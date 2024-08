Demandas de inteligencia artificial de sellos discográficos crean un nuevo rompecabezas de derechos de autor para los tribunales de EE. UU. Por Reuters.

Por Blake Brittain (Reuters) – La canción más popular de la música country de Tift Merritt en Spotify, “Traveling Alone”, es una balada con letras que evocan la soledad y la carretera abierta. Desafiado por Reuters a hacer “una canción de Americana al estilo de Tift Merritt”, el sitio web de música artificial Udio generó al instante “Holy Grounds”, una balada con letras sobre “conducir por viejos caminos secundarios” mientras “observa cómo los campos y los cielos cambian y se mecen”. Merritt, una cantante y compositora nominada al Grammy, le dijo a Reuters que la “imitación” creada por Udio “no encaja en ningún álbum mío”. “Esto es una gran demostración de hasta qué punto esta tecnología no es en absoluto transformadora”, dijo Merritt. “Está robando”. Merritt, que es defensora de los derechos de los artistas desde hace mucho tiempo, no es la única música que está dando la voz de alarma. En abril, se unió a Billie Eilish, Nicki Minaj, Stevie Wonder y docenas de otros artistas en una carta abierta advirtiendo que la música generada por IA entrenada con sus grabaciones podría “sabotear la creatividad” y marginar a los artistas humanos. Las grandes discográficas también están preocupadas. Sony Music, Universal Music Group y Warner Music demandaron a Udio y a otra empresa de IA musical llamada Suno en junio, marcando la entrada de la industria musical en batallas por derechos de autor de alto riesgo sobre contenido generado por IA que apenas empiezan a abrirse camino en los tribunales. Suno y Udio señalaron declaraciones pasadas en defensa de su tecnología cuando se les pidió un comentario para este artículo. Presentaron sus respuestas iniciales en el tribunal el jueves, negando cualquier violación de derechos de autor y argumentando que las demandas eran intentos de sofocar a competidores más pequeños. Compararon las protestas de las discográficas con preocupaciones pasadas de la industria sobre sintetizadores, cajas de ritmos y otras innovaciones que reemplazan a los músicos humanos. Las empresas, que han atraído financiación de capital riesgo, han dicho que prohíben a los usuarios crear canciones que imiten explícitamente a los artistas principales. Pero las nuevas demandas dicen que Suno y Udio pueden ser instruidos para reproducir elementos de canciones de Mariah Carey, James Brown y otros, y para imitar las voces de artistas como ABBA y Bruce Springsteen, mostrando que usaron incorrectamente el catálogo de grabaciones con derechos de autor de las discográficas para entrenar sus sistemas. Mitch Glazier, CEO del grupo comercial de la industria musical Recording Industry Association of America (RIAA), dijo que las demandas “documentan la copia descarada de tesoros de grabaciones para inundar el mercado con imitaciones baratas y drenar oyentes e ingresos de artistas y compositores humanos reales”. “La IA tiene un gran potencial, pero solo si se construye sobre una base sólida, responsable y con licencia”, dijo Glazier. Preguntado por comentarios sobre los casos, Warner Music remitió a Reuters a la RIAA. Sony y UMG no respondieron. Las demandas de las discográficas hacen eco de acusaciones de novelistas, medios de comunicación, editoriales musicales y otros en demandas de derechos de autor de alto perfil sobre chatbots como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic que utilizan IA generativa para crear texto. Esas demandas aún están pendientes y en sus primeras etapas. Ambos conjuntos de casos plantean preguntas novedosas para los tribunales, incluida si la ley debería hacer excepciones para el uso de material con derechos de autor por parte de la IA para crear algo nuevo. Los casos de derechos de autor de las discográficas, que podrían tardar años en resolverse, también plantean cuestiones únicas en su materia: la música. La interacción de la melodía, la armonía, el ritmo y otros elementos puede hacer más difícil determinar cuándo partes de una canción con derechos de autor han sido infringidas en comparación con obras como textos escritos, dijo Brian McBrearty, un musicólogo especializado en análisis de derechos de autor. “La música tiene más factores que solo el flujo de palabras”, dijo McBrearty. “Tiene tono, ritmo y contexto armónico. Es una mezcla más rica de diferentes elementos que la hacen un poco menos directa”. Algunas reclamaciones en los casos de derechos de autor de la IA podrían depender de comparaciones entre la salida de un sistema de IA y el material presuntamente utilizado incorrectamente para entrenarlo, requiriendo el tipo de análisis que ha desafiado a jueces y jurados en casos sobre música. En una decisión de 2018 que un juez disidente llamó “un precedente peligroso”, Robin Thicke y Pharrell Williams perdieron un caso presentado por el patrimonio de Marvin Gaye sobre la similitud de su éxito “Blurred Lines” con “Got to Give It Up” de Gaye. Pero artistas como Katy Perry y Ed Sheeran han logrado defenderse con éxito de quejas similares sobre sus propias canciones. Suno y Udio argumentaron en presentaciones judiciales muy similares que sus producciones no infringen derechos de autor y dijeron que la ley de derechos de autor de Estados Unidos protege las grabaciones de sonido que “imitan o simulan” otras grabaciones musicales. “Los derechos de autor de la música siempre han sido un universo complicado”, dijo Julie Albert, socia de propiedad intelectual en el bufete de abogados Baker Botts en Nueva York que está siguiendo los nuevos casos. Y aún sin esa complicación, Albert dijo que la rápida evolución de la tecnología de IA está creando nueva incertidumbre en todos los niveles de la ley de derechos de autor. ¿DE QUIÉN ES EL USO LEGÍTIMO? Las complejidades de la música pueden ser menos importantes al final si, como muchos esperan, los casos de IA se reducen a una defensa de “uso justo” contra reclamaciones de infracción, otra área de la ley de derechos de autor de Estados Unidos llena de preguntas abiertas. El uso justo promueve la libertad de expresión al permitir el uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor en ciertas circunstancias, con los tribunales a menudo centrándose en si el nuevo uso transforma las obras originales. Los demandados en casos de derechos de autor de la IA han argumentado que sus productos hacen un uso justo de las creaciones humanas y que cualquier fallo judicial en sentido contrario sería desastroso para la potencialmente multimillonaria industria de la IA. Suno y Udio dijeron en sus respuestas a las demandas de las discográficas el jueves que su uso de grabaciones existentes para ayudar a las personas a crear nuevas canciones “es un uso justo quintesencial”. El uso justo podría hacer o deshacer los casos, dijeron expertos legales, pero ningún tribunal ha dictado sobre el tema en el contexto de la IA. AlberT dijo que las empresas de IA para generación de música podrían tener más dificultades para demostrar un uso justo en comparación con los fabricantes de chatbots, que pueden resumir y sintetizar texto de manera que los tribunales pueden considerar más transformadora. Imagina un estudiante que utiliza IA para generar un informe sobre la Guerra Civil de los Estados Unidos que incorpora texto de una novela sobre el tema, en comparación con alguien que le pide a la IA que cree nueva música basada en música existente. El ejemplo del estudiante “ciertamente se siente como un propósito diferente al de conectarse a una herramienta de generación de música y decir ‘oye, me gustaría hacer una canción que suene como un artista del top 10′”, dijo Albert. “El propósito es bastante similar al que el artista habría tenido en primer lugar”. Una decisión de la Corte Suprema sobre el uso justo el año pasado podría tener un impacto desproporcionado en los casos de música porque se enfocó en gran medida en si un nuevo uso tiene el mismo propósito comercial que la obra original. Este argumento es una parte clave de las quejas de Suno y Udio, que dijeron que las empresas utilizan la música de las discográficas “con el propósito último de atraer a los oyentes, fanáticos y posibles licenciatarios de las grabaciones de sonido [que] copiaron”. Merritt dijo que le preocupa que las empresas de tecnología puedan intentar utilizar la IA para reemplazar a artistas como ella. Si las canciones de los músicos pueden extraerse de forma gratuita y utilizarse para imitarlos, dijo, la economía es sencilla. “Los robots y la IA no reciben regalías”, dijo.