Demoliciones controladas por Israel están arrasando vecindarios en Gaza.

Israel demolió edificios residenciales en enero cerca de la frontera con Gaza. Un hotel resort con vistas al Mediterráneo. Un edificio de tribunales de varios pisos construido en 2018. Docenas de hogares, arrasados en segundos con solo apretar un gatillo.



Israel ha causado daño con su ofensiva aérea en Gaza. Pero las fuerzas terrestres israelíes también llevan a cabo una ola de explosiones controladas que ha cambiado drásticamente el paisaje en los últimos meses.



Una columna del New York Times muestra que se han destruido cientos de edificios mediante 33 demoliciones controladas, incluyendo mezquitas, escuelas y secciones enteras de vecindarios residenciales desde noviembre.



Las demoliciones buscan ubicar y destruir infraestructura terrorista, a menudo, dentro de edificios en áreas civiles.



Al menos 33 demolicones controladas han destruido



En respuesta a preguntas sobre las demoliciones, un vocero del ejército israelí dijo que los soldados están “locating and destroying terror infrastructures embedded, among other things, inside buildings” in civilian areas — adding that sometimes entire neighborhoods act as “combat complexes” for Hamas fighters.