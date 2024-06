Demócratas de California acuerdan retrasar el aumento del salario mínimo para los trabajadores de la salud.

“

Los demócratas en California han acordado retrasar un aumento del salario mínimo para unos 426,000 trabajadores de la salud para ayudar a equilibrar el presupuesto del estado.

El acuerdo entre el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos es parte de un plan más amplio para cerrar un déficit estimado de $46.8 mil millones, el segundo año consecutivo en el que el estado más poblado del país ha tenido un déficit de miles de millones de dólares. Los trabajadores de la salud debían recibir un aumento el 1 de julio, como parte de un plan para aumentar gradualmente su salario a $25 por hora en la próxima década. Ahora, si es aprobado por la Legislatura la próxima semana, podrían recibir ese aumento el 15 de octubre, pero solo si los ingresos de California entre julio y septiembre son al menos un 3% más altos de lo que han estimado los funcionarios.

Si eso no ocurre, el aumento no empezará hasta el 1 de enero como muy tarde. El retraso preserva una victoria muy peleada para uno de los sindicatos laborales más grandes del estado, y uno de los mayores donantes de campañas de los demócratas. Dave Regan, presidente de la Unión de Trabajadores de la Salud del Oeste de SEIU, dijo que los trabajadores están decepcionados de que no reciban aumentos este verano.

“Pero también reconocemos y apreciamos que los líderes legislativos y el gobernador nos escucharon mientras nos movilizábamos y hablábamos alto este año para insistir en que, a pesar de un déficit presupuestario histórico, la crisis de atención al paciente y la fuerza laboral de la salud en California deben abordarse”, dijo en un comunicado.

El salario mínimo para la mayoría de las personas en California es de $16 por hora, que ya está entre los más altos de la nación. El salario mínimo para la mayoría de los trabajadores de comida rápida en el estado es de $20 por hora, un aumento que comenzó en abril y ha tenido efectos en todo el estado.

Pero aumentar los salarios de los trabajadores de la salud es más complicado debido al impacto presupuestario. California emplea a algunos trabajadores de la salud, y también paga beneficios médicos a través del programa de Medicaid del estado.

La administración Newsom había dicho previamente que el aumento del salario mínimo costaría al estado alrededor de $2 mil millones. Pero si se retrasa hasta enero, costará al fondo general alrededor de $600 millones, una cifra que aumentaría anualmente para reflejar los aumentos programados hasta que alcance los $25 por hora para la mayoría de los trabajadores de la salud.

Los ingresos de California, aunque han disminuido en gran parte de los dos últimos años, han repuntado recientemente.

“Estamos seguros de que el aumento inicial para los trabajadores que aún no lo han recibido ocurrirá en otoño”, dijo Regan.

En total, el acuerdo presupuestario aprobaría $297.9 mil millones en gastos durante el próximo año fiscal que comienza el 1 de julio. Newsom y los líderes legislativos acordaron $16 mil millones en recortes, incluidos $110 millones a un programa que ayuda a los estudiantes de familias de clase media a pagar la universidad y $1.1 mil millones en varios programas de vivienda asequible.

Pero Newsom y los legisladores acordaron abandonar algunos recortes propuestos anteriormente, incluido uno que habría dejado de pagar a las personas para cuidar a algunos inmigrantes discapacitados de bajos ingresos que están en Medicaid.

Los legisladores acordaron prestar $400 millones a la compañía de servicios públicos Pacific Gas & Electric para ayudar a extender la vida de la única planta de energía nuclear restante en el estado; dinero que algunos legisladores habían rechazado porque temían que nunca se devolviera.

Y Newsom acordó aumentar cuánto paga el programa Medicaid del estado a los médicos por tratar a los pacientes, aunque la cantidad es mucho menor de lo que acordó gastar anteriormente. Mientras tanto, los médicos han calificado una medida para la votación de noviembre que obligaría al estado a pagarles más por tratar a los pacientes de Medicaid.

Además de un recorte de casi el 8% en general para las agencias estatales, el acuerdo incluye un recorte adicional de $350 millones para las prisiones estatales. También incluye un impuesto temporal, que comenzará este año y se extenderá hasta 2026, sobre las empresas con más de $1 millón en ingresos gravables.

“Este acuerdo establece al estado en un camino hacia la estabilidad fiscal a largo plazo, abordando el déficit actual y fortaleciendo la capacidad de recuperación del presupuesto a largo plazo”, dijo Newsom.

Es probable que los legisladores voten sobre el presupuesto la próxima semana. Los republicanos, que no tienen suficientes escaños para influir en la legislación, dicen que los excluyeron de las negociaciones.

El presidente pro tempore del Senado, Mike McGuire, dijo que ha sido un “duro año presupuestario” pero los funcionarios electos pudieron “reducir el déficit, proteger nuestro progreso y mantener reservas responsables”.

El presidente de la Asamblea Democrática, Robert Rivas, dijo que la Asamblea “luchó duro para proteger los servicios públicos que más importan a los californianos”.

