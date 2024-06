Demócratas se unen en torno a Joe Biden después de debate desastroso.

“

El presidente Joe Biden trabajó firmemente el viernes para calmar las ansiedades demócratas sobre su inestable actuación en el debate con el ex presidente Donald Trump, mientras los miembros electos de su partido cerraban filas a su alrededor en un esfuerzo por evitar que se hablara de reemplazarlo en la cima de la boleta electoral.

La entrega vacilante y los comentarios errantes de Biden, especialmente al inicio del debate, alimentaron las preocupaciones incluso de miembros de su propio partido de que, a sus 81 años, no está preparado para liderar el país durante otros cuatro años. Esto creó un momento de crisis para la campaña de Biden y su presidencia, ya que los miembros de su partido coquetearon con posibles reemplazos, y los donantes y seguidores no pudieron contener su preocupación por su actuación contra Trump.

Biden pareció reconocer las críticas durante un mitin en Raleigh, Carolina del Norte, diciendo: “No debato tan bien como solía”. Pero agregó: “Sé cómo hacer este trabajo. Sé cómo lograr cosas”. Hablando durante 18 minutos, Biden parecía mucho más animado que la noche anterior mientras criticaba a Trump por sus “mentiras” y por llevar a cabo una campaña dirigida a “venganza y represalias”.

“La elección en esta elección es simple”, dijo Biden. “Donald Trump destruirá nuestra democracia. Yo la defenderé”.

Agregó, aludiendo a su candidatura, “Cuando te derriban, te levantas de nuevo”.

Incluso antes del debate, la edad de Biden era un problema con los votantes, y el enfrentamiento de la noche del jueves pareció reforzar las preocupaciones del público antes de quizás la mayor audiencia que tendrá en los cuatro meses hasta el Día de las Elecciones.

Privadamente, su campaña trabajó para frenar las preocupaciones y mantener a los donantes y defensores comprometidos. Los legisladores demócratas el viernes reconocieron la pobre actuación de Biden, pero intentaron frenar la conversación sobre reemplazarlo como su abanderado, y en cambio cambiar el enfoque hacia los ataques y falsedades de Trump.

“Bueno, el presidente no tuvo una buena noche, pero Donald Trump tampoco con mentira tras mentira y su visión oscura para América”, dijo el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, a The Associated Press el viernes, horas antes de presentar al presidente en Raleigh. “No podemos devolver a Donald Trump a la Casa Blanca. Él es una amenaza existencial para nuestra nación”.

El ex presidente Barack Obama respaldó a su ex vicepresidente, publicando en X que “Las malas noches de debate suceden”. Aludiendo a su propio pobre desempeño en el primer debate de su campaña de reelección en 2012, Obama continuó: “Confíen en mí, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente común toda su vida y alguien que solo se preocupa por sí mismo”.

Agregó: “La noche pasada no cambió eso, y es por eso que hay tanto en juego en noviembre”.

El líder de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, respondió con un rotundo “no” cuando se le preguntó el viernes si Biden debería dar un paso al costado.

El representante Ritchie Torres, D-N.Y., admitió que “tuvo que tomar más antidepresivos de lo habitual” después del desempeño de Biden en el debate.

Pero agregó que “una presidencia de Donald Trump me causaría mucho más malestar que el desempeño de Joe Biden en el debate”.

La campaña de Biden anunció que recaudó $14 millones en el día del debate y la mañana siguiente, mientras que la campaña de Trump dijo que recaudó más de $8 millones desde el comienzo del debate hasta el final de la noche.

La vicepresidenta Kamala Harris, a quien la campaña de Biden envió a defender su actuación, trató de tranquilizar a los seguidores de Biden en un mitin en Las Vegas el viernes, diciendo: “Esta carrera no se decidirá por una noche en junio.

“Esta carrera será decidida por ustedes. Por nosotros”, dijo. “Quién estará en la Casa Blanca el próximo año será determinado por lo que juntos hagamos en estos próximos 130 días”.

El director de comunicaciones de la campaña de Biden, Michael Tyler, dijo que no hubo conversaciones internas “en absoluto” sobre que Biden diera un paso al costado, aunque él también reconoció que el presidente tuvo una “mala noche” en el escenario.

El representante Emanuel Cleaver, demócrata de Misuri, dijo que apenas pudo dormir debido a la cantidad de llamadas telefónicas que recibió después de que Biden actuara “horriblemente” en el debate.

“La gente estaba preocupada. Y le dije a todo el mundo que estar preocupado es saludable, reaccionar exageradamente es peligroso”, dijo Cleaver.

El representante James Clyburn, demócrata de Carolina del Sur, cuyo apoyo en ese estado ayudó a Biden a asegurar la nominación demócrata hace cuatro años, dijo que probablemente hablaría con Biden más tarde el viernes y su mensaje sería simple: “Manténgase en el curso”.

Biden y su equipo han apostado durante mucho tiempo a que los votantes pasarán por alto sus preocupaciones sobre su edad y su impopularidad cuando se enfrenten en las urnas con una elección entre el presidente y Trump. A pesar de sus preocupaciones sobre el desempeño de Biden, se consolaron con el hecho de que Trump hizo poco para ampliar su propio atractivo ante los votantes el jueves.

Encuestas de CNN y 538/Ipsos realizadas poco después del debate encontraron que la mayoría de los espectadores del debate pensaron que Trump superó a Biden. Pero las calificaciones de favorabilidad de los dos hombres permanecieron en gran medida sin cambios, al igual que lo hicieron después de la condena de Trump.

Los demócratas se centraron en las ambigüedades de Trump sobre si aceptaría la voluntad de los votantes esta vez, su negativa a condenar a los alborotadores que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021, tratando de anular su derrota en 2020 ante Biden, y su aceptación de la sentencia de la Corte Suprema inclinada hacia la derecha de anular Roe contra Wade que había legalizado el aborto en todo el país.

Pero Biden tuvo dificultades con los derechos de aborto, uno de los temas más importantes para los demócratas en las elecciones de este año. No pudo explicar Roe contra Wade, la histórica decisión de la Corte Suprema que legalizó el aborto en todo el país. Una Corte Suprema conservadora con tres jueces nominados por Trump anuló Roe hace dos años.

A medida que los demócratas electos se unían públicamente detrás de Biden, los donantes y los operativos del partido compartían mensajes de texto y llamadas de teléfono en pánico la noche del jueves y durante el viernes expresando su preocupación de que la actuación de Biden fuera tan mala que podría resultar no elegible en otoño.

Entre las pocas voces demócratas públicas que pedían a Biden que diera un paso al costado se encontraba la candidata al Congreso Nancy Boyda en Kansas, quien rompió con la mayoría de su partido y pidió a Biden que suspendiera su campaña y se retirara al final de su mandato actual.

Pero no hubo señales inmediatas de esfuerzos organizados entre los donantes, el liderazgo de su campaña o el Comité Nacional Demócrata para convencer al presidente de que diera un paso al costado, según entrevistas con varias personas que hablaron bajo condición de anonimato para compartir conversaciones sensibles.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, una demócrata mencionada con frecuencia como contendiente en 2028 y especulada como un posible reemplazo de Biden, emitió un comunicado respaldándolo el viernes.

“La diferencia entre la visión de Joe Biden para asegurarse de que todos en Estados Unidos tengan una oportunidad justa y los planes peligrosos y egoístas de Donald Trump solo se hará más evidente a medida que avancemos hacia noviembre”, dijo.

El gobernador de California, Gavin Newsom, también desestimó preguntas sobre si consideraría intervenir por Biden, diciéndole a los periodistas: “Nunca le daré la espalda”.

Según las reglas actuales del Partido Demócrata, sería difícil, si no imposible, reemplazar a Biden como candidato del partido sin su cooperación o sin que los funcionarios del partido estén dispuestos a modificar las reglas en la convención nacional de agosto.

Trump tenía previsto celebrar un mitin el viernes por la tarde en Chesapeake, Virginia, un antiguo campo de batalla que ha virado hacia los demócratas en los últimos años pero que sus asesores creen que puede inclinarse hacia el republicano en noviembre.