Delegación de 15 miembros del SP detenida de visitar Sambhal en medio de la violencia | Noticias de India

Las fuerzas de seguridad fueron desplegadas en la residencia del líder del Partido Samajwadi, Mata Prasad Pandey, en Samajwadi, Uttar Pradesh el sábado para bloquear una delegación de 15 miembros del partido que deseaba visitar el distrito de Sambhal, afectado por la violencia. Según el líder de la oposición de la asamblea estatal, Mata Prasad Pandey, el magistrado del distrito de Sambhal lo llamó y le pidió que no fuera. Pandey dijo: "El DM de Sambhal también me llamó para decirme que la prohibición de la entrada de forasteros se extendió hasta el 10 de diciembre. Así que ahora visitaré la oficina del partido y discutiré el tema antes de decidir nuestra próxima acción". "El gobierno quizás quería evitar que yo oculte sus errores en Sambhal, ya que nuestra visita hubiera expuesto sus varios errores", añadió. Mientras tanto, la administración del distrito de Sambhal también emitió un circular prohibiendo la entrada de forasteros hasta el 10 de diciembre. "Ningún forastero, ninguna organización social o ningún representante público puede entrar en los límites del distrito sin solicitar el permiso de la autoridad competente hasta el 10 de diciembre", dijo el DM de Sambhal, Rajendra Pensiya, en una declaración. El jefe del SP, Akhilesh Yadav, también criticó al gobierno liderado por el BJP en UP por las órdenes prohibitivas en el distrito y exigió suspender a toda la junta administrativa de arriba a abajo en Sambhal. "Imponer una prohibición es un fracaso de la gobernanza, administración y gestión del gobierno del BJP. Si el gobierno hubiera impuesto una prohibición similar antes en aquellos que soñaban con causar disturbios y hacer que la gente levantara consignas frenéticas, la atmósfera de armonía y paz en Sambhal no se habría estropeado", dijo Yadav. "Así como el BJP cambia todo el gabinete de una vez, de manera similar, toda la junta administrativa de arriba a abajo en Sambhal debería ser suspendida y despedida acusándoles de negligencia debido a una conspiración y se debería tomar una acción estricta contra ellos y también se debería presentar una denuncia en su contra por asesinato de alguien", añadió. El presidente estatal del SP, Shyam Lal Pal, había dicho el viernes que una delegación del partido iría a Sambhal el sábado siguiendo las instrucciones del jefe del partido, Akhilesh Yadav. El equipo presentará un informe al jefe del partido después de obtener información detallada sobre la violencia que tuvo lugar allí, dijo. Una nota compartida previamente en 'X' por el presidente estatal del SP decía que la delegación incluía a Mata Prasad Pandey, Lal Bihari Yadav, el presidente estatal del SP Shyamlal Pal, los diputados Ziaur Rahman Barq, Harendra Malik, Ruchi Veera, Iqra Hasan y Neeraj Maurya. Al menos cuatro personas murieron y varias otras, incluidos más de 20 policías, resultaron heridas en Sambhal, Uttar Pradesh, después de que estallaran violentos enfrentamientos tras una encuesta ordenada por un tribunal en la mezquita de la era mogol Jama Masjid. La encuesta fue ordenada tras una petición presentada por el abogado Vishnu Shanker Jain, que afirmaba que la mezquita era originalmente un templo.