Delitos Rápidos en la Escuela Lambda

Dos días después del colapso de su empresa, Austen Allred escribió:

Ojalá la gente pudiera ver lo feo que es ser envidioso, y lo obvio que es para quienes te rodean cuando eso es lo que está ocurriendo.

No hay nada más feo que tratar de derribar a alguien porque logró lo que deseas tener.

Austen cofundó Lambda School, una de las startups educativas más grandes de todos los tiempos. Prometió enseñarte a programar en cuestión de meses, una afirmación común en 2017, un momento en que las academias de programación eran productos que se podían encontrar en cualquier centro comercial. Pero no obtienes $120 millones en financiamiento de los nombres más grandes del capital de riesgo construyendo una academia de programación mejor. Se enfrentó a la universidad.

Un perdedor con una historia tan fascinante como su empresa, Austen pasó de misionero mormón a desertor universitario, en un momento incluso sin hogar y viviendo en su Honda Civic, hasta convertirse en el fundador de la startup más candente en el valle.

Lo que diferenció a su academia de programación de las demás fueron los “Acuerdos de Participación en los Ingresos”. En lugar de pagar la matrícula por adelantado, los estudiantes acordaban pagar un porcentaje de los ingresos futuros. Si no conseguías un trabajo, no pagabas nada. Fue una idea tan inteligente que se convirtió en un éxito abrumador en Y Combinator, el mismo vivero tecnológico que dio origen a Stripe, AirBnb y numerosos otros unicornios.

Cuando Lambda School se lanzó en 2017, los críticos comparaban los ISA con la servidumbre por deudas, pero para 2019 era la niña dorada de Silicon Valley. Todos los días, Austen tuiteaba resultados impresionantes.

Estos resultados superaron a otras academias de programación, demostraron el poder de “la alineación de incentivos” y pertenecían a la portada de LambdaSchool.com.

Con estos resultados, Austen desafió a la universidad directamente.

Nombres prestigiosos en tecnología se convirtieron en animadores mientras veían cómo la empresa construía puentes para que los pobres y necesitados cruzaran hacia la tecnología. En Reddit, la más mínima crítica fue ahogada por multitudes de seguidores. En Silicon Valley, los emprendedores envidiaban el bombo, y “Lambda School para X” se convirtió en un meme.

Así como Amazon comenzó vendiendo libros para después crecer y convertirse en la tienda de todo, Lambda School se expandió más allá de la programación y hacia el diseño. En 2019, su primera clase de experiencia de usuario continuó sus legendarios resultados.

En una entrevista con Wired ese año, Austen dijo que su próximo objetivo era la enfermería. A puerta cerrada, negoció con los capitalistas de riesgo para valorar la empresa en $1 billón. Lambda School estaba lista para convertirse en el próximo unicornio.

Hubo solo un problema: el programa no funcionaba.

A principios de 2020, comunicaciones filtradas con inversores revelaron resultados desastrosos. La mayoría de los estudiantes no eran contratados. El poco dinero que la escuela ganaba provenía de volver a vender en silencio la deuda de los estudiantes a fondos de cobertura.

Resultó que los Acuerdos de Participación en los Ingresos estaban amañados. Cuando los graduados conseguían trabajos no relacionados con la programación, desde asistente legal hasta cartero, la empresa iba tras ellos de todos modos.

Tras las filtraciones, la compañía perdió el control de la narrativa y sus seguidores se volvieron en su contra, dándose cuenta de que Lambda School era solo otro Uber, una startup poco ética, insostenible y centrada en las ganancias que tomó un gambito para eludir la ley, esperando crecer lo suficiente como para no fallar antes de que la ley los alcance. Excepto que Uber era bueno siendo malo, y Lambda School combinó la mala praxis con la incompetencia, quemando hasta $11.8 millones por trimestre en un negocio que no funcionaba.

En menos de dos años, Lambda School pasó de ser la startup más candente de Silicon Valley a un verdadero paria, incapaz de recaudar dinero a medida que su cuenta bancaria se vaciaba. Mientras los ejecutivos huían y los inversores lo borraban de sus currículos, una serie de despidos redujo al personal de la escuela de cientos a docenas.

Con facturas legales cada vez mayores y una marca irremediable, la compañía se rebrandeó como “The Bloom Institute of Technology.” Los empleados descontentos filtraron la noticia unos días antes, privando a la empresa del poder de darle otro enfoque a su fracaso.

Las cosas empeoraron desde allí, y llegaremos a esto. Primero necesito abordar una pregunta común: ¿qué tengo que ver con todo eso? No tengo conexiones profesionales o personales con la empresa o el equipo. ¿Qué me impulsó a seguir esta historia durante los últimos cinco años?

En la superficie, esta es otra ventana a la burbuja tecnológica de los años 2010, un período en el que personas mediocres podían recaudar cantidades absurdas de dinero en medio de una cámara de eco de capital riesgo alimentada por tasas de interés bajas. Pero, ¿por qué esto es peor que Juicero, Clinkle o Humane? ¿Por qué esto llega al nivel de Theranos?

Estas historias se centran en sus villanos, cuya arrogancia y estupidez terminan en el merecido castigo. Theranos tenía a Elizabeth Holmes, Fyre Festival tenía a Bobby McFarlane, y Lambda School tiene a Austen Allred.

La biografía de Twitter de Austen dice: “Tuitearé como desee y sufriré las consecuencias”, y es cierto, ya que sus 40.000 tuits proporcionaron pruebas aplastantes en sus numerosas batallas legales. Cuando no está promocionando la empresa y atacando a los críticos, comparte su amor por el capitalismo, los mercados libres y su multimillonario favorito.

Así como Elizabeth Holmes imitaba a Steve Jobs, Austen se obsesiona con Elon Musk. En 2016, puso todos sus ahorros en acciones de Tesla. Cuando Lambda School recaudó su primera ronda de financiamiento, tuiteó “Financiamiento asegurado”, un gesto hacia el infame tweet de Elon. Austen interpretaba a Musk, pero carecía del poder para salirse con la suya en sus trucos.

Austen pensó que podía fingir hasta lograrlo. Mintió sobre los estudiantes que consiguieron empleo, sobre el éxito de la empresa e incluso sobre estar sin hogar.

El momento que define a Austen llegó el 27 de octubre de 2021. Una filtración catastrófica reveló que su empresa estaba en camino a la bancarrota, y una presentación de diapositivas confidencial demostró de una vez por todas que Austen había mentido sobre los números de empleo. Sin lugar a donde esconderse, finalmente era hora de admitirlo todo y disculparse. En lugar de eso, se refugió en el narcisismo, quemando cualquier puente a la redención.

Mientras su mente iba hacia su propia grandeza, la mía se volcó hacia sus víctimas. Comencé a tuitear sobre Lambda School en 2019 y cuanto más tuiteaba, más estudiantes compartían mensajes como este:

Hola Ben, solo quería agradecerte por tu esfuerzo en exponer a Lambda School. Fui estudiante allí y tuve una experiencia terrible. Abandoné el año pasado (todavía comprometido con los 30.000 de ISA) y desde entonces he evitado leer cualquier cosa relacionada con la escuela por mi salud mental. Es una pena que se salgan con la suya, especialmente cuando los estudiantes son en su mayoría personas en posición vulnerable o de minorías.

Lambda School apuntó a madres solteras, discapacitados, convictos reformados y personas con graves problemas médicos. Algunos perdieron decenas de miles de dólares, algunos perdieron años de sus vidas, en un programa deficiente y predatorio.

Cuando los estudiantes surgieron con problemas al personal, el personal culpó a las víctimas, haciéndoles creer con gaslighting, “Confía en el proceso”, o culpar todo al “síndrome del impostor”. A medida que la empresa se desmoronaba, los estudiantes molestos invadieron el subreddit oficial de /r/LambdaSchool con críticas. Cuando Austen eliminó publicaciones, los estudiantes crearon un Discord rebelde para discutir opciones legales. Austen intentó contener las cosas fingiendo ser un estudiante bajo una cuenta ficticia.

Sus esfuerzos por salvar su subreddit resultaron inútiles, y entonces lo configuró como privado. Esto es generalmente cómo la empresa trató a las víctimas. Al inscribirse, los estudiantes renuncian a muchos derechos para tomar medidas legales, aunque a la mayoría de los estudiantes les faltan los recursos para contratar abogados.

La rara vez que una víctima encuentra los recursos para emprender acciones legales, la empresa cede, sabiendo que no tenían oportunidad en la corte. Sin embargo, solo liberaron a los estudiantes de sus contratos si acordaban firmar un acuerdo de no divulgación, privando a los estudiantes de la libertad de advertir a otros.

Pensé que Emily Bruner encontraría justicia. Una madre soltera que se inscribió en Lambda School basándose en tasas de colocación laboral falsas, pensó que cambiaría su vida, solo para terminar con una deuda de $30,000. Emily tuvo suerte, porque Lambda School olvidó hacerla firmar sus derechos a demandar. Su caso fue adoptado por una organización legal sin fines de lucro que defiende a los estudiantes que caen en escuelas predatorias con fines de lucro.

Después de una larga batalla legal, Lambda School finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial, pero Emily no estuvo allí para celebrar. Falleció repentinamente el año anterior, a la edad de 30 años, dejando atrás a su hija.

Un famoso físico dijo: “Hay algunas cosas tan serias que tienes que reírte de ellas”, y si hay algo que hace esta historia comestible, es la estupidez descarada de Austen. Considera lo fácil que fue conectarlo con su cuenta ficticia: enlazó a sus propios tuits, e incluso publicó un video de su swing de golf.

Esta es una historia sobre Austen, sus víctimas y una vez reluciente startup que Silicon Valley desea que todos olviden. ¿Cómo se elevó tan rápido y se desmoronó aún más rápido? Necesitamos retroceder y repetir el colapso de Lambda School, en cámara lenta. Comienza con el misterio de por qué los capitalistas de riesgo entregaron tanto dinero.

El auge de la burbuja tecnológica de la década de 2010 vio una explosión de trabajos tecnológicos que pagan seis cifras. Así como la mayor parte del dinero en una fiebre del oro va a la venta de palas, las personas que no pueden conseguir trabajos bien remunerados en tecnología venden capacitación. Podías encontrar academias de programación en todas partes, desde aulas legítimas hasta la casa de algún sospechoso.

California tiene un historial problemático con este tipo de estafas educativas. En la década de 1980, el estado era la “Capital Mundial de los Diploma Mills” y, en respuesta, establecieron una oficina para regular las escuelas con fines de lucro llamada BPPE. Esta oficina no tiene nada que ver con la acreditación. No les importa si diriges una escuela de la tierra plana, solo quieren asegurarse de que no andes por ahí afirmando que el 90% de tus graduados consiguen trabajos como capitanes de barco.

El BPPE comenzó a trabajar para frenar la avalancha de academias sospechosas de programación y para 2017, la combinación de multas del BPPE, prensa negativa y la palabra de boca en boca dejó a “la academia de programación” con la misma reputación manchada que DeVry o The Art Institute.

En 2017, Lambda School no tenía oportunidad. Pero en 2017, el sentido común no se aplicaba a las startups respaldadas por capital de riesgo. Era un momento salvaje cuando WeWork valía veinte mil millones de dólares. Lambda School solo necesitaba su presentación.

Una de las primeras preguntas que un capitalista de riesgo hace es: “¿Por qué ahora?” Uber llegó en un momento en que los taxis eran molestos y todos tenían una computadora en el bolsillo. ¿Qué hacía que la educación estuviera lista para ser interrumpida? La creciente matrícula universitaria.

Vía educationdata.org

Los problemas en la educación superior son complicados, desde el auge de las escuelas con fines de lucro depredadoras hasta los recortes de financiamiento en las universidades públicas. Está fuera del alcance de esta historia.

Dentro del contexto de 2017, la clave de Lambda School, “No nos pagan hasta que tu lo hagas”, resonaba con una generación cargada de una deuda estudiantil insuperable. La gente estaba desesperada por una solución y los capitalistas de riesgo tenían sed de ser parte de ella.

Otro problema familiar para los capitalistas de riesgo tecnológicos era la dificultad para contratar programadores durante este auge. Las empresas tecnológicas ya no cerraban puertas a los trabajos sin título universitario, y algunas grandes empresas de tecnología comenzaron programas de aprendizaje que daban la bienvenida a estudiantes de academias de programación.

El Lanzamiento de Demonstración de Lambda School en 2017

Cuando los capitalistas de riesgo miraron a Lambda School, vieron una empresa con el potencial de diezmar los títulos de Ciencias de la Computación de la misma manera que Uber destruyó las licencias de taxis.

Al mismo tiempo, los Acuerdos de Participación en los Ingresos tenían una gran bandera roja en forma de décadas de experimentos fallidos. Milton Friedman propuso los ISA ya en 1955, y muchas escuelas experimentaron con ellos a lo largo de los años, desde Yale en los años 70 hasta Purdue en 2016, poco antes de Lambda School. Cada escuela que los intentó los abandonó, por razones que aprenderemos más adelante.

Otra bandera roja debería haber sido el equipo. Austen cofundó la empresa junto a Ben Nelson y Caleb Hicks, dos ex instructores de academias de programación poco notables que apenas valen la pena mencionar. Austen era la estrella del espectáculo, pero ¿qué aportó él?

En ese momento, los 53,000 seguidores de Austen en Twitter crearon una ilusión de importancia. Al menos, hasta que te encuentras con su alarde sobre un ejército de bots y spam de seguimiento en Hacker News.

Austen acababa de empaquetar este consejo sospechoso en un libro electrónico llamado, Secret Sauce: La guía definitiva de hacker de crecimiento, que prometía mostrarte cómo “explotar los vacíos en las redes sociales para un crecimiento importante”. Es una ventana a cómo Austen piensa sobre el marketing.

Austen escribió ese libro como un trabajo extra, mientras su trabajo diario estaba en marketing en LendUp, una compañía de préstamos instantáneos eventualmente clausurada por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor por marketing engañoso.

No me sorprende que los capitalistas de riesgo hayan pasado por alto la historia de trabajo de Austen, dado que LendUp era otra empresa de Y Combinator. Me sorprende que pensaran que podría construir un negocio. Las academias de programación y los libros electrónicos moderadamente exitosos son proyectos pequeños que los capitalistas de riesgo etiquetan como “negocios de estilo de vida”. Se necesita habilidades muy diferentes para construir una empresa de billones de dólares y Austen era tan solo un basurero de carnaval.

Creo que los capitalistas de riesgo fueron cegados por la ideología. Silicon Valley tiende al libertarismo, con un socio a tiempo parcial de Y Combinator, Peter Thiel, lamentando la universidad y ofreciendo $100,