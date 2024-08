Dentro de Azerbaiyán, Anfitrión de la COP29.

En unos pocos meses, diplomáticos de casi todos los países del mundo descenderán sobre Azerbaiyán, un pequeño estado petrolero en el Mar Caspio, enclavado entre Rusia e Irán, para discutir sobre cómo evitar los crecientes peligros del cambio climático.

Es un lugar poco probable para tales conversaciones: está apartado, bajo un gobierno autoritario y, crucialmente, hiperdependiente de los combustibles fósiles. Azerbaiyán está organizando la cumbre anual sobre el clima, llamada COP29, solo por un proceso de selección peculiar de las Naciones Unidas que lo dejó como la última opción sobre la mesa.

Mukhtar Babayev, un amable burócrata de nivel medio encargado de las negociaciones, apenas anticipaba ocupar un papel tan importante. “No somos famosos como desarrolladores de ideas para una transición verde”, dijo la semana pasada en una entrevista amplia en el campo azerbaiyano. “Sí, para nosotros es algo nuevo.”

El Sr. Babayev, de 56 años, y su equipo tienen la tarea de equilibrar intereses casi imposiblemente divergentes, desde los estados petroleros dominantes como Arabia Saudita hasta los estados insulares en peligro como Vanuatu. Es una curva de aprendizaje aparentemente vertical para funcionarios que reconocen su inexperiencia en política climática global.

También reconocen que están bajo presión de algunas personas en su propio país, que temen la transición energética global lejos de los combustibles fósiles. Casi todas las exportaciones de Azerbaiyán son petróleo y gas. El propio Sr. Babayev pasó la mayor parte de su carrera ascendiendo a través de los rangos medios de la compañía estatal de petróleo.

Y a pesar del amplio acuerdo en que el mundo debe dejar de quemar combustibles fósiles lo más rápido posible, el Sr. Babayev defendió a quienes los producen, particularmente al gas natural, que ha transformado a su país en un jugador más importante en el escenario geopolítico en los últimos años mientras Europa se apresuraba a encontrar reemplazos para los suministros rusos.

En comparación con el petróleo y el carbón, dijo, “el gas es un recurso energético menos dañino para la naturaleza”. También señaló: “Si los países europeos están en contra del gas, ¿por qué piden más a Azerbaiyán? ¿Por qué la Comisaria Simson viene a Bakú tres, cuatro veces al año?”, dijo, refiriéndose a Kadri Simson, comisaria de energía de la Unión Europea.

De alguna manera, Azerbaiyán, a pesar de carecer de credenciales climáticas, proporciona uno de los telones de fondo más llamativos imaginables para una conferencia sobre el clima. Dentro de sus fronteras, las causas y los efectos del cambio climático están claramente a la vista y los dolorosos compromisos necesarios para combatirlo se sienten agudamente.

A medida que la alarma por el calentamiento global se dispara debido a récords de calor y un clima cada vez más errático, Azerbaiyán apenas ha comenzado el proceso de reemplazar el petróleo y el gas. Ha argumentado, como muchos países menos desarrollados, que las naciones ricas deben desembolsar miles de millones de dólares para ayudarles a hacer la transición de sus economías, dado que los países más ricos del mundo son responsables, en términos históricos, de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El daño ambiental causado por la extracción de combustibles fósiles estará a la vista desde el estadio en la capital, Bakú, donde se llevarán a cabo las negociaciones.

En todo el país de 10 millones de habitantes, Azerbaiyán aterrizó en la COP29 prácticamente por casualidad. Según la agencia de las Naciones Unidas que patrocina la cumbre anual sobre el clima, los países anfitriones son elegidos en un ciclo rotativo, y esta vez le tocaba a una nación de Europa del Este o del Cáucaso. Pero como la ubicación debe ser acordada por consenso, Rusia pudo vetar a la mayoría de los candidatos, considerándolos hostiles a su invasión de Ucrania.

Finalmente, Azerbaiyán fue el único país que quedó.

El hecho de que Azerbaiyán organice la COP29 ha causado nerviosismo en algunos sectores de la comunidad de activistas climáticos. En primer lugar, el obstruccionismo de Rusia dejó a Azerbaiyán con poco tiempo para prepararse. Pero lo que es más preocupante, es el segundo año consecutivo en que un estado petrolero ha organizado las negociaciones.

La cumbre del año pasado en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, fue presidida por Sultan al Jaber, quien encabeza la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. El Sr. al Jaber logró sacar un documento final de la reunión en el que todos los países se comprometieron a alejarse del uso de energías fósiles para mediados de siglo.

Pero también insinuó el papel del gas como un “combustible de transición”, incluso cuando los científicos climáticos advirtieron que el mundo no puede permitirse invertir en nueva producción de gas si en serio se quiere limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Ese objetivo, dicen los investigadores, es necesario para evitar una cascada de cambios catastróficos en los sistemas naturales de la Tierra.

El gas, que quema más limpio que el carbón o el petróleo pero está compuesto en gran medida por metano, que puede filtrarse y causar aumentos a corto plazo en el efecto invernadero, ha sido promovido por muchos países como una fuente de energía provisional mientras las economías se adaptan a funcionar con energías renovables y los países petroleros encuentran otros productos para depender.

Mientras hablaba, el Sr. Babayev a menudo se remitía a la sabiduría del presidente fuerte de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien ha gobernado el país desde que se hizo cargo de su padre, Heydar Aliyev, en 2003. Desde que Azerbaiyán obtuvo la independencia con la disolución de la Unión Soviética, la familia Aliyev ha consolidado poder, riqueza y apoyo, impulsada por los ingresos del petróleo. Bakú ahora brilla con rascacielos acristalados propiedad de su familia y sus asociados.

En toda la región, dijo el Sr. Babayev, ahora ves “carreteras, electricidad proporcionada al 100 por ciento de la población; gas y agua en casi todos los hogares.”

“Ahora el gobierno puede pensar, ‘OK, el petróleo y el gas son buenos, pero miremos hacia el futuro'”, dijo.

El futuro, ha dicho el gobierno del Sr. Aliyev, es la inversión en energía renovable en el país junto con un aumento de las exportaciones de gas.

Gran parte del desarrollo de energía renovable se llevará a cabo en territorios que Azerbaiyán arrebató a la vecina Armenia en una guerra que estalló de forma intermitente durante 30 años y llegó a una conclusión repentina y sangrienta en septiembre pasado. El Sr. Aliyev ha expresado su deseo de construir “zonas liberadas verdes” en esas zonas.

Al igual que otros estados petroleros, los compromisos de Azerbaiyán para reducir su huella de gases de efecto invernadero se basan no solo en las energías renovables, sino también en la captura y almacenamiento de emisiones de la producción de combustibles fósiles. La tecnología para hacerlo es incipiente y en gran medida no probada.

La compañía estatal de petróleo de Azerbaiyán, SOCAR, junto con empresas que producen poco menos de la mitad de la producción global de petróleo, firmaron una carta en la cumbre sobre el clima del año pasado en Dubai para invertir en la tecnología.

“Independientemente de lo que diga cualquier persona, el gas natural seguirá siendo una fuente de energía estratégica durante décadas. Y con la capacidad de capturar y almacenar sus emisiones de carbono, eso se vuelve aún más cierto”, dijo Afgan Isayev, uno de los vicepresidentes de SOCAR, en una entrevista. “Estas mejoras, son una licencia para operar.”

El Sr. Babayev y su equipo se enfrentarán a enormes expectativas en la reunión cumbre en noviembre. El mundo todavía está en camino de un calentamiento de más de 2 grados Celsius.

Y este año, la COP29 se llevará a cabo justo después de las elecciones en Estados Unidos. El ex presidente Donald J. Trump prometió revertir las leyes que promueven la energía limpia y aumentar la perforación de combustibles fósiles.

La posibilidad de su victoria se cierne sobre los preparativos de la cumbre. Cuando el Sr. Trump fue presidente de 2016 a 2020, sacó a Estados Unidos del principal pacto patrocinado por las Naciones Unidas para combatir el cambio climático.

Para Azerbaiyán y el Sr. Babayev, la COP29 también representa una oportunidad para consolidar una transformación que lleva décadas en marcha, una que costó a su país miles de vidas en la guerra y años de subdesarrollo. Él todavía está un poco en shock de que este papel sea suyo.

“Si me preguntan a mí, Mukhtar Babayev, ministro de ecología, ¿estaba listo para llevar adelante esta agenda, para ser tan popular? No. No me gusta”, dijo. “Pero entiendo que tenemos que hacerlo.”