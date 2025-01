Demócrata es criticado por ‘mentiras’ de que el nominado de sec defensa de Trump Pete Hegseth lideraría invasión de Groenlandia

El senador demócrata Mazie Hirono encendió un frenesí en internet el martes con su interrogatorio al nominado para secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante el cual el hawaiano presionó al futuro jefe del Pentágono sobre acusaciones de mala conducta y si apoyaría una invasión de Groenlandia. Hirono, de 77 años, una figura regular de burla entre los republicanos y conservadores, le preguntó a Hegseth en un momento: “En junio de 2020, el entonces presidente Trump ordenó al ex secretario de Defensa Mark Esper que disparara a los manifestantes en las piernas en el centro de DC, una orden que el secretario Esper se negó a cumplir. ¿Cumpliría usted con una orden así?” “Senador”, respondió el Hegseth de 44 años, “Estaba en la unidad de la Guardia Nacional de Washington DC que estaba en Lafayette Square. Vi a 50 agentes del Servicio Secreto resultar heridos por los alborotadores.” “Eso me suena”, concluyó Hirono, “que cumpliría con tal orden, que dispararía a los manifestantes en la pierna.” Luego, la senadora le preguntó a Hegseth si cumpliría una orden del presidente electo Donald Trump de usar la fuerza militar para anexar Groenlandia o la Zona del Canal de Panamá. Sen. Mazie Hirono corrió por el tema con Pete Hegseth sobre las acusaciones que ha enfrentado con respecto a su supuesto uso de alcohol y acusaciones de mala conducta sexual. AP “Senador, una de las cosas en que el presidente Trump es tan bueno es en no revelar nunca estratégicamente su juego”, respondió el nominado. “Y así, nunca en este foro público daría una forma u otra qué órdenes me da el presidente en cualquier contexto “. “Me suena”, dijo Hirono, “que usted estaría dispuesto a considerar cumplir con tal orden para básicamente invadir Groenlandia y tomar el Canal de Panamá”. “Dolorosamente estúpido,” escribió el usuario Johnny MAGA en X al describir el intercambio. Pete Hegseth había respondido duro de los demócratas en el Comité de Servicios Armados del Senado el martes. “Mazie Hirono afirma que Trump usará al ejército para conquistar Groenlandia y el Canal de Panamá… La audiencia con Pete Hegseth ha saltado oficialmente al tiburón”, dijo el comediante Tim Young en X. “La senadora Masie [sic] Hirono está básicamente afirmando que Hegseth no solo dispararía a los manifestantes en la pierna, sino que también invadiría Groenlandia y Panamá. Wow,” reprendió el editor de Townhall.com Jeff Charles. “Mazie Hirono acaba de preguntarle seriamente a Pete Hegseth si invadiría Groenlandia. Esto es cómico,” comentó el usuario Kenny Webster en X. Más tarde, Hirono se involucró en un interrogatorio rapidísimo de Hegseth sobre acusaciones provenientes de forma anónima de que bebió en exceso y participó en mala conducta sexual. “Es divertido escuchar a Mazie Hirono cuestionar a Pete Hegseth sobre su consumo de alcohol cuando suena como tu abuela después de haber tomado demasiadas copas de jerez en Nochebuena,” escribió el comunicador de medios conservador Ian Haworth en X. “¿Qué será lo próximo? ¿Nancy Pelosi interrogando a Kristi Noem sobre el uso excesivo de Botox?” “Hirono actuaba como juez, jurado y verdugo basada en mentiras y estupidez,” añadió la Representante Nancy Mace (R-SC) en X con respecto al enfrentamiento. El senador de Hawai enfrentó críticas en línea por sus preguntas al designado secretario de Defensa. AP A medida que avanzaba la audiencia, los conservadores acusaban a los demócratas de enfocarse en la vida personal de Hegseth y “hacer alarde” en temas en lugar de hacer preguntas sustanciales sobre cuestiones clave que enfrenta el ejército. “Encuentro desconcertante esta fanfarria de los senadores demócratas sobre la confirmación de Hegseth. No hemos ganado una guerra en tres décadas y tenemos un gran desafío de reclutamiento,” musitó el vicepresidente electo JD Vance en X. “¡Hegseth sin duda NO es más de lo mismo, y eso es bueno!” “Los republicanos hicieron preguntas valiosas y cubrieron temas importantes. Los demócratas solo lo hicieron aproximadamente el 10% del tiempo. La mayor parte de las obstrucciones de los demócratas fueron incoherentes y no relacionadas con el trabajo como secretario de defensa,” comentó Eric Daugherty de la Voz de Florida. A pesar del drama, se cree que Hegseth tiene los votos para ser confirmado por el Senado completo en las próximas semanas.