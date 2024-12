Demandan a Jay-Z y Diddy por presuntamente violar a una niña de 13 años

La demanda fue originalmente presentada en octubre, y fue reingresada el domingo para incluir al Sr. Carter como demandado.

La BBC ha contactado al abogado del Sr. Carter, Alex Spiro, y a su publicista para obtener comentarios.

La acción legal fue presentada bajo la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Motivada por Género de Nueva York, por un abogado con sede en Texas, Tony Buzbee.

El Sr. Buzbee ha presentado varias demandas en los últimos meses acusando al Sr. Combs de agresión y violación. El artista de hip-hop está programado para enfrentar un juicio penal el 5 de mayo.

El Sr. Carter dijo en un comunicado publicado en las redes sociales: “Mi abogado recibió un intento de extorsión, llamado carta de demanda, de un ‘abogado’ llamado Tony Buzbee.

“Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer arreglar.

“¡No señor, tuvo el efecto contrario! ¡Me hizo querer exponerte como el fraude que eres de una manera MUY pública. ¡Así que no, no te daré NI UN CENTAVO!”

Un comunicado del equipo legal del Sr. Combs dijo que esta demanda modificada era la última de una serie de “escandalosas maniobras publicitarias, diseñadas para extraer pagos de celebridades que temen que se difundan mentiras sobre ellos, así como se han difundido mentiras sobre el Sr. Combs”.

El comunicado dijo que el proceso judicial demostraría que el Sr. Combs es inocente de todas las acusaciones en su contra. Enfrenta otras 30 demandas.

La demandante en la presentación legal del domingo, identificada solo como “Jane Doe”, dijo que en 2000, cuando tenía 13 años, una amiga la dejó en los VMAs en Radio City Music Hall en Manhattan.

Se acercó a los conductores de limusinas afuera del lugar para tratar de acceder al show, según la acción legal.

Un conductor le dijo que estaba empleado por el Sr. Combs y que ella “encajaba en lo que Diddy estaba buscando”, dice la demanda.

Más tarde esa noche, el chofer la llevó a una fiesta en una casa blanca, según la acción legal.