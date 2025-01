DeepSeek cambia las reglas del gran juego de la IA

Desbloquee la Digestión del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Es difícil hablar de la historia económica del siglo XXI sin mencionar el “choque de China”. Ese es el término que se suele utilizar para describir la entrada de China en el mercado global, un cambio que trajo a los países ricos una abundancia de bienes baratos, pero dejó industrias enteras y fuerzas laborales en desuso.

DeepSeek podría brindar una secuela. Un fondo de cobertura chino poco conocido ha lanzado una granada al mundo de la inteligencia artificial con un gran modelo de lenguaje que, en efecto, iguala al líder del mercado, OpenAI de Sam Altman, a una fracción del costo. Y mientras OpenAI trata los trabajos de sus modelos como propietarios, el R1 de DeepSeek muestra sus entresijos técnicos en el exterior, lo que lo hace atractivo para que los desarrolladores lo utilicen y construyan sobre él.

Alguno contenido no pudo cargar. Verifique su conexión a internet o la configuración del navegador.

Las cosas se mueven más rápido en la era de la IA; aterradoramente así. Cinco de las mayores acciones tecnológicas orientadas a la IA, como el fabricante de chips Nvidia y los llamados gigantes hiperescaladores Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta Platforms, perdieron colectivamente casi $750 mil millones de valor de mercado antes de que abrieran los mercados de EE.UU. el lunes. Podría ser especialmente sombrío para Nvidia si resulta cierto que DeepSeek ganó sin utilizar sus chips más brillantes.

Los inversores en empresas tecnológicas, incluyendo europeas como el fabricante de chips ASML, y empresas de energía que los inversores esperaban que obtuvieran un impulso al abastecer los centros de datos, se preguntan si sus inversiones se irán por la borda. Según estimaciones de Visible Alpha, los gigantes hiperescaladores planeaban invertir casi $300 mil millones en gastos de capital este año. Los analistas esperan que el miércoles, al reportar ganancias, Meta y Microsoft informen una inversión para 2024 por un total de $94 mil millones.

En realidad, el juego no ha terminado. El potencial real de DeepSeek aún no está claro, y aún no ha alcanzado la “inteligencia artificial general”, el estado similar al humano que Meta y OpenAI están persiguiendo. Pero las reglas podrían haber cambiado. Como mínimo, DeepSeek podría llevarse algunos clientes de los gigantes estadounidenses. En el peor de los casos, ha desafiado la creencia fundamental de que más hardware es la clave para una mejor IA. Ese principio ha sustentado el valor de mercado de las empresas del Valle del Silicio a medida que invierten a manos llenas.

Lo que es malo para los hiperescaladores aún podría ser una ganancia para todos los demás. Para la mayoría de los usuarios empresariales, tener el mejor modelo absoluto es menos importante que tener uno que sea confiable y lo suficientemente bueno. No todos los conductores necesitan un Ferrari. Los avances en el razonamiento como el R1 podrían ser un gran paso para los “agentes” que lidian con los clientes y realizan tareas en el lugar de trabajo. Si esos están disponibles de forma más económica, la rentabilidad corporativa debería aumentar.

En ese sentido, este segundo choque de China podría parecerse al primero. Podría traer no solo destrucción sino también una reorganización, aunque dolorosa para muchos. Los investigadores han estimado que por cada empleo perdido por el choque de China, el poder adquisitivo de los hogares estadounidenses aumentó en más de $400,000. La carrera por la supremacía de la IA está en pausa; la gran entrega ha comenzado.

[email protected]