Deepfakes, censura y presión mediática antes de las elecciones locales en Turquía

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan no está en la boleta electoral, pero su presencia es dominante en las elecciones locales de Turquía de este domingo. Si el partido gobernante de Erdogan gana, muchos esperan que cambie la constitución para permitirle gobernar más allá de su límite actual de mandato. Mientras tanto, la oposición fragmentada intenta retener Estambul y la capital, Ankara. Reporteros sin Fronteras señala que alrededor del 90 por ciento de los medios de comunicación de Turquía están en manos del gobierno o de sus simpatizantes, promoviendo las campañas del partido gobernante y sus aliados, al mismo tiempo que niegan a la oposición la misma oportunidad.

Para más información, hablamos con Sinan Ciddi, investigador principal no residente en el think tank Foundation for Defense of Democracies en Washington, y la periodista Ayla Jean Yackley en Estambul.

