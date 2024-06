Demócratas se alinean para defender a Biden mientras encuesta muestra creciente inquietud sobre su capacidad

“

Destacados demócratas se alinearon para defender a Joe Biden el domingo, mientras una nueva encuesta mostraba que casi tres cuartas partes de los votantes estadounidenses creen que debería poner fin a su campaña de reelección después de su desastroso desempeño en el debate.

Un esfuerzo de control de daños de campaña se puso en marcha el fin de semana en medio de llamados de muchos demócratas para que el presidente de 81 años se aparte en favor de un candidato más joven debido a preocupaciones sobre su edad y aptitud para el cargo.

Estos llamados se vieron reforzados por una encuesta de CBS News-YouGov publicada el domingo que mostró que el 72 por ciento de los votantes registrados cree que Biden no debería postularse para presidente, frente al 63 por ciento en febrero.

Casi tres cuartas partes de los encuestados después del debate no creían que Biden tuviera la salud cognitiva para servir como presidente, frente al 65 por ciento tres semanas antes. Justo menos de la mitad de los encuestados dijeron lo mismo sobre su rival republicano, Donald Trump.

Muchos legisladores demócratas, donantes y operativos del partido han cuestionado si Biden debería seguir siendo su candidato después de un titubeante desempeño en el debate del jueves, en el que balbuceó, tropezó con sus palabras y perdió el hilo de sus pensamientos.

Biden pasó la noche del viernes y el sábado tratando de tranquilizar a sus principales patrocinadores, con una gira relámpago de recaudadores de fondos en Manhattan, los Hamptons y Nueva Jersey. Pero muchos donantes seguían preocupados por la capacidad del presidente para vencer a Trump, y mucho menos para servir otros cuatro años en la Casa Blanca.

“No estoy seguro de que necesitaremos más pruebas para tomar una decisión, pero esta encuesta es un recordatorio adicional de que, a menos que actuemos ahora, Trump será un ganador garantizado en noviembre”, dijo un donante el domingo.

Recomendado

Mientras tanto, en una gran fiesta en Hollywood el viernes por la noche, cuyos invitados incluían al director ejecutivo de Disney, Bob Iger, y al gobernador de California, Gavin Newsom, los asistentes expresaron su enojo hacia Jeffrey Katzenberg, el magnate de los medios de comunicación que es copresidente de la campaña de reelección de Biden y uno de sus principales recaudadores de fondos, según una persona que asistió.

El veterano de la industria dijo que Katzenberg había asegurado a los donantes que Biden estaba “bien”, mientras buscaba contribuciones para la campaña. Un representante de Katzenberg no respondió a una solicitud de comentario.

El veterano de la industria predijo que la gente en Hollywood cerraría sus chequeras para Biden.

“No pueden justificar dar más dinero porque lo correcto para el país es que el tipo renuncie”, dijo la persona. “La realidad es que todos quieren que [Biden] se retire ahora. No se puede tener al hombre más poderoso del mundo en la Casa Blanca con una condición mental deteriorada”.

Pero una persona que asistió a la recaudación de fondos de Biden en East Hampton el sábado dijo que, aunque el ambiente era sombrío, los donantes seguían comprometidos con apoyar a Biden, ya que era el único capaz de vencer a Trump.

“Es demasiado tarde para cambiar de caballo. Tenemos que ser realistas y apoyar a nuestro presidente contra un déspota”, dijo la persona. “Todavía hay un montón de gente que apoya a Biden, el partido necesita unirse en torno a él”.

Muchos donantes y operativos del partido demócrata, incluidos los que quieren sacar a Biden, temen que un concurso abierto para reemplazarlo pueda causar aún más daño a las perspectivas electorales del partido.

“Una de las cosas que Biden ha hecho con éxito es suprimir las divisiones en el partido demócrata… Con una nueva batalla por el liderazgo, existe el riesgo de que todas esas divisiones salgan a la superficie”, dijo una persona cercana a varios megadonantes.

El equipo de Biden insistió el domingo en que el presidente no tiene la intención de abandonar la carrera. Un funcionario dijo que la campaña había recaudado $33 millones desde el debate del jueves, incluidos $26 millones de donantes de base, o de pequeñas sumas.

Los funcionarios de la campaña también descartaron rápidamente las encuestas perjudiciales para el presidente. En un memorando ampliamente difundido el sábado por la noche, la presidenta de la campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon, dijo: “Si vemos cambios en las encuestas en las próximas semanas, no será la primera vez que las narrativas sobredimensionadas de los medios de comunicación han provocado caídas temporales en las encuestas”.

Los promotores de alto perfil de Biden se unieron a él el domingo, enmarcando el desastroso desempeño en el debate del jueves como simplemente una mala noche para el presidente.

Cuando se le preguntó sobre aquellos en el partido que expresaban preocupaciones sobre la candidatura de Biden, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo a MSNBC: “Estamos en proceso de tener conversaciones con varias partes de la bancada demócrata de la Cámara de Representantes, eso sigue en curso”.

“Fue una mala noche. No vamos a endulzarlo”, dijo la ex presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, en el programa State of the Union de CNN.

Pero agregó: “No se trata del desempeño en un debate, se trata del desempeño en una presidencia”.

Biden estuvo en Camp David el domingo para pasar tiempo con su familia, ampliamente visto como las únicas personas que podrían convencer al presidente de renunciar.

Al preguntársele por NBC News sobre el pánico en el partido demócrata, el senador Raphael Warnock dijo que “si no estuvieran un poco ansiosos, no serían demócratas”, agregando que “los malos debates suceden”.

