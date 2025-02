Demandas estrictas de Estados Unidos en el acuerdo revisado para los minerales de Ucrania.

Ucrania el sábado estaba considerando seriamente una propuesta revisada estadounidense para sus vastos recursos naturales que contiene prácticamente las mismas disposiciones que Kyiv rechazó previamente como demasiado gravosas, según un documento preliminar de la nueva propuesta. Algunos de los términos parecen incluso más duros que en un borrador anterior. El acuerdo propuesto cambiaría significativamente hacia un enfoque mercantil la alianza de tres años de Estados Unidos con Ucrania en la mayor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El conflicto hasta la fecha ha sido visto en gran medida como una lucha para proteger a Ucrania y al continente europeo de una amenaza autoritaria de Rusia. Los términos de la nueva propuesta, con fecha del 21 de febrero y revisada por The New York Times, exigen que Ucrania ceda a Estados Unidos la mitad de sus ingresos provenientes de recursos naturales, incluidos minerales, gas y petróleo, así como ganancias de puertos y otras infraestructuras. Una demanda similar se hizo en una versión anterior del acuerdo, con fecha del 14 de febrero y revisada por The Times. Ucrania había estado contemplando la posibilidad de una asociación con Estados Unidos sobre sus valiosos recursos naturales como una forma de persuadir al Sr. Trump de proporcionar apoyo adicional para su esfuerzo de guerra. El presidente Volodymyr Zelensky también había estado buscando garantías de seguridad para Ucrania, una condición que estaba ausente en el primer acuerdo presentado la semana pasada, lo que provocó que él rechazara firmar el acuerdo.