Delitos contra las mujeres en Tamil Nadu: Ex primer ministro Edappadi Palaniswami critica al gobierno del DMK

Expresando shock por dos incidents reportados contra mujeres, el secretario general de All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, insistió el viernes (7 de febrero de 2025) en que el gobierno de Dravida Munnetra Kazhagam DMK asegure la seguridad de las mujeres. Mientras una subinspectora de policía fue supuestamente agredida dentro de una comisaría en el distrito de Sivaganga en Tamil Nadu, una mujer embarazada fue supuestamente empujada de un tren Coimbatore-Tirupati.

Refiriéndose a los informes sobre el incidente en el distrito de Sivaganga, el Sr. Palaniswami criticó al gobierno del DMK por el estado de la ley y el orden en el estado y además dijo que dicho incidente indicaba que la seguridad faltaba incluso en una comisaría. Insistió en que el gobierno del DMK tomara medidas estrictas contra los responsables de los delitos contra las mujeres.

En otro incidente, en el que una mujer embarazada fue presuntamente empujada desde un tren Coimbatore-Tirupati, el Sr. Palaniswami expresó shock. “Las mujeres no están seguras en las calles de Tamil Nadu. No pueden ir a escuelas, universidades y oficinas. Ahora, es una vergüenza que no puedan viajar seguras incluso en trenes”, argumentó el ex primer ministro.

Baji el gobierno del DMK, tales incidentes se repetían solo porque no se les daba un enfoque especial a la seguridad de las mujeres”, acusó. El Sr. Palaniswami insistió en que aquellos involucrados en el delito sean llevados ante la justicia y reciban un castigo estricto.

Publicado – 7 de febrero de 2025 11:41 am IST