitamos ser más activos. Y necesitamos más transparencia por parte de la dirección”. Adicionalmente, los nuevos fondos también se han destinado a abordar las carencias de personal y la rotación, con resultados mixtos. Los líderes de la Policía del Capitolio ya estaban tratando de hacer crecer el departamento antes del 6 de enero, ya que muchos de los agentes estaban cerca de ser elegibles para la jubilación. Luego, cientos de oficiales más se fueron en masa después del ataque. Los funcionarios de la Policía del Capitolio ahora dicen que la unidad de primeros auxilios, el equipo de bicicletas expandido, la unidad de manejo de multitudes y disturbios civiles “ahora están debidamente entrenados y equipados. Aunque el departamento sigue reclutando agresivamente, el personal ha aumentado entre 300 y 400 empleados desde el motín, sin contar a otros cientos contratados para cubrir la jubilación y la rotación. En diciembre de 2021, el FBI y múltiples agencias policiales, desde la Policía de Nueva York hasta el Estado de Washington, expresaron preocupaciones sobre la posibilidad de que los partidarios de Donald Trump se volvieran violentos el 6 de enero. La propia unidad de inteligencia de la Policía del Capitolio vio publicaciones en redes sociales sobre un plan para irrumpir en el complejo, completo con mapas de los túneles del edificio y amenazas explícitas de violencia contra los miembros del Congreso. Pero el 5 de enero de 2021, circuló una guía en la Policía del Capitolio que decía “en este momento no hay amenazas específicas conocidas relacionadas con la Sesión Conjunta de la Certificación del Voto del Colegio Electoral del Congreso”. No podía estar más lejos de la verdad o más desconectado de varias inteligencias, incluida la del propio departamento. Después de años de expansión y entrenamiento, Manger describe las capacidades de la unidad de inteligencia de la USCP como “de clase mundial”. Dijo que incluye redes sociales, correos electrónicos, llamadas telefónicas y todos los demás medios para amenazas que se hacen contra los miembros y el Capitolio. Manger les dijo a los senadores la semana pasada que el departamento ha implementado todas las recomendaciones oficiales de cambios en la USCP hechas por los legisladores tras el ataque. Un área clave en la que aún están tratando de expandirse es en los equipos de evaluación de amenazas que manejan las amenazas crecientes contra los legisladores. Manger estimó que, en 2024, las amenazas superarán a los años anteriores a “bien más de 8,000” contra los miembros y el complejo del Capitolio, en comparación con solo 1,000 a 2,000 hace una década. Dijo que a pesar del aumento de personal, las cargas de trabajo para los agentes especiales que investigan las amenazas siguen siendo demasiado altas. También hay una rotación significativa en estos roles de alta presión que están fuera de la protección del sindicato de la Policía del Capitolio. “Este ha sido un ciclo muy difícil para varios miembros cuyas familias han sido amenazadas”, dijo el Representante Annie Kuster (D-N.H.). “Tienen amenazas de muerte en su contra, tienen que tener seguridad especial”. La Policía del Capitolio también monitorea la seguridad residencial de los miembros de la dirección: se hicieron cambios en ese proceso después del atentado contra Paul Pelosi en la casa de la ex presidenta de la Cámara Nancy Pelosi en San Francisco el año pasado. Ha habido una serie de demandas de los legisladores para una mayor protección cuando están fuera de los fuertemente protegidos terrenos del Capitolio, ya sea en sus distritos, en tránsito y especialmente en eventos donde muchos miembros se reúnen y podrían ser blanco. “Estamos preocupados por la seguridad de nuestros familiares, de nosotros mismos y de nuestro personal tanto aquí localmente como en nuestras oficinas de distrito y nuestras casas”, dijo el miembro de más alto rango del Subcomité de Asignaciones de la Rama Legislativa, el Representante Adriano Espaillat (D-N.Y.). “Esto está escalando… es desagradable ahí fuera”. La Policía del Capitolio insiste en que estos cambios los han hecho estar mejor preparados para hacer frente a las amenazas. Manger describió su responsabilidad de proteger a los legisladores como una “misión de 24/7 sin fallos” y dijo que eso ha requerido más oficiales, capacitación y personal administrativo, todo lo cual requiere más dinero. Pero persisten las preocupaciones sobre la supervisión. Después del ataque de 2021, tanto los legisladores como los grupos externos instaron a una revisión del aparato de supervisión de la USCP, que recae en gran parte en la Junta de la Policía del Capitolio. La respuesta vacilante y descoordinada de la junta mientras el Capitolio era invadido generó llamados a reestructurarla. La junta de 141 años, conformada por los sargentos de armas de la Cámara y el Senado y el arquitecto del Capitolio, con la presencia de un jefe de policía del Capitolio sin derecho a voto, fue creada para fomentar un proceso de toma de decisiones deliberado, no para responder rápidamente a una crisis violenta en la puerta del Capitolio. Las renuncias y los despidos llevaron a una sustitución total de la junta después del ataque, pero la estructura sigue siendo la misma. “¿Creo que hay ajustes que podrían hacerse para mejorar todo el sistema de supervisión? Absolutamente”, dijo Manger. Pero “estoy tratando de trabajar dentro de esa estructura”. No todos están seguros de que esos cambios hayan ayudado. Griffiths dijo que la USCP aún tiene problemas para ser transparente con los legisladores que tienen la tarea expresa de supervisar el departamento, diciendo “mi evaluación es que no está mejorando”. “El Congreso impulsó el financiamiento y la mano de obra de la Policía del Capitolio a las estrellas, pero no logró lanzar los mecanismos de responsabilidad que mantendrían a la policía en misión”, dijo el defensor de la transparencia Daniel Schuman del American Governance Institute en una entrevista reciente. Mientras tanto, el financiamiento de la Policía del Capitolio ha estado en un continuo ascenso desde 1998, cuando un hombre armado evadió un control de seguridad y mató a dos agentes de la USCP en su intento de ingresar a la suite de oficinas del Capitolio del entonces Líder de la Mayoría Tom DeLay. La Policía del Capitolio comenzó a buscar – y recibir – una serie confiable de aumentos presupuestarios que no se han detenido. La Policía del Capitolio está solicitando $906 millones, un aumento del 14 por ciento sobre los niveles de financiación actuales para el año fiscal 2025. El financiamiento del departamento se finalizará a medida que los legisladores negocien un acuerdo de gastos en el nuevo año. Cordain Carney y Nicholas Wu contribuyeron a este informe. Enlace de fuente