Demandas contra Crest y Colgate apuntan al fluoruro en la pasta de dientes y enjuague bucal para niños, según Reuters.

Por Jonathan Stempel

(Reuters) – Procter & Gamble (NYSE:) y Colgate-Palmolive (NYSE:) se encuentran entre los demandados en seis nuevas demandas que apuntan a la venta de pasta de dientes y enjuague bucal para niños pequeños porque los productos contienen flúor, lo cual puede ser perjudicial si se ingiere.

Los padres presentaron quejas el lunes en juzgados federales de Illinois y California sobre productos como la pasta de dientes Kid’s Crest de Procter & Gamble y varios productos vendidos bajo las marcas de Colgate, Tom’s of Maine y Hello.

Otros productos cuestionados incluyen el enjuague anticaries Firefly de Perrigo y el enjuague ACT Kids de Sanofi (NASDAQ:).

Las demandas colectivas propuestas citan advertencias de los reguladores de salud de Estados Unidos de que las pastas y enjuagues dentales a base de flúor no deben ser utilizados por niños menores de 2 y 6 años, respectivamente, y que las pastas de dientes deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 6 años.

También señalan que los productos se comercializan como “parecidos a caramelos” con colores brillantes, imágenes de dibujos animados y sabores como Uva Fabulosa y Fresa Divertida. El color de un producto Kid’s Crest se muestra cambiando de azul a rosa mientras los niños se cepillan.

El flúor ayuda a prevenir las caries cuando se aplica tópicamente en los dientes, pero cuando se ingiere puede representar riesgos “significativos” e incluso causar la muerte de niños pequeños, según las demandas.

Procter & Gamble, Colgate, Perrigo y Sanofi no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Las demandas, que buscan diversas restituciones incluyendo daños compensatorios y punitivos, alegan violaciones a varias leyes de protección al consumidor.

Los abogados de Siri & Glimstad, que representan a los padres, no estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios el martes.

La relación entre el flúor y la salud humana ha sido objeto de debate durante mucho tiempo.

Un estudio publicado en la revista JAMA Pediatrics la semana pasada relacionó exposiciones más altas al flúor en los niños con puntajes más bajos de coeficiente intelectual.

Robert F. Kennedy Jr, quien es el elegido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para convertirse en secretario de salud y servicios humanos, ha cuestionado la seguridad y el uso del flúor en los sistemas públicos de agua.

Los casos de Illinois son Gibson et al v Perrigo Co (NYSE:), Gurrola et al v Procter & Gamble Co, Harden et al v Colgate-Palmolive Co, y Gurrola et al v Chattem Inc, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de Illinois, Números 25-00348, 25-00358, 25-00362 y 25-00366.

Los casos de California son Verbish et al v Colgate-Palmolive Co, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, Número 25-00426; y Miller et al v Hello Products LLC, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de California, Número 25-00071.