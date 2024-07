Demócratas en la manifestación de Biden abiertos al cambio.

Hace 6 horas por Mike Wendling, BBC News, Madison, Wisconsin. Los votantes demócratas opinan sobre la capacidad de Biden para postularse a un cargo. Los cientos de devotos demócratas que acudieron a ver a Joe Biden en Wisconsin el viernes no necesitaron mucha persuasión. El presidente de los Estados Unidos recibió una respuesta entusiasta a sus comentarios pronunciados en voz alta en el mitin de Madison, especialmente cuando atacó a su rival republicano Donald Trump. Pero, a medida que algunos de los principales donantes y legisladores demócratas piden al Sr. Biden que abandone la carrera presidencial, incluso algunos de sus seguidores más acérrimos aquí en Madison mantienen la mente abierta sobre si podría ser reemplazado, y qué podría venir después. “Está bien cambiar de opinión”, dijo Catherine Emmanuelle, 44 años, quien se detuvo y consideró cuidadosamente sus pensamientos antes de esbozar su opinión. Enfatizó que estaba impresionada con el discurso de 17 minutos del Sr. Biden, al que llamó un “test presidencial”. “Pero si algo sucede en tres días, una semana o tres semanas, no deberíamos tener miedo de tener una conversación sobre el cambio”, le dijo a BBC News. Catherine Emmanuelle se mostró satisfecha con el desempeño del presidente, pero dijo que no tenía miedo de tener una conversación difícil sobre el futuro de su candidatura. El Sr. Biden está bajo una enorme presión después de un desastroso desempeño en el debate la semana pasada, marcado por una voz ronca y varios momentos en los que perdió el hilo de sus pensamientos. El presidente, de 81 años, enfrenta una oleada de dudas sobre su agudeza mental y su capacidad para vencer a Trump, de 78 años, en la elección de noviembre. El mitin del viernes, celebrado en esta ciudad fiablemente demócrata en un estado oscilante crítico, fue una indicación del apoyo que el Sr. Biden todavía tiene en muchas partes del país. Pero la multitud ruidosa, que esperó a través de varios oradores iniciales y un retraso de una hora desde la hora de inicio prevista, también estaba impregnada de una ansiedad de baja intensidad. “Estoy preocupado por su capacidad para vencer a Trump”, dijo Thomas Leffler, un investigador de salud de 33 años. “A medida que envejece, creo que será cada vez más un problema. Pero votaré por el partido azul sin importar qué”, dijo, haciendo referencia al color característico del Partido Demócrata. Thomas Leffler estaba en una multitud de varios cientos que salieron a ver al presidente Biden. El Sr. Leffler sugirió que elegir un nuevo candidato podría tener beneficios inesperados. “Si pasas por algún tipo de proceso abierto, puedes re-energizar a las personas y mostrar que hay un proceso mejor que el que tienen los republicanos, que básicamente es simplemente inclinarse ante Donald Trump”, dijo. A principios de este año, tanto el presidente como Trump aseguraron los delegados necesarios para ser los candidatos presuntivos de sus respectivos partidos. El candidato demócrata será elegido oficialmente en la Convención Nacional Demócrata en Chicago del 19 al 22 de agosto. El viernes, el Sr. Biden fue desafiante sobre su permanencia en la carrera, diciéndole a la multitud: “Estoy postulándome y voy a ganar nuevamente”. Algunos de los mayores aplausos el viernes vinieron cuando el presidente fue directamente contra su predecesor. “Trump no es solo un criminal condenado”, dijo. “Es una ola de crímenes en una sola persona”. La perspectiva de una segunda administración de Trump fue un factor animador para muchos que acudieron al mitin. “Durante el debate, contó una serie de mentiras”, dijo Greg Hovel, 67 años. “¿Cómo es eso peor que lo que hizo Biden?” Greg Hovel dijo que creía que el país estaba en un “gran lugar” y que el Sr. Biden no recibía suficiente crédito por sus políticas económicas y de recuperación de la pandemia. “En este punto, en las próximas seis semanas, el Partido Demócrata tendrá que decidir” si retiene al Sr. Biden como su candidato o elige a alguien nuevo”, dijo. Pero el desempeño del presidente el viernes consolidó aún más algo en lo que creía firmemente, incluso antes del discurso. “Creo que Biden puede ganar”, dijo. Con informes adicionales de Jonathan Csapo. Más sobre la elección.