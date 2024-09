Demandas de la FTC contra CVS, Cigna y UnitedHealth por los precios de la insulina.

“

La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos demandó a las unidades de CVS Health Corp., Cigna Group y UnitedHealth Group Inc. el viernes, acusando a los intermediarios de medicamentos de participar en programas ilegales de descuentos que aumentaron el precio de la insulina.

La agencia dijo que presentó una queja en su corte administrativo alegando que Caremark de CVS, Express Scripts de Cigna y Optum Rx de UnitedHealth aceptaron dinero de los fabricantes de medicamentos a cambio de mantener la insulina de menor costo fuera de sus listas de medicamentos aprobados. También se nombraron a las organizaciones de compras grupales afiliadas de las compañías, establecidas en los últimos años para negociar pagos de descuento con los fabricantes de medicamentos.

La acción de cumplimiento es parte de un conflicto creciente entre la FTC y los tres administradores de beneficios farmacéuticos que juntos controlan alrededor del 80% de las recetas llenadas en los EE. UU. Dado que las empresas se han fusionado con conglomerados de salud más grandes que también poseen aseguradoras, farmacias y clínicas médicas, han enfrentado una presión intensa en Washington.

Los guardianes de los medicamentos favorecieron versiones de insulina con precios iniciales más altos y pagos de rebajas más grandes de las compañías farmacéuticas, lo que trasladó más costos a los pacientes, alegó la FTC. Los administradores de beneficios farmacéuticos recaudaron miles de millones en rebajas y tarifas a medida que el precio de lista de una insulina común, Humalog, subió un 1.200% entre 1999 y 2017, dijo la agencia.

No proporcionó de inmediato su presentación, pero la describió en materiales compartidos con los periodistas. La queja administrativa inicia un proceso en el que las acusaciones serán juzgadas en una audiencia formal ante un juez de derecho administrativo, dijo la agencia.

Las acciones de las empresas matrices de los grandes administradores de beneficios farmacéuticos bajaron con la noticia, con CVS cayendo 1.8% a las 12:58 pm. Cigna y UnitedHealth cayeron menos del 1%.

Un funcionario de la FTC dijo que el caso sostiene que las prácticas de descuento de los administradores de beneficios farmacéuticos constituyen métodos de competencia desleal. El funcionario, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto, dijo que la agencia espera que la acción de cumplimiento conduzca a precios de lista más bajos no solo para la insulina, sino también para otros medicamentos.

Reducción de costos

Los administradores de beneficios de farmacia defendieron sus programas, diciendo que protegen a los estadounidenses de los crecientes costos de medicamentos. Si la demanda tiene éxito, podría aumentar aún más los precios, dijo la Directora Legal de Cigna, Andrea Nelson, en un comunicado por correo electrónico.

La demanda “continúa un patrón preocupante por parte de la FTC de ataques infundados e ideológicamente impulsados contra los administradores de beneficios de farmacia”, dijo Nelson. La empresa tiene la intención de “proteger nuestra capacidad de reducir los costos de medicamentos” para sus clientes y miembros, dijo.

CVS dijo que sus miembros ya pagan menos de $25 por insulina en promedio. La empresa culpó a los fabricantes de medicamentos por el aumento de precios y dijo que negoció descuentos para reducir los costos para los miembros.

“Cualquier acción que limite el uso de estas herramientas de negociación de los AFB recompensaría a la industria farmacéutica y devolvería al mercado a un estado roto”, dijo el portavoz David Whitrap en un correo electrónico.

La demanda “demuestra un profundo malentendido de cómo funciona la fijación de precios de los medicamentos”, dijo Elizabeth Hoff, portavoz de Optum Rx de UnitedHealth, en un correo electrónico. Los costos de insulina para sus miembros son inferiores a $18 al mes en promedio gracias a sus negociaciones con los fabricantes de medicamentos, dijo.

Claridad necesaria

Los legisladores de ambos partidos han cuestionado enérgicamente las prácticas de los AFB y han pedido nuevas leyes para forzar una mayor transparencia, políticas que podrían ser sometidas a votación en la sesión postelectoral después de las elecciones presidenciales en los EE. UU. La FTC bajo la presidencia de Lina Khan ha pasado años investigando la industria y en un informe de julio acusó a los grandes AFB de aumentar los costos de las recetas y favorecer a sus propias farmacias.

Los administradores de beneficios de farmacia sostienen que el informe de julio de la FTC seleccionó ejemplos en lugar de examinar todos los datos.

Cigna calificó el informe de “difamatorio” en una demanda contra la FTC esta semana y publicó un anuncio a toda página en el Wall Street Journal como parte de una campaña para refutarlo. Los grupos de beneficios farmacéuticos mantienen que casi todas las rebajas de los fabricantes de medicamentos se pasan a los clientes, quienes pueden usarlas para compensar otros costos de atención médica.

Tres de los cinco comisionados de la FTC votaron a favor de presentar la queja administrativa, mientras que dos se abstuvieron.

Caremark, Express Scripts y Optum Rx son los tres mayores administradores de beneficios farmacéuticos. Las empresas negocian con los fabricantes de medicamentos y administran planes de recetas para empleadores y aseguradoras de salud, influenciando qué medicamentos están disponibles a qué precio para decenas de millones de estadounidenses.

Ante la creciente escrutinio en Washington, los AFB han lanzado una campaña para hacer frente a las críticas. Contrataron una firma externa que reunió los datos de las empresas y produjo un informe que refuta los argumentos de que la industria aumenta los costos.

Dominio de la insulina

El mercado de la insulina está dominado por tres fabricantes: Eli Lilly & Co., Sanofi SA y Novo Nordisk A/S. Aunque la FTC no tomó medidas contra esas empresas hoy, dijo que deberían estar “alerta” y podrían enfrentar futuras acciones de cumplimiento.

Desde que Lilly desarrolló la primera insulina comercial hace un siglo, se ha convertido en uno de los medicamentos más buscados del mundo, ayudando a los diabéticos a controlar el azúcar en sangre cuando sus cuerpos no producen suficiente hormona o son resistentes a ella. El gasto de Medicare de EE. UU. en insulina superó los $13 mil millones en 2017, más de ocho veces más que una década antes.

El año pasado, Lilly y Sanofi se comprometieron a limitar los costos de los pacientes para algunos productos de insulina a $35 al mes, siguiendo el llamado del presidente de EE. UU., Joe Biden, para un techo nacional. Novo también redujo los precios de lista de su insulina más utilizada. Para los pacientes con planes de medicamentos recetados de Medicare, los costos de bolsillo para la insulina ahora están limitados a $35 al mes bajo la Ley de Reducción de la Inflación.

Un representante de Lilly dijo que la empresa ha reducido los precios de la insulina desde 2017, y que la queja de la FTC se centra en aspectos de la atención médica en los que la empresa ha buscado reformas desde hace mucho tiempo.

