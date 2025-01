Demanda por fraude de valores presentada contra Marqeta (MQ) por Investing.com

“

Philadelphia, Pensilvania–(Newsfile Corp. – 24 de enero de 2025) – Berger Montague PC asesora a los inversores de que se ha presentado una demanda colectiva de valores contra Marqeta, Inc. (NASDAQ:) (“Marqeta” o la “Compañía”) (NASDAQ: MQ) en nombre de los compradores de valores de Marqeta entre el 7 de mayo de 2024 y el 4 de noviembre de 2024, inclusive (el “Período de Clase”).

Plazo para los inversores: Los inversores que compraron o adquirieron valores de MARQETA durante el Período de Clase pueden, a más tardar el 7 de febrero de 2025, buscar ser designados como representantes del demandante principal de la clase.

Con sede en Oakland, CA, Marqeta opera una plataforma basada en la nube que permite a las empresas emitir y gestionar sus propias tarjetas de pago.

Según la demanda, durante el Período de Clase, Marqeta y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas y/o engañosas y/o al no divulgar que: (1) Marqeta subestimó los desafíos regulatorios que afectaban su perspectiva comercial; y (2) como resultado, Marqeta tendría que rebajar sus previsiones para el cuarto trimestre de 2024.

El 4 de noviembre de 2024, la Compañía emitió un comunicado de prensa titulado “Marqeta informa los resultados financieros del tercer trimestre de 2024”. Además de informar sus resultados del tercer trimestre, Marqeta anunció una guía más baja para el cuarto trimestre que reflejaba “varios cambios que se hicieron evidentes durante los últimos meses con respecto al escrutinio intensificado del entorno bancario y los cambios específicos en los programas de clientes”.

Ante esta noticia, el precio de las acciones de Marqeta cayó $2.53 por acción, más del 42%, desde un cierre de $5.95 por acción el 4 de noviembre de 2024 hasta cerrar en $3.42 por acción el 5 de noviembre de 2024.

Para conocer sus derechos, HAGA CLIC AQUÍ o comuníquese con Berger Montague: Andrew Abramowitz en [email protected] o (215) 875-3015, o Peter Hamner en [email protected].

Un demandante principal es una parte representante que actúa en nombre de todos los miembros de la clase en la dirección de la litigación. El demandante principal suele ser el inversor o grupo de inversores que tiene el mayor interés financiero y que también son adecuados y típicos de la clase propuesta de inversores. El demandante principal elige al abogado que representará al demandante principal y a la clase, y estos abogados, si son aprobados por el tribunal, son abogados líderes o de la clase. Sin embargo, su capacidad para compartir en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de servir o no como demandante principal. No es necesario comunicarse con ningún abogado para participar o compartir en cualquier recuperación lograda en este caso. Cualquier miembro de la supuesta clase puede solicitar al Tribunal que actúe como demandante principal a través del abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y seguir siendo un miembro inactivo de la clase.

Berger Montague, con oficinas en Filadelfia, Minneapolis, Delaware, Washington, D.C., San Diego, San Francisco y Chicago, ha sido un pionero en la litigación de demandas colectivas de valores desde su fundación en 1970. Berger Montague ha representado a inversores individuales e institucionales durante más de cinco décadas y actúa como abogado principal en tribunales de todo Estados Unidos.

