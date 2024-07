DEI: La asociación de RR. HH. más prestigiosa del mundo elimina la ‘equidad’ de su programa de diversidad.

La asociación de recursos humanos más grande del mundo eliminó “equidad” de su programa principal de diversidad, lo que generó enojo entre cientos de gerentes de talento en línea con comentarios como “retroceso”, “vergonzoso” y “cobarde”.

La Society for Human Resources Management dijo que adoptará el acrónimo “I&D” – o inclusión y diversidad – y eliminará la “E” de su anterior estrategia “IE&D”.

“Al hacer hincapié en la inclusión primero, apuntamos a abordar las deficiencias actuales de los programas de DE&I, que han provocado un rechazo social y una creciente polarización”, anunció en LinkedIn. Dijo que sigue comprometida con el avance de la equidad bajo su estrategia de “inclusión”.

El movimiento de SHRM es una señal de que incluso los gerentes de contratación que han fomentado la diversidad en el lugar de trabajo están comenzando a alejarse de DEI, o diversidad, equidad e inclusión. La reacción en contra de estos programas en EE. UU. ha crecido en el último año, sobre todo por parte de figuras conservadoras, como el candidato presidencial Donald Trump, quien promete eliminar DEI si es elegido en noviembre.

Activistas también han estado atacando a empresas por sus iniciativas de diversidad, lo que llevó a empresas como Best Buy Co. y Johnson & Johnson a minimizar o eliminar DEI de las presentaciones corporativas. Tractor Supply Co. dijo el mes pasado que eliminaría roles de DEI después de ser atacada en las redes sociales por un influyente conservador.

La medida de SHRM provocó reacciones enojadas de algunos de sus miembros, con su publicación en LinkedIn sobre la decisión atrayendo casi 800 comentarios, en su mayoría de otros profesionales de recursos humanos que reprendieron a la asociación por ceder a la presión.

El CEO de SHRM, Johnny Taylor Jr., dijo que el término “equidad” es confuso y está interfiriendo en las conversaciones productivas sobre cómo hacer que los lugares de trabajo de sus miembros sean más inclusivos de todas las personas y puntos de vista.

“No hay un acuerdo común sobre lo que significa”, dijo Taylor a Bloomberg. Como ejemplo, señaló un debate sobre si se debe apuntar a la equidad de oportunidades o a la equidad de resultados para empleados diversos. “Descubrimos que, por amor de Dios, estamos pasando todo nuestro tiempo debatiendo los acrónimos y las palabras en lugar de decir ‘¿qué estamos realmente tratando de lograr?’.”

SHRM dice que representa aproximadamente 340,000 miembros en 180 países, impactando las vidas de más de 362 millones de trabajadores y sus familias. Además de establecer las prácticas estándar de la industria, el grupo hace lobby por leyes y normas sobre temas como la política de beneficios, contratación, inmigración e impuestos. También ofrece algunos de los programas de certificación más conocidos del sector, que las empresas suelen subvencionar para sus empleados.

¿Ensalada de palabras?

No es la primera vez que SHRM cambia sus acrónimos de diversidad. Hace aproximadamente un año, a medida que más empresas estaban siendo demandadas por programas que supuestamente eran discriminatorios hacia grupos no marginados, SHRM cambió su política de DE&I a IE&D. Taylor explicó el cambio en septiembre, diciendo que la inclusión era “el imperativo más crucial pero más difícil de implementar”.

La justificación de SHRM es “retrocedida” y “decepcionante”, dijo Kim Rohrer, quien ha ocupado roles de recursos humanos en empresas tecnológicas como Oyster HR Inc. El año pasado, cofundó PeakHR, una startup de capacitación en recursos humanos, en parte debido a la frustración con la sociedad.

“No se puede ignorar las injusticias sistémicas que han enfrentado las comunidades marginadas durante siglos en este país y pensar que la equidad simplemente sucederá”, dijo, agregando que es trabajo de SHRM explicar qué es la equidad. “Cuando escuchamos a personas decir que DEI es perjudicial o que DEI es problemático, deberíamos estar luchando en su contra.”

Ella es una de las casi 400 personas que han apoyado una petición que pide a los profesionales de recursos humanos que se desvinculen de SHRM y cancelen su membresía. La petición también acusó a la organización de priorizar “los intereses corporativos sobre el bienestar de los empleados” en sus posiciones de defensa y política.

Joelle Emerson, quien lidera la prominente consultora de DEI Paradigm, dijo que la indignación no se trata del término en sí. No hay un único acrónimo “correcto” para usar, dijo.

Pero, agregó, “culpar a todos los problemas de polarización en los ‘programas DE&I,’ y ninguno en los activistas anti-diversidad que intentan desmantelar cada componente de este trabajo, no solo es ofensivo para las personas que realizan este trabajo, también pone en duda la credibilidad y la conciencia de la organización.”

Desde la perspectiva de Taylor, la fuerte reacción al movimiento de su grupo es solo una indicación de lo divisivo que se ha vuelto el término.

“Si la política estuviera impulsando esto, entonces simplemente habríamos abandonado todo esto. Quiero decir, piénsenlo, ese es el camino de menor resistencia”, dijo Taylor. “Sabemos que este trabajo es importante, es realmente importante, y lo que nos motiva es el deseo de cumplir con esto, no debatir palabras.”