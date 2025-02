Demanda acusa a Neil Gaiman de agresión sexual facilitada por su esposa.

Una mujer de Nueva Zelanda presentó una demanda el lunes contra Neil Gaiman, el autor británico más vendido, y su esposa separada, la músico y escritora Amanda Palmer, acusando al Sr. Gaiman de abuso sexual repetido y a la Sra. Palmer de “procurar y presentar” a la demandante y de planear dejarla “atrapada, vulnerable y sin dinero”.

Scarlett Pavlovich, que es de Nueva Zelanda pero ahora vive en Escocia, afirma en la demanda, presentada en un tribunal federal en Massachusetts, Nueva York y Wisconsin, que el Sr. Gaiman la violó y agredió repetidamente mientras trabajaba como niñera y cuidaba al hijo de la pareja.

Como resultado, la Sra. Pavlovich “sufrió un grave trastorno emocional, lesiones físicas y pérdidas económicas”, dijo la demanda. También afirmó que no se le pagaba adecuadamente por su trabajo para la pareja.

Muchos detalles inquietantes de las acusaciones contra el Sr. Gaiman salieron a la luz en un explosivo artículo de la revista New York el mes pasado, así como en un podcast el verano pasado, en el que la Sra. Pavlovich se identificó como acusadora del Sr. Gaiman. Cuatro mujeres más denunciaron los abusos del Sr. Gaiman en un podcast el verano pasado.

El Sr. Gaiman negó las acusaciones en un comunicado el mes pasado, diciendo: “Nunca he participado en actividad sexual no consensuada con nadie. Nunca.” Los representantes del Sr. Gaiman y la Sra. Palmer no respondieron a las solicitudes de comentarios el martes.

La Sra. Pavlovich conoció por primera vez a la Sra. Palmer en Nueva Zelanda en 2020, cuando la Sra. Pavlovich tenía 22 años y estaba sin hogar, a menudo durmiendo en la playa, según la demanda. Después de que la Sra. Pavlovich y la Sra. Palmer se hicieron conocidas, la Sra. Pavlovich comenzó a hacer recados para la Sra. Palmer y el Sr. Gaiman, a veces cuidando a su hijo.

La Sra. Pavlovich también estaba lidiando con problemas de salud mental y los había discutido con la Sra. Palmer, según la demanda.

La Sra. Palmer “era claramente consciente del peligro que representaba Gaiman”, dijo la demanda.

En febrero de 2022, dijo la demanda, la Sra. Palmer pidió a la Sra. Pavlovich que cuidara al niño durante el fin de semana, dividiendo el tiempo entre las casas separadas del Sr. Gaiman y la Sra. Palmer.

El 4 de febrero de 2022, la Sra. Pavlovich llegó a la casa del Sr. Gaiman por la tarde y cuidó al niño durante aproximadamente una hora antes de que el Sr. Gaiman llevara al niño a casa de un amigo, cambiando el curso de la noche, según la demanda. Después de cenar con la Sra. Pavlovich, el Sr. Gaiman la instó a bañarse mientras él hacía una llamada, dijo la demanda.

Pero el Sr. Gaiman, que tenía 61 años en ese momento, regresó al baño —sin previo aviso y desnudo— y agredió y violó a la Sra. Pavlovich, según la demanda. No hubo ninguna llamada de trabajo, dijo la demanda.

La Sra. Pavlovich se opuso y le dijo al Sr. Gaiman “no” mientras procedía a agredirla, dijo la demanda.

La Sra. Pavlovich presentó una denuncia acusando al Sr. Gaiman de la agresión, según la demanda. Dijo en un podcast el año pasado que la policía le dijo que no había suficientes pruebas para seguir adelante con el caso.

Después del fin de semana, la Sra. Palmer le ofreció a la Sra. Pavlovich un trabajo como niñera interna, con promesas de que se le pagarían y de que el Sr. Gaiman ayudaría a promover la carrera de escritura de la Sra. Pavlovich, según la demanda. La pareja no le pagó, y durante su empleo, el Sr. Gaiman continuó agrediéndola sexualmente, dijo la demanda.

“En efecto, era una rehén económica de Palmer y Gaiman”, dijo la demanda. La demanda también dijo que el Sr. Gaiman le dijo a la Sra. Pavlovich que lo llamara “amo” y que la llamaba frecuentemente su “esclava”.

La demanda también afirma que el Sr. Gaiman sabía que la Sra. Pavlovich no estaba consintiendo en sus encuentros sexuales y que durante una agresión, la Sra. Pavlovich “gritó ‘no puedo’ y ‘no’ al comienzo del encuentro”.