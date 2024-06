Del revés 2 se dirige hacia una apertura histórica de taquilla de $140M-$150M

Dónde comenzar al describir las emociones que probablemente están sintiendo Hollywood y los propietarios de teatros, sin mencionar a Pixar y su empresa matriz Disney, por el impresionante comienzo de Inside Out 2 en la taquilla. (Pista: La tristeza no es una de ellas.)

La película insignia de Pixar recaudó $62 millones el viernes, muy por delante de las expectativas y colocando la película en camino de abrir en el rango de $140 millones a $150 millones a nivel nacional durante el fin de semana del Día del Padre, uno de los tres mejores comienzos de la historia para una película animada y el segundo mejor para Pixar. Los estudios rivales creen que podría llegar hasta $155 millones a $160 millones, pero Disney está siendo más cauteloso. La recaudación del viernes incluye un enorme $13 millones en preestrenos del jueves.

La secuela de Pixar, Incredibles 2, es la poseedora del récord de la mejor apertura nacional animada ($182.7 millones), seguida por The Super Mario Bros. Movie de Illumination y Universal ($146.4 millones), Finding Dory de Pixar ($135.1 millones) y Frozen II de Walt Disney Animation ($130.3 millones). Ahora la única pregunta es si Inside Out 2 puede superar a Super Mario Bros.

Inside Out 2 es justo lo que el doctor ordenó para Pixar, que ha atravesado varios años de problemas, incluido cuando el antiguo régimen de Disney decidió enviar directamente a streaming un trío de películas de Pixar.

Las noticias son igualmente positivas en el extranjero, donde la secuela ha recaudado $48.8 millones hasta el viernes en 38 mercados (comenzó a lanzarse en su primer grupo de países el miércoles). Solo se está estrenando en el 60 por ciento del mercado este fin de semana, por lo que las comparaciones serán difíciles, aunque está superando el rendimiento de Inside Out en más del 200 por ciento y muestra fortaleza en América Latina, Europa y Asia.

Antes del fin de semana, la secuela de $200 millones tenía proyecciones para una apertura en Norteamérica en el rango de los $90 millones, en línea con la primera película, que terminó ganando casi $860 millones a nivel mundial. Sin embargo, Inside Out 2 será la primera película desde Barbie, hace casi un año, en superar los $100 millones en su lanzamiento, un símbolo de lo complicado que ha sido hasta ahora el mercado cinematográfico en 2024 debido a los retrasos relacionados con la huelga y la fuerte disminución en la asistencia a los cines. (Barbie abrió con $162 millones a nivel nacional.)

Inside Out 2 recibió críticas brillantes y actualmente se encuentra entre las cinco películas mejor valoradas de Pixar en Rotten Tomatoes con una puntuación de críticos del 93 por ciento. Obtuvo una CinemaScore A, mientras que la puntuación del público en Rotten Tomatoes del 96 por ciento es la mejor de Pixar.

Dirigida por Kelsey Mann, la secuela presenta un nuevo elenco de emociones que son llevadas a la “sede” cuando la heroína joven de la historia, Riley, se convierte en adolescente. Alegría, Tristeza, Enojo, Miedo y Asco no están seguros de cómo sentirse acerca de la llegada de Ansiedad, Envidia, Hastío y Vergüenza. Amy Poehler encabeza el elenco de voces que también incluye a Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black, Phyllis Smith, Ayo Edebiri, Lilimar, Grace Lu, Sumayyah Nuriddin-Green, Adèle Exarchopoulos, Diane Lane, Kyle MacLachlan, Paul Walter Hauser y Yvette Nicole Brown.

Inside Out 2 comenzó su recorrido en la taquilla con alegres $13 millones en preestrenos de la noche del jueves, muy por delante de las expectativas. El tráfico fue tan fuerte el viernes que quedó claro que la película abriría con al menos $130 millones a $140 millones a nivel nacional. Hacia la noche, los estudios rivales estaban estimando $140 millones a $150 millones, pero Disney y Pixar continúan siendo más cautelosos al mantener una predicción de $140 millones o más.

Gracias a Inside Out 2 y a Bad Boys: Ride or Die de Sony, que ahora está en su segunda semana, los ingresos totales de la taquilla nacional aumentarán por primera vez este año. El fin de semana del Día del Padre parece que llegará con un aumento del 28 por ciento en comparación con el mismo fin de semana en 2024 cuando se estrenaron The Flash de DC y Elemental de Pixar con números decepcionantes. (The Flash se desinfló rápidamente, mientras que Elemental eventualmente pudo encontrar su ritmo.)

Bad Boys 4, que reúne a Will Smith y Martin Lawrence, parece que caerá solo un 44 por ciento en su segundo fin de semana a $31.5 millones al superar la marca de los $100 millones a nivel nacional.