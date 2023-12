Defending Apple is not worth the effort Defender a Apple nunca vale la pena el esfuerzo

¡Bienvenidos a nuestra columna semanal Apple Breakfast, que incluye todas las noticias de Apple que se perdió la semana pasada en un práctico resumen. Lo llamamos Apple Breakfast porque pensamos que es genial con una taza de café o té de lunes por la mañana, pero está bien si desea leerlo durante la hora del almuerzo o la cena también.

La única forma de ganar es no participar

¡Feliz (día después) de Navidad a todos! Y condolencias a aquellos de ustedes que tuvieron que soportar agotadoras discusiones con parientes lejanos a la hora de la comida, a quienes no ven en ninguna otra época del año. Como cada año, hice todo lo posible para seguir mi propio consejo de ser la persona más grande y negarme a participar, por más difícil que fuera ignorar los comentarios sobre mis inclinaciones políticas o la forma en que crío a mis hijos.

Y esto se aplica también a las discusiones más pequeñas, como las tontas sobre tecnología. Si tu tío piensa que Alexa es mejor que Siri (que es correcto) o que Android es mejor que iOS (poco convincente) o que Windows es mejor que macOS (absurdo), déjalo tener su pequeño desahogo. Rara vez se gana algo involucrándose. Ninguno de ustedes va a cambiar de opinión y hay cosas mucho más agradables de las que hablar.

Sé esto porque, aunque no me considero un fanático de Apple, estoy en el grupo de riesgo. Por la naturaleza misma de mi ocupación, a menudo me veo envuelto en disputas de clanes tecnológicos, y casi siempre me arrepiento. Las personas comentan en mis artículos, o me envían tweets antagonistas (hasta que eliminé la aplicación de Twitter de mi iPhone, que fue la mejor decisión que tomé, por cierto), o hacen comentarios jocosos cuando se enteran de lo que hago para ganarme la vida. Y ¡zas! El mismo viejo y engorroso debate vuelve a aparecer, y de ninguna manera esto terminará bien para nadie.

El problema con las amargas disputas partidistas (y sí, lo creas o no, todavía estamos hablando de tecnología) es que los dos lados se ven empujados hacia extremos de posiciones en las que realmente no creen. En el calor del momento, me oigo decir que la configuración de carga del Magic Mouse de 2ª generación está bien porque la función de carga rápida significa que el cable solo necesita conectarse durante un par de minutos. Y si debería seguir ganando ese argumento en particular, habré perdido mi alma inmortal.

Aquí está lo que hay que recordar al hablar de tecnología: No hay lados, solo hay productos que a algunas personas les gustan y a otras no. Y no es necesario suscribirse completamente a la existencia de una empresa, defectos y todo. Si te gustan los AirPods, eso no significa que tengas que justificar las políticas laborales de Apple. Si prefieres las Mac a las PCs, eso no te compromete a una lealtad de por vida a Cupertino, o incluso a una lealtad de por vida a la Mac en sí. Si alguien lanza una PC con Windows que funcione para tus necesidades y presupuestos, puedes cambiar. Esto no es una religión y no hay sanciones por apostasía.

En mi opinión, Apple es una corporación ampliamente admirable, hasta donde llegan estas cosas, con un CEO de apariencia decente y una ética y estética sólida y agradable que atraviesa la mayoría de sus productos. Me gustan mis HomePods y me gusta mi iPhone, y la mayor parte del tiempo me gusta mi MacBook. Pero aún es una corporación. Por razones tediosas habituales: beneficio; disfunción organizativa; mala suerte, a veces cometerá grandes desaciertos y a veces se comportará de una manera que es despiadada y básicamente indefendible. Lo afortunado es que defender a la empresa no es mi trabajo, y tampoco es el tuyo.

Foundry

Tendencias: Historias principales

La próxima gran novedad de Apple es tan buena que tiene a la gente al borde de las lágrimas.

Apple tuvo un 2023 tranquilo, pero podría ser la calma antes de la tormenta.

Apple está ‘pausando’ las ventas del Apple Watch Series 9 y Ultra 2 para cumplir con un fallo de patente. Pero está bien: ya está en marcha una misión de rescate.

La nueva aplicación de TV debería ser la interfaz principal de Apple TV.

Si usas Family Sharing, Apple podría adeudarte dinero.

Hablando de dinero, la nueva fijación de precios especulativos de Apple podría ahorrarte dinero en las suscripciones de la App Store.

Justo a tiempo, Apple anuncia la primera ronda de autos CarPlay de próxima generación. Pero probablemente no puedas pagar ninguno.

Podcast de la semana

2024 promete ser un gran año para Apple. ¿Qué debemos esperar, además de las típicas actualizaciones de iPhone y Mac? ¡Ese es el tema de este episodio del Macworld Podcast!

Pueden escuchar cada episodio del Macworld Podcast en Spotify, Soundcloud, la aplicación Podcasts, o en nuestro propio sitio.

El molino de rumores

Según informes, Apple lanzará dos nuevos modelos de AirPods de 4ª generación en 2024.

Apple acelera la producción de Vision Pro, apuntando a un lanzamiento en febrero.

El próximo Apple Watch de próxima generación ‘100%’ no funcionará con las bandas existentes.

El esfuerzo desesperado de Beeper para revivir su servicio iMessage de Android: usar una Mac.

Apple lanza una rápida actualización a macOS 14.2 con correcciones de errores y de seguridad.

Apple lanza iOS 17.2.1 con correcciones de errores misteriosos.

Y con eso, hemos terminado el Apple Breakfast de esta semana. Si desea recibir resúmenes regulares, suscríbase a nuestros boletines informativos. También nos pueden seguir en Facebook, Threads, o Twitter para discutir noticias de última hora sobre Apple. Nos vemos el próximo lunes, y manténganse a tono con Apple.